España

Los organizadores de la visita de León XIV a España aseguran que le han “metido un tute al papa excesivo, que el señor nos perdone”

El pontífice ha lanzado un mensaje de agradecimiento “al pueblo español, que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción”

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Esta eucaristía marca la primera vez que un pontífice visita oficialmente el archipiélago canario y congrega a más de 46.000 fieles acreditados en el Estadio de Gran Canaria como el gran acto central de su viaje apostólico.
El Papa León XIV durante la celebración de la Santa Misa, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, (Eros Santana / ACFI / Europa Press)

El viaje apostólico del papa León XIV ha dejado infinitas imágenes y emociones que se recordarán en la historia de España. Pero su encuentro con los jóvenes, las personas más vulnerables de la sociedad y miles de peregrinos y fieles ha sido muy intenso y puede ser que hasta “excesivo”. Muchos usuarios de redes sociales ya planteaban esta idea durante la visita del pontífice pero hoy los coordinadores del viaje nacional lo han reconocido en una rueda de prensa esta mañana.

El objetivo de esta última reunión ha servido para exponer el balance detallado del viaje que ha contado con “21 actos públicos, más de 2,5 millones de participantes y 2.500 kilómetros recorridos sin incidentes”. Así, cuatro días después de que León despegase desde Tenerife para volver a Roma, Fernando Giménez Barriocanal, coordinador nacional, ha manifestado: “Creo que le hemos metido un tute al papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva, pero que el señor nos perdone”.

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Recordemos que los miles de kilómetros se recorrieron del 6 al 12 de junio en distintas etapas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. No obstante, el papa expresó hace dos días en sus redes sociales su “gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha permitido realizar en España”. Aunque por el momento no se le ha visto en otros actos públicos, “agradezco al pueblo español, que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción; y, de manera especial, a Su Majestad el Rey”, seguía el mensaje. Igualmente, ha lanzado un agradecimiento “a los obispos, a las comunidades que he visitado y a toda la Iglesia que está en España. ¡Que Dios bendiga siempre a España!”.

El paso del papa por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife en el viaje apostólico del 6 al 12 de junio de 2026
La evolución del papa León XIV en su visita a España (Montaje Infobae, Europa Press)

“La visita nos ha desbordado”

Ante el cansancio innegable y visible en el pontífice en algunos de los eventos de su visita, Luis Argüello, presidente de la CEE, ha hecho una evaluación sincera: “La visita nos ha desbordado”. Argüello agradeció al “pueblo español, especialmente al católico”, así como a las Administraciones y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su implicación y pidió disculpas “por las molestias que este viaje lleva consigo”, según ha recogido EFE. También ha admitido que durante los preparativos de la visita el equipo organizador sintió “bastante agobio, por terminar los escenarios, porque las acreditaciones salieran”, y que tras la marcha del papa “ahora hay otro agobio” porque “el papa nos ha dicho que ahora toca acompañar el asombro y trabajar”.

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Según el presidente de la CEE, “el viaje ha tenido un corazón que es ver la evangelización de la Iglesia en acto: la palabra ha sido proclamada, la liturgia ha sido celebrada y la caridad exaltada”. En este sentido, también ha afirmado que buena parte de las intervenciones de León XIV en España giraron en torno a la encíclica ‘Magnifica Humanitas’, publicada semanas antes de la visita, y que en los meses previos el papa se consolidó como “una autoridad mundial, una referencia ética mundial”. Ante ello, otro de los coordinadores, Yago de la Cierva, ha añadido que “las palabras del papa han sido muy amables, pero muy exigentes; interpelan a la sociedad civil y a la propia Iglesia, por lo que merecen estudio, reflexión y diálogo social”.

El video documenta la visita del Papa Francisco. Se observa al Pontífice descendiendo de un avión Iberia sobre una alfombra roja, recibido por militares y otros funcionarios. Las imágenes también muestran una procesión religiosa con sacerdotes llevando un ostensorio. El Papa interactúa con dos hombres jóvenes que le entregan un ramo de flores. Además, se registra el despegue de una aeronave de tamaño pequeño. Este metraje es cobertura de evento.

Finalmente, Giménez Barriocanal, responsable económico de la visita, ha detallado que “aunque todavía no se han cerrado las cuentas”, el coste final alcanzará “prácticamente los 26 millones de euros”. La previsión inicial de impacto económico, cifrada en 150 millones de euros, no fue revisada al alza ni a la baja durante la comparecencia. “Lo que a mí me toca es pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal. Hemos fallado en algunas cosas en materia de comunicación sobre los benefactores”, ha admitido, en referencia al documento que garantizaba un saludo personal con el papa a quienes aportaran medio millón de euros.

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