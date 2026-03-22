El gesto de Tom Holland a Zendaya que volvió a encender los rumores de boda: “No podría estar más emocionado”

Tom Holland alimenta los rumores de matrimonio con Zendaya tras promocionar "The Drama" en Instagram (EUROPA PRESS)

Tom Holland volvió a encender las especulaciones sobre su supuesto matrimonio con Zendaya al publicar el sábado 21 de marzo un efusivo mensaje en Instagram para promocionar The Drama, la nueva película de su pareja protagonizada junto a Robert Pattinson.

“Honestamente, no podría estar más emocionado de que vean esta película y créanme cuando digo que los va a dejar sin aliento”, escribió el actor de 29 años.

“¡Compren sus entradas ahora!”, añadió, acompañando el mensaje con el póster oficial y el tráiler del filme, producido por A24 y previsto para estrenarse el próximo abril en América Latina.

En The Drama, Zendaya y Pattinson interpretan a una pareja comprometida cuya relación entra en crisis durante la semana previa a su boda, tras una confesión inesperada que conmociona a todos los involucrados. El largometraje incluye también a los actores Alana Haim y Mamoudou Athie.

El gesto de Holland llega apenas días después de que también compartiera el tráiler de Spider-Man: Brand New Day, cuarta entrega de la franquicia en el que vuelve a coincidir con su prometida —su prometida, según lo confirmado hasta ahora—, previsto para el 31 de julio de 2026.

“Un nuevo día comienza ahora. No puedo esperar para compartir esta película con ustedes”, escribió el 18 de marzo.

El artista británico invitó a sus seguidores en redes sociales a ver en el cine la nueva película de su pareja (Instagram/@tomholland2013)

¿Por qué Tom Holland y Zendaya no despejan las dudas?

La oleada de especulaciones sobre un posible matrimonio secreto entre ambos actores se desató el 1 de marzo, durante la ceremonia de los Actor Awards 2026.

En la alfombra roja, Law Roach, estilista de Zendaya desde que tenía 14 años, afirmó ante las cámaras de Access Hollywood: “La boda ya ocurrió. Se la perdieron”.

Desde entonces, las señales no han cesado. La actriz apareció en múltiples ocasiones luciendo lo que parece ser una alianza de bodas junto a su anillo de compromiso, incluyendo en los Premios Oscar del 15 de marzo, donde presentó junto a Robert Pattinson el galardón a Mejor Director.

Roach redobló su postura días después al declarar ante el programa Extra: “Dije lo que dije”.

Durante su aparición en Jimmy Kimmel Live! el 16 de marzo, ella optó por la ambigüedad.

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan "The Drama", un nuevo film de A24 que explora una crisis de pareja antes de la boda (Diamond Films)

La presentadora Marsai Martin le pidió que diera “una pequeña señal” si debía enviarle un regalo de bodas, y en respuesta, Zendaya mostró ambas manos, con anillos en los dos dedos.

También desmintió fotografías generadas por inteligencia artificial que circulaban en redes sociales mostrándola supuestamente en una ceremonia nupcial con Tom Holland, y bromeó con que varias personas de su entorno estaban molestas por no haber sido invitadas a la boda.

Ni los representantes de Holland ni los de Zendaya han confirmado o desmentido que la pareja esté legalmente casada.

Lejos de ser casualidad, el hermetismo responde a una estrategia de promoción deliberada, según expertos en comunicación consultados por medios especializados.

Law Roach reconoció ante Page Six que la campaña de imagen sigue una metodología que el equipo de Zendaya lleva años aplicando.

La estrella responde sobre las fotos IA de su “matrimonio secreto” con Holland y asegura que "han engañado a mucha gente” (Captura de video/Jimmy Kimmel Live)

“Antes de cada película, nos sentamos y hacemos una lluvia de ideas. Para sus películas, desde The Greatest Showman, siempre hemos hecho ‘vestuario conceptual’“, explicó el estilista, en referencia a la práctica de coordinar la vestimenta con el tono o temática del filme a promocionar, tal como ocurrió con los looks inspirados en el tenis durante la campaña de Challengers en 2024.

Para The Drama, Zendaya propuso el concepto ella misma. “Literalmente dijo: ‘algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul’”, reveló.

El estilista precisó que aún queda un look por revelar —el correspondiente a “algo nuevo”— de cara al estreno en Nueva York, previsto para el 2 de abril.

El analista de comunicación y marca Mark Borkowski calificó la estrategia como “cebo calculado” propio de la vieja escuela de Hollywood.

“Lo que ha logrado es convertir una historia en chisme cultural sin que jamás parezca marketing o una venta directa”, señaló a Page Six.

La estrategia de promoción de los actores fortalece el misterio en torno a su supuesto matrimonio y da impulso mediático a sus nuevos proyectos (Backgrid UK/The Grosby Group)

Y concluyó: “Cuando dejas a todos especulando, creas ruido y expectativa en torno a un nuevo proyecto. No es un accidente: es una coreografía inteligente”.