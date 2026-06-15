Las educadoras de 0 a 3 años se movilizan por toda España: estás son las ciudades en las que habrá protestas

La manifestación de trabajadores de educación infantil, a 23 de mayo de 2026, en Madrid. (Gabriel Luengas / Europa Press)

Las educadoras de escuelas infantiles se movilizan esta semana en España para exigir un calendario escolar “digno” en el primer ciclo de Educación Infantil. Denuncian que los menores de cero a tres años soportan jornadas anuales más largas que el resto de etapas y de que esa organización acaba trasladando al aula una necesidad de conciliación que, a su juicio, debería resolverse por la vía laboral y política.

Los niños de cero a tres años llegan a tener 215 días lectivos al año en muchas comunidades autónomas, frente a los 175 días del resto de etapas educativas, según denuncian las plataformas de trabajadoras de escuelas infantiles. La protesta se articula bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar”.

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“Exigimos una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”, señala la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, en un comunicado, en el que llaman a los trabajadores a acudir a las marchas convocadas el jueves, 118 de junio.

Las distintas plataformas del sector sostienen que existe una “discriminación” en el calendario escolar de los menores de cero a tres años. A esa reivindicación se suman las salariales y las relativas a las ratios por las que llevan luchando más de dos meses las educadoras de la Comunidad de Madrid.

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Andalucía

En Andalucía, las concentraciones se llevarán a cabo entre las 19:00 y las 20:00 en distintos puntos emblemáticos de varias ciudades. En Cádiz, el lugar de encuentro será la Plaza San Juan de Dios. En Huelva, la cita es en la Plaza de las Monjas. Jaén se suma en la II fase del Bulevar. Málaga convoca en la Plaza de la Marina, mientras que en Sevilla el punto elegido es la Alameda de Hércules, frente a la comisaría. En Granada, la convocatoria tendrá lugar en la Fuente de las Batallas.

La Rioja

En La Rioja, la concentración está prevista para las 18:30 en la Plaza de San Agustín de Logroño.

Aragón

En Aragón, la convocatoria se desarrollará entre las 18:00 y las 20:00 en Zaragoza, concretamente en la Plaza España.

Asturias

En Asturias, las concentraciones comenzarán a las 16:00 en varios puntos: en Oviedo, en el Parque San Francisco y ante la Junta del Principado; en Gijón, en el Paseo Playa San Lorenzo y en la Calle Corrida; en Mieres y Cangas de Narcea, en las principales calles y centros comerciales; en Avilés, en centros comerciales; y en Grado, en las calles principales. Además, a las 18:00 está prevista una manifestación general.

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Galicia

Galicia se suma con concentraciones a las 19:00 en A Coruña, junto al Obelisco, y en Ourense, frente a la subdelegación del Gobierno, reuniendo a los participantes en lugares céntricos de ambas ciudades.

Canarias

En Canarias, las convocatorias se desarrollarán entre las 17:00 y las 19:00 (hora local). En Las Palmas de Gran Canaria, el punto de reunión será la Plaza San Telmo, mientras que en Santa Cruz de Tenerife será la Plaza Weyler. Lanzarote se suma desde la Plaza Ramírez Cerdá.

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Región de Murcia

En la Región de Murcia, la concentración está programada para las 19:00 en la Plaza del Cardenal Belluga, uno de los lugares más transitados de la ciudad de Murcia.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, las actividades tendrán lugar entre las 18:00 y las 20:00. En Elche, la cita es en el Parque Municipal; en Petrer, en el Parque El Campet; y en la ciudad de València, la convocatoria es en el Parque Canaleta.

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Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, la concentración está fijada para las 19:00 en la Puerta del Sol, tradicional punto de encuentro para manifestaciones y actos sociales en la capital.

Navarra

En Navarra, la convocatoria es a las 18:00 en la Plaza San Francisco, situada en el centro de Pamplona.

Castilla y León

En Castilla y León, los actos tendrán lugar a las 19:00 en distintos puntos: en Salamanca, en la Plaza del Liceo; en Palencia, en la Calle Mayor a la altura de la estatua de la Mujer Palentina; en Segovia, en la Plaza Oriental, frente al acueducto; en Burgos, en la Plaza del Mío Cid (Teatro Principal); en Soria, en la Plaza del Olivo (o plaza de las Mujeres); en Valladolid, en la Plaza Zorrilla; en Zamora, junto a la fuente de la Marina; y en León, en la Plaza San Marcelo.

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Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, la concentración tendrá lugar a las 18:00 en Toledo, frente a la Consejería de Educación, punto central para la comunidad educativa.

Cataluña

En Catalunya, la manifestación principal está convocada a las 11:00 en la Plaza Universitat de Barcelona, lugar habitual para grandes actos y movilizaciones.