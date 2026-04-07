Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid empiezan su huelga por unas ratios “imposibles” y salarios que solo crecen con las subidas del SMI

Concentración de Educadores Infantiles el 22 de noviembre de 2025 en la plaza de Ópera de Madrid. (Plataforma Laboral Escuelas Infantiles)

La huelga indefinida de educadoras de escuelas infantiles comienza este martes en la Comunidad de Madrid. “El 0-3 es el ciclo educativo más precarizado, denostado y maltratado por el sistema educativo y la administración pública”, ha denunciado la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) en su manifiesto, en el que denuncian la combinación de ratios “imposibles”, salarios bajos y exceso de burocracia.

La principal de sus reivindicaciones es la de sus nóminas, que no suben. La mayor parte de estos centros está bajo una fórmula de gestión indirecta: la administración madrileña cede el servicio a empresas privadas, que acceden mediante concursos públicos con una letra pequeña que permite que no suban los salarios de las trabajadoras a pesar de la aprobación del nuevo convenio del sector en 2025. Lo explica Sandra Rodríguez, portavoz de Enseñanza Privada de UGT Servicios Públicos Madrid, subrayando que, en el caso de la capital, el Ayuntamiento no hace nada para evitarlo.

Las nuevas tablas salariales, que se incluyen en el nuevo convenio, solo se aplican cuando sale un nuevo pliego de licitación para dirigir los centros. ¿Qué ocurre entonces? Que las empresas piden prorrogar dos años, el máximo posible, su contrato, sumando seis, y el Ayuntamiento lo acepta. “Nosotros ya hemos hecho varias misivas al ayuntamiento pidiendo que no prorroguen, que sacaran las licitaciones, ya que cumplían los cuatro años, y el ayuntamiento nos ha contestado que va a prorrogar en toda su red”, explica la portavoz.

Los salarios solo aumentan a través de las subidas del SMI

Así, sus sueldos siguen congelados. Pierden, según calcula Rodríguez, cerca de 200 euros al mes. Es más, lo poco que ha subido en los últimos años lo ha hecho por el impulso del SMI que “absorbe sus complementos”. Es decir, al aumentar la base y cumplir el mínimo, se reducen los pluses. Por ello, el sindicato insiste en que “las mejoras salariales del convenio no pueden sostenerse con los contratos actuales” e insiste en “la necesidad de un nuevo proceso de licitación que actualice los pliegos y garantice condiciones adecuadas”. En cifras, el salario base apenas pasa de 1.210 a 1.221 euros debido a la subida legal del SMI, mientras que el nuevo convenio situaría el salario base por encima de 1.400 euros.

Pero este no es el único problema: faltan ojos y manos para atender y cuidar a los menores. La PLEI denuncia también que las ratios actuales derivan en que “una sola educadora cuida a ocho bebés, 14 criaturas de 1-2 años y 20 de 2-3 años”, unas cifras muy por encima de las recomendaciones europeas, según apuntan. Las educadoras alertan de que el problema afecta a la calidad de la atención y al futuro del sector.

Servicios mínimos “abusivos” que “limitan el impacto” de la huelga

En los centros de la Comunidad de Madrid, los servicios mínimos incluyen la presencia de la dirección y un docente o educador por cada 12 alumnos en el grupo de 0-1 año, por cada 18 en el grupo de 1-2 años y por cada 24 en el grupo de más de 2 años. Además, se mantienen los servicios de alimentación y limpieza.

En las escuelas de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid, donde no existe acuerdo, los servicios mínimos establecidos contemplan la presencia de la dirección, un docente o educador por unidad, una persona de cocina y una de limpieza. En este caso, UGT denuncia que “son abusivos y limitan el impacto que esta huelga debe tener”.