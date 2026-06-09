Avance semanal de ‘Sueños de Libertad’ del lunes 8 al viernes 12 de junio: la Guardia Civil detiene a Nieves y un secreto revoluciona la fábrica

El avance en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

La semana del 8 al 12 de junio en Sueños de libertad despliega una sucesión de episodios cargados de emociones, reveses y revelaciones que ponen en jaque a cada uno de los protagonistas de la serie de Antena 3. En el corazón de la colonia y la fábrica, los lazos familiares, las intrigas laborales y las cuentas pendientes marcan un ritmo vertiginoso, mientras un regreso inesperado amenaza con reabrir viejas heridas. El tono de la semana oscila entre la inquietud, la melancolía y la esperanza, consolidando a la serie como líder en la franja matinal y referente de la ficción coral.

Desde el lunes, los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y afrontar secretos que salen a la luz en el peor momento. Paula enfrenta un grave deterioro en su salud, la incertidumbre se apodera de quienes la rodean y la comunidad se ve sacudida por gestos de solidaridad y traiciones inesperadas. La tensión irá en aumento, alcanzando el clímax en el ecuador de la semana con la detención de Nieves por la Guardia Civil, un hecho que dejará huella en la familia Salazar y desatará una ola de rumores por toda la colonia.

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Episodio 577 del lunes 8 de junio

La semana comienza con un ambiente tenso y marcado por la preocupación por Paula, cuyo estado de salud se agrava de manera alarmante. Sus allegados, especialmente Manuela y los miembros de su círculo laboral, intentan ayudarla mientras la fiebre y el malestar avanzan. Begoña irrumpe en la rutina de Andrés con una petición sorpresiva que lo obliga a reconsiderar sus prioridades familiares y personales. Digna, por su parte, conversa con Cloe en un intento por que reconsidere sus planes de futuro, planteando alternativas que podrían cambiar el rumbo de su vida.

Presentación de la nueva identidad de Antena 3. (Atresmedia)

En la cantina, Claudia pronuncia unas palabras que desencadenan una reacción inesperada entre los presentes, alterando el clima del local y generando nuevas alianzas entre los trabajadores. Damián propone a Pablo una oportunidad de negocios que podría significar un punto de inflexión profesional para él, mientras Begoña decide jugar sus cartas y chantajea a Gabriel, forzándolo a posicionarse ante las decisiones que afectan a toda la familia.

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Episodio 578 del martes 9 de junio

En este episodio, la tensión llega a su punto máximo cuando Gabriel se enfrenta abiertamente a Andrés, reprochándole su papel en el chantaje y la manipulación. Pablo, superado por la presión y la ira, arremete violentamente contra Don Agustín en un episodio que deja a todos conmocionados. Mientras tanto, Tasio confía a Claudia una carta destinada a Carmen, pidiéndole que se convierta en la mensajera de un mensaje importante.

Gabriel toma una decisión definitiva respecto a su futuro y su viaje a París, eligiendo entre el amor, la familia y su destino profesional. El capítulo culmina con la llegada de la Guardia Civil, que detiene a Nieves en presencia de su familia, un hecho que sacude los cimientos de la colonia y deja a todos los personajes en estado de shock.

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Episodio 579 del miércoles 10 de junio

La fábrica atraviesa momentos de incertidumbre mientras Damián se sumerge en los recuerdos de sus primeros días en el negocio, evocando sacrificios y logros pasados con nostalgia y cierta melancolía. En la cárcel, Pablo visita a Nieves decidido a brindarle apoyo y demostrarle que no está sola en el trance judicial que enfrenta. Gabriel, decidido a cobrarse venganza, utiliza a Valentina como parte de su estrategia contra Andrés, tensando aún más las relaciones internas de la familia y el entorno empresarial.

El avance de la semana en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

En paralelo, Paula opta por guardar un secreto importante frente a Manuela, evitando sincerarse del todo y sumando así una nueva capa de misterio a su situación personal. Salva, agradecido, reconoce la ayuda de Claudia en un gesto de cercanía. Finalmente, Cloe da una respuesta definitiva a la propuesta laboral que le había planteado Digna, lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa para ella.

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Episodio 580 del jueves 11 de junio

Las diferencias entre Marta y Fina afloran cuando surge la posibilidad de que Fina alquile un nuevo piso, una decisión que provoca discusiones y replanteamientos en su relación. Don Agustín acude al centro penitenciario para visitar a Nieves, y el encuentro resulta cargado de emoción y reproches, revelando nuevas aristas de ambos personajes. Federico, por su parte, sigue posponiendo el momento de presentar a su hijo Roque a Eduardo, incrementando las dudas y tensiones en torno a su figura.

El avance de la semana de 'Sueños de libertad' de Antena 3 con Marga. (Atresmedia)

El rumor del encarcelamiento de Nieves se propaga rápidamente por la colonia, convirtiéndose en el centro de todas las conversaciones y alimentando la inquietud colectiva. Paula, desesperada, acude a Don Agustín en busca de ayuda ante la imposibilidad de resolver su situación por sí misma. El capítulo sorprende con el regreso inesperado de una figura del pasado, cuya aparición promete desencadenar nuevas situaciones y conflictos.

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Episodio 581 del viernes 12 de junio

El viernes, la serie pone el foco en los secretos que amenazan con salir a la luz: Begoña, al fin, se sincera con Valentina y le revela sentimientos largamente guardados, abriendo la puerta a una nueva dinámica entre ellas. Damián estudia la posibilidad de vender la Casa de los Montes, una decisión que podría transformar el destino de la familia. Por si fuera poco, Beatriz toma por sorpresa a Gabriel con una oferta inesperada y difícil de rechazar, cerrando la semana con otra incógnita abierta para el futuro de la colonia y sus habitantes.