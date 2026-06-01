Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 1 al viernes 5 de junio: Beatriz confiesa su relación con la muerte de Álvaro

Begoña y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La primera semana de junio llega cargada de giros argumentales en Sueños de libertad. La exitosa ficción diaria de Antena 3 vivirá cinco episodios marcados por revelaciones sorprendentes, conflictos familiares, despedidas inesperadas y decisiones que podrían alterar para siempre el rumbo de algunos de sus personajes más queridos. Entre el 1 y el 5 de junio, los espectadores asistirán a una cadena de acontecimientos que pondrán a prueba alianzas, relaciones sentimentales y lealtades que parecían inquebrantables.

Episodio 572 del lunes 1 de junio

La semana arrancará con un momento aparentemente cotidiano que acabará teniendo consecuencias importantes. Bianca volverá a ponerse en contacto telefónicamente, pero será Marta quien responda a la llamada sin imaginar lo que está a punto de descubrir. La conversación abrirá una nueva grieta en su relación con Fina.

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Mientras tanto, Digna intentará acercar posturas con Manuela mediante un gesto cargado de afecto. En paralelo, Andrés y Tasio recibirán una comunicación de la Guardia Civil que les dejará completamente descolocados.

Por otro lado, Eduardo mantendrá una conversación con su hermano para conocer mejor la situación familiar, aunque la información que recibe no será precisamente la que esperaba escuchar. Además, Pablo pondrá punto final a su relación con Nieves, convencido de que la historia entre ambos ya no tiene futuro.

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El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Episodio 573 del martes 2 de junio

El segundo capítulo de la semana estará marcado por una noticia impactante. El hallazgo del cuerpo de Álvaro sacudirá a todos los personajes relacionados con su desaparición y abrirá una nueva etapa de incertidumbre. Al mismo tiempo, el futuro de la fábrica quedará más comprometido que nunca cuando el representante legal de Brossard comunique a la junta directiva una decisión definitiva sobre la empresa. La noticia caerá como un jarro de agua fría entre los trabajadores.

Digna seguirá luchando hasta el último momento para intentar proteger los puestos de trabajo y evitar consecuencias irreversibles. En el ámbito sentimental, Fina trasladará a Marta una importante determinación relacionada con su futuro, mientras Gabriel descubrirá una información inesperada que pondrá en cuestión muchas de sus certezas.

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Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 574 del miércoles 3 de junio

El miércoles llegará uno de los momentos más trascendentales de la semana. Cloe conseguirá obtener información muy valiosa de Félix, aprovechando la confianza que este ha depositado en ella. Poco después, comenzarán a aparecer indicios que demostrarán que el hombre no es quien asegura ser.

Por otra parte, Miguel recibirá una noticia devastadora que alterará por completo su estado emocional. En el terreno amoroso, Andrés y Valentina mantendrán una conversación sincera sobre el futuro de su relación. Ambos expondrán sus dudas y expectativas en un intento de aclarar hacia dónde se dirige su historia.

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Sin embargo, el gran terremoto llegará cuando Beatriz decida romper su silencio y admita ser la responsable de la muerte de Álvaro. Una confesión inesperada que promete tener importantes repercusiones para todos los implicados.

El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Episodio 575 del jueves 4 de junio

La tensión continuará creciendo en el episodio del jueves. Tras regresar de una celebración, Salva y Tasio se toparán con una situación desagradable que empañará por completo la noche.

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Además, Mabel descubrirá algo que cambiará su manera de entender varios acontecimientos recientes. La situación laboral tampoco será favorable para ella, ya que Salva tomará la difícil decisión de prescindir de sus servicios. Mientras tanto, Federico dejará claro que no tiene intención de retomar su relación con Eduardo, cerrando definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación.

Por si fuera poco, Pablo sorprenderá a sus hijos con una determinación de última hora que modificará los planes familiares. Paralelamente, Gabriel comunicará a Begoña su firme intención de abandonar Toledo, una decisión sobre la que no parece dispuesto a negociar.

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Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 576 del viernes 5 de junio

La semana culminará con otro episodio cargado de emociones fuertes. Manuela impedirá que Paula acuda a trabajar, generando un nuevo foco de conflicto entre ambas. Por su parte, Miguel tomará una contundente decisión profesional al prescindir de Nieves como enfermera, provocando una nueva ruptura en su entorno más cercano.

Beatriz, consciente de que el tiempo corre en su contra, intentará convencer a Gabriel para que la incluya en sus planes de futuro. Sin embargo, el acontecimiento más impactante llegará cuando Tasio comunique la muerte de una persona inesperada, una noticia que dejará conmocionados a todos.

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Además, Claudia protagonizará una valiente intervención para proteger a Salva frente a unos operarios especialmente agresivos. Finalmente, Nieves explotará contra don Agustín y le reprochará todo aquello que llevaba tiempo guardándose, en uno de los enfrentamientos más intensos de las últimas semanas.