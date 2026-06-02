Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 3 de junio: Julieta sufrirá una grave recaída y Manuel volverá a revivir el dolor por Jana

'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)

La Promesa afronta una de las semanas más duras y emotivas de los últimos meses. Después del brutal tiroteo protagonizado por el duque de Carril, el palacio de los Luján se enfrenta ahora a las devastadoras consecuencias de una tragedia que ha dejado varias vidas pendiendo de un hilo y numerosas heridas imposibles de cerrar.

El capítulo del miércoles 3 de junio será especialmente intenso. La muerte de Santos golpeará de lleno a todos los habitantes del palacio, mientras Julieta sufrirá una inesperada complicación médica que volverá a llenar de angustia los pasillos de La Promesa. Y, por si fuera poco, Pía seguirá luchando contra reloj para conseguir que Curro conozca por fin toda la verdad sobre la muerte de Jana.

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Pero para entender cómo se llega a este punto, hay que retroceder al inicio de una semana marcada por el dolor. El lunes, tuvo lugar uno de los momentos más violentos que se recuerdan en la serie. El duque de Carril irrumpió armado en el palacio y terminó disparando contra Santos y Julieta antes de darse a la fuga. El caos se apoderó inmediatamente de La Promesa. Mientras Manuel organizaba el traslado urgente de los heridos, el doctor Peribáñez trataba de salvar ambas vidas.

'La Promesa': Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano. (RTVE)

La situación de Julieta logró estabilizarse tras una complicada operación, pero el panorama para Santos resultó mucho más desolador. El médico confirmó que la bala había afectado órganos vitales y que ya no existía ninguna posibilidad de intervención.

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El martes llegó uno de los episodios más desgarradores de la temporada. Consciente de que su final estaba cerca, Santos decidió afrontar sus últimas horas rodeado de las personas más importantes de su vida. El joven se despidió de Petra, de las cocineras, de Carlo y, sobre todo, de Ricardo, su padre.

La conversación entre padre e hijo dejó algunas de las escenas más emocionantes de la semana. Ambos lograron dejar atrás viejos reproches y terminaron pidiéndose perdón antes de que Santos falleciera con la mano de Ricardo entre las suyas.

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Julieta vuelve a debatirse entre la vida y la muerte

El miércoles, el dolor por la muerte de Santos seguirá muy presente en cada rincón del palacio. Ricardo quedará completamente destrozado tras perder a su hijo y apenas encontrará fuerzas para afrontar los preparativos del velatorio.

'La Promesa': La muerte de Santos conmociona al palacio. (RTVE)

La noticia conmocionará también al resto de trabajadores y a la familia Luján. Será Cristóbal quien comunique oficialmente el fallecimiento, aunque la organización de los actos de despedida volverá a provocar tensiones con Leocadia, incapaz de evitar los enfrentamientos incluso en un momento tan delicado.

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Sin embargo, el verdadero golpe llegará cuando parecía que Julieta comenzaba a recuperarse favorablemente. La joven sufrirá una grave complicación médica que pondrá nuevamente en peligro su vida. De forma inesperada comenzará a convulsionar y su estado se volverá crítico, obligando a intervenir de urgencia a los médicos.

La situación afectará especialmente a Manuel. El hijo de Alonso volverá a enfrentarse a algunos de los recuerdos más dolorosos de los últimos meses y no podrá evitar revivir el sufrimiento que experimentó durante los últimos días de Jana. La posibilidad de perder también a Julieta le hará temer que la historia vuelva a repetirse.

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Pía sigue buscando la carta que puede cambiarlo todo

Mientras tanto, otro de los grandes misterios de la serie continuará avanzando. Después de ser sorprendida en el despacho de Cristóbal, Teresa descubrirá finalmente quién es el destinatario de la misteriosa carta que tanto preocupa a Pía. Lejos de juzgarla, decidirá ayudarla a encontrar el documento que contiene una revelación capaz de cambiar muchas cosas dentro del palacio.

'La Promesa': Una noticia del periódico revoluciona el palacio. (RTVE)

Sin embargo, sus esfuerzos no darán resultado inmediato y la verdad sobre Jana seguirá resistiéndose una vez más. La tensión continuará creciendo durante el jueves. Mientras el paradero del duque de Carril sigue siendo desconocido, las sospechas y las críticas hacia Vera aumentarán dentro de La Promesa. Alonso, sin embargo, volverá a posicionarse claramente a su favor y dejará claro que la única persona responsable de la tragedia es el propio duque.

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Además, Teresa logrará encontrar por fin la carta de Pía, aunque tomará una decisión inesperada: guardársela y no entregarla inmediatamente.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Por si fuera poco, una información publicada en la prensa provocará reacciones completamente opuestas entre Lorenzo y Leocadia y estará relacionada directamente con el futuro de Curro.

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