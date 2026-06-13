Las voces protagonistas de la visita del papa León XIV en España celebran el mensaje a favor del “encuentro”: “Gracias por no mezclar conceptos políticos”

Las voces protagonistas de la visita del papa León XIV. (Infobae)

La histórica visita del papa León XIV a España, que ha sumado un total de 148 horas y media en su viaje por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, ha dejado imágenes y testimonios imborrables. Entre el 6 y el 12 de junio, la agenda del pontífice ha entrelazado dimensiones espirituales y sociales de enorme relevancia, dando prioridad a los jóvenes, las personas vulnerables y los migrantes. Sin embargo, más allá de los actos institucionales y políticos en lugares emblemáticos como el Palacio Real o el Congreso de los Diputados, el verdadero pulso y el corazón de este viaje apostólico se han encontrado en las calles.

Allí, miles de fieles han aguardado el paso del pontífice, convirtiéndose en los testimonios vivos de unas jornadas marcadas por la fe. Entre la multitud, destacan especialmente las voces de quienes han vivido esta experiencia en primera persona: los voluntarios, los jóvenes y los peregrinos llegados de distintos rincones del país.

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Y es que, para que un evento de esta magnitud haya sido posible, el papel de los más de 18.000 voluntarios ha sido fundamental. Entre este valioso grupo humano se encuentran Carlos, María (de 19 años) y Mónica (de 20 años), jóvenes madrileños pertenecientes a las parroquias de Nuestra Señora de Moratalaz y del Santísimo Cristo de la Luz. Su decisión de colaborar nació del deseo de ayudar y de vivir la historia de cerca. Mónica, por ejemplo, cuenta a Infobae que decidió participar “porque es un acontecimiento que pasa una vez en la vida y quería venir a ver al papa”. La exigente labor organizativa no ha impedido disfrutar de la majestuosidad de los actos. Carlos confiesa que durante las celebraciones se asombró al ver “la cantidad de gente que había, las calles llenas”. De hecho, en la vuelta de la procesión de la Santa Misa del Corpus Christi de la Plaza de Cibeles, “hemos visto a todo el mundo reunido, me ha impresionado mucho”, asegura.

Tres voluntarios de la organización hablan con Infobae sobre la visita del papa León a España. (Infobae)

“Ver a toda la gente unida por un mismo sentido”

La mirada de estos jóvenes hacia el pontífice es de profunda admiración. Carlos señala que se ha dado cuenta de que León XIV es “una persona muy humilde para el cargo que tiene, que es muy importante en la Iglesia”. Por su parte, María lo define como “una persona muy tierna”, mientras que Mónica destaca que es alguien “muy sencillo, muy cercano”. Y si hay un momento que todos ellos esperaban, era el encuentro exclusivo del papa con los voluntarios, que tuvo lugar el 9 de junio en el recinto del IFEMA, una hora antes de volar de Madrid a Barcelona. Si hubieran tenido la oportunidad de hablar con él frente a frente, Carlos le hubiera dado las “gracias por haber venido aquí a España, y que le esperamos para la próxima”. A lo que María añadiría un sincero agradecimiento “por todo lo que hace por la Iglesia y por todos nosotros”.

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Esa misma emoción e ilusión la comparte Loreto, una joven madrileña de 19 años que acudió junto con su familia a la multitudinaria misa solemne y procesión del Corpus Christi. El altar principal, situado majestuosamente frente al Palacio de Cibeles, congregó a miles de personas en un acto histórico, recordando que un papa no oficiaba una misa en España desde el año 2011.

Para Loreto, el principal motor para asistir estaba muy claro: “Venía toda la gente con la que comparto mi fe y me hacen muy feliz estas situaciones de encuentro”. Al reflexionar sobre la gran eucaristía del pasado domingo, la joven la describe con inmensa alegría: “Ha sido impresionante, la verdad, emocionante. Ver a toda la gente unida por un mismo sentido y compartirlo con la gente que quieres, es lo mejor”. Al observar a León XIV de cerca, Loreto no pudo dejar de pensar que parecía “una persona superagradable y tierna”, destacando que posee “una mirada diferente y muy sonriente”. Y a la hora de elegir un único mensaje para el líder de la Iglesia católica, la joven elige una palabra cargada de significado y esperanza: “Unir”.

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Loreto, Inés, Lola y Carmen hablan con Infobae sobre la visita del papa León a España. (Infobae)

“De Madrid al cielo, pues estamos casi tocando el cielo”

El entusiasmo de las nuevas generaciones se entrelaza a la perfección con la ferviente devoción y la experiencia de los miles de peregrinos que han viajado desde lejos, representados en las voces de Inés, Lola y Carmen. Estas tres amigas, originarias de Granada y residentes en Marbella, viajaron a Madrid con gran expectativa y se mostraron “supermotivadas” tras haber podido participar en diversos actos y vigilias. Carmen resume su experiencia en la capital con una frase contundente: “De Madrid al cielo, pues estamos casi tocando el cielo”, asegurando que regresan a casa “llenas de gracia”. Uno de los instantes que más les impactó fue la celebración del Corpus. Inés, con gran admiración, relata que “el momento del papa llevando la custodia por las calles de Madrid en la mano ha sido impresionante”. Además, a Carmen le conmovió ver la respuesta juvenil: “Cómo ha relacionado la juventud, que decimos que faltan vocaciones y ya está claro que estamos sobrados”.

Además, para Inés, quien ya había tenido la fortuna de estar con el papa en Roma, este nuevo encuentro reafirmó sus convicciones: “Lo que me ha transmitido es más paz y más amor”. Sin lugar a dudas, el grupo coincide en que la imagen de la televisión se queda corta y que, en persona, el papa es alguien “superhumano” y “muy cercano”. Ante la pregunta de qué le dirían a León XIV, Lola formula una reflexión brillante sobre su papel actual: “Gracias por mantener lo que es la imagen de la Iglesia, por no mezclar conceptos políticos y mantener lo que es el concepto de fe, de amor y lo que es la unión de la Iglesia y del catolicismo”. Carmen suscribe estas palabras, rematando que su guía firme es vital hoy en día porque vivimos “una época muy complicada”.

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Cuatro sacerdotes hablan con Infobae sobre la visita del papa León a España. (Infobae)

Las palabras de León son “signos de esperanza en estos momentos para la historia de España y para el mundo”

Pero el impacto del viaje apostólico no solo recae en los laicos, sino que ha insuflado una nueva energía al clero rural. Es el caso de José Antonio, Santiago, Paco y Juan Pablo, cuatro sacerdotes de la provincia de Guadalajara que acudieron a Madrid acompañados por más de un centenar de feligreses. Santiago, conmovido por los eventos, afirma que la presencia del papa ha traído “signos de esperanza en estos momentos para la historia de España y para el mundo”. José Antonio recuerda el llamado del pontífice a construir “una cultura del encuentro más que de la polarización”, mientras que el veterano Juan Pablo, con 42 años de sacerdocio, reafirma que “la verdad, la justicia, el amor son capaces de transformar y revolucionar la sociedad”.

Sin embargo, uno de los testimonios más desgarradores y emocionantes lo ofrece Paco, un sacerdote de 67 años recién llegado de las misiones de Bolivia (“la periferia internacional”) que ahora atiende ermitas e iglesias casi vacías en la despoblada sierra del Rincón. Acostumbrado a la soledad de sus pueblos, verse rodeado de masas en Madrid le superó emocionalmente durante la misa: “Me he impresionado por repartir la comunión, qué silencio la gente, se arrodillaban muchos de ellos... qué devoción en tomar la eucaristía”, comparte, mientras confiesa que incluso le ha hecho llorar.

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Fieles se congregan con emoción para recibir al Papa. Entre la multitud, surgen conmovedores testimonios de fe, esperanza y peticiones personales, como la de un joven que reza por la salud de su madre.

Asimismo, Paco destaca que el motivo por el que León XIV ha elegido España como su primer destino europeo se debe a su labor en Perú y al legado de 500 años de evangelización española. En definitiva, esta visita apostólica no solo se medirá en discursos o en los kilómetros recorridos por el papamóvil, sino en el impacto sobre el corazón de las personas.