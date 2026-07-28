Patricio Ochoa, doctor: “Hay un alimento que te ayuda a tener menos antojos”

“Puede ser un aliado para quienes buscan llegar con menos hambre a la siguiente comida”, afirma el doctor Patricio Ochoa.

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Diversos alimentos han sido objeto de investigaciones y debates respecto a su impacto en la reducción del hambre y el control de los antojos. En redes sociales y plataformas digitales, algunos especialistas han explicado cómo ciertas combinaciones de nutrientes pueden influir en las señales del cuerpo relacionadas con la saciedad.

Bajo este enfoque, el doctor Patricio Ochoa ha detallado en su cuenta de TikTok (@dr.patricio_ochoa) el funcionamiento de uno de estos productos, centrando su análisis en la composición proteica y los efectos que genera sobre el apetito.

Ochoa sostiene que la clave está en que el yogur griego concentra proteína y, dentro de ella, dos fracciones con ritmos distintos de absorción: whey o suero y caseína. Según detalla, esa combinación no solo acelera la sensación de saciedad, sino que puede prolongarla, siempre que se trate de una versión alta en proteína y sin azúcar añadida.

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Un sistema complejo de señales

El médico plantea que el hambre “no funciona como un botón de prendido y apagado”, sino “más como una cabina de control llena de botones, palancas y alarmas”. En esa descripción, distingue entre señales de hambre, de saciedad y de apetencia concreta por alimentos dulces o salados, además de la señal que le dice al cerebro que la ingesta ya se ha producido.

Dentro de ese sistema, atribuye al yogur griego un papel concreto porque, afirma, “tiene muchísima proteína, y la proteína es uno de los nutrientes que más saciedad genera”. Esa es la primera razón que da para explicar por qué este alimento puede servir de apoyo a personas que llegan con dificultad a la siguiente comida o que acumulan más ingesta de la prevista.

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La OCU analiza los yogures griegos de supermercado (Freepik)

Ochoa recurre a una comparación para explicar la diferencia entre ambas proteínas. “La proteína del whey o suero es como un mail urgente. Llega rápido, se abre rápido y empieza a mandar señales de saciedad”, afirma el doctor Patricio Ochoa.

La segunda proteína sigue otro ritmo. “La caseína, en cambio, es como un mensaje de humo, va mucho más lento, se libera poco a poco y va soltando aminoácidos de forma gradual”, señala Ochoa, que a partir de esa diferencia concluye que el yogur griego “no solamente te ayuda a sentir saciedad más rápido, sino que también puede ayudarte a mantener más lleno durante más tiempo”.

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Hormonas y nutrientes que regulan el apetito

El médico sitúa después el foco en el intestino. Según su explicación, cuando se consume proteína, y de forma específica proteína láctea, el organismo libera hormonas como GLP-1 y péptido YY, a las que atribuye una función directa en el control del apetito.

Su formulación vuelve a apoyarse en una imagen sencilla: esas hormonas son “básicamente el modo no molestar del hambre”. En sus palabras, “le dicen a tu cerebro: ‘Compadre, ya comimos, ya le puedes bajar a tus antojos’”.

La explicación no se limita a la proteína. Ochoa añade que el yogur griego “también tiene calcio”, y vincula ese mineral a “procesos relacionados con el metabolismo, apetito y regulación energética”, de modo que, al sumar esos elementos, se estaría mejorando “cómo estás usando la comida”.

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A partir de ahí, delimita a quién puede resultarle útil. El doctor menciona a quienes “estás sobrepasando tus calorías diarias”, tienen sobrepeso, resistencia a la insulina o simplemente sienten que no llegan con calma a la siguiente ingesta, y sostiene que en esos casos “sí puede ser un gran aliado”.

Esa utilidad, según precisa, depende de la calidad del producto. “Nada más acuérdate que sea alto en proteína y sin azúcar añadida, porque si no, básicamente te estás comiendo un postre”, advierte Patricio Ochoa.