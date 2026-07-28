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La casa donde Kiko Rivera se está recuperando del ictus junto a su pareja, Lola García: 780 metros cuadrados repartidos en tres plantas con piscina en Sevilla

El traslado a este chalet reformado marcó el inicio de una nueva etapa para el hijo de Isabel Pantoja tras su separación de Irene Rosales

La casa de Lola García y Kiko Rivera
La casa donde descansa Kiko Rivera. (Montaje Infobae)
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La recuperación de Kiko Rivera tras el ictus sufrido recientemente ha tenido como escenario su nueva casa en Bollullos de la Mitación, Sevilla, un refugio donde el DJ afronta la rehabilitación acompañado de su pareja, Lola García. Con 42 años y tras haber superado un segundo ictus, Rivera ha tenido que cancelar todos sus compromisos profesionales y dedicarse por completo a su salud. El propio artista ha compartido con sus seguidores algunos detalles sobre su estado, asegurando que aún le queda un proceso de recuperación por delante, pero mostrando optimismo sobre su evolución.

El traslado a este chalet reformado marcó el inicio de una nueva etapa para Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales. Mientras su exmujer permanece en la casa familiar junto a las dos hijas que tienen en común, él se instaló en esta vivienda cercana para no alejarse de las pequeñas. La casa, que se ha convertido en su espacio de descanso y rehabilitación, ha sido el escenario de la reconciliación familiar con su madre, Isabel Pantoja, quien ha estado pendiente de él y de sus nietas, viajando a la localidad para brindar apoyo en los momentos más complicados.

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En medio de un momento delicado para la familia Rivera, Kiko ha querido agradecer públicamente el apoyo de Lola García y de su madre. Los comunicados emitidos por el DJ en estos días, así como su aparición televisiva en el programa De viernes, dejan clara su voluntad de mirar al futuro con esperanza y de compartir con sus seguidores cómo es su día a día en este proceso de recuperación.

El lugar pensado para la recuperación de Kiko Rivera

La nueva casa de Kiko Rivera es un chalet de 780 metros cuadrados, distribuido en tres plantas. Cuenta con cinco habitaciones, tres baños, una cocina abierta al salón-comedor y un jardín privado que aporta amplitud y luminosidad a la vivienda. Rivera mostró orgulloso su hogar en televisión, destacando la funcionalidad y modernidad de los espacios, especialmente la cocina, que describe como un lugar acogedor y práctico.

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La cocina de Kiko Rivera
El estilo abierto de la cocina de Kiko Rivera. (Instagram)

La cocina, de estilo abierto, integra una isla con placa de inducción y combina materiales y colores modernos: encimera negra con vetas blancas, muebles bajos de madera clara y una hilera de muebles en negro mate, tendencia en los últimos años. Los grandes ventanales y los electrodomésticos de acero inoxidable completan un ambiente luminoso y sofisticado, ideal tanto para el día a día como para recibir visitas. “Así da gusto prepararse la comida”, comenta el propio Kiko, quien disfruta cocinando mientras conversa con sus invitados.

El jardín exterior es uno de los puntos fuertes de la vivienda. Con césped natural, piscina y un comedor techado al aire libre, el espacio exterior está pensado para el disfrute, el relax y el reencuentro con la naturaleza. Palmeras y árboles rodean la zona chill out, donde Rivera puede tomar el primer café de la mañana o compartir comidas con amigos y familiares, creando un entorno acogedor también para sus hijas.

Casa de Kiko Rivera
La fachada de la casa de Kiko Rivera. (Mediaset/'De Viernes')

Recuerdos, familia y apoyo en la recuperación

La casa de Kiko Rivera no solo destaca por sus comodidades, sino también por el valor emocional de los recuerdos que alberga. Fotografías con su padre, sus hermanos y otros seres queridos decoran las estancias, testimonio de los lazos familiares que el DJ considera imprescindibles en su vida. Estos recuerdos lo han acompañado en cada mudanza, aportando calidez y sentido de pertenencia a su nuevo hogar.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

El apoyo de su pareja, Lola García, ha sido clave durante estos días de recuperación. Rivera ha agradecido públicamente la compañía y dedicación de Lola, quien ha estado a su lado en cada etapa del proceso. También ha destacado la presencia de su madre, Isabel Pantoja, quien ha viajado para cuidar de las nietas y estar cerca de su hijo en el hospital. La reconciliación entre madre e hijo, impensable meses atrás, aporta un matiz esperanzador a este periodo de dificultad.

A pesar del duro golpe de salud y la incertidumbre sobre su futuro profesional, Kiko Rivera afronta la rehabilitación centrado en su bienestar y en el entorno familiar que ha conseguido construir en Bollullos de la Mitación. El nuevo hogar, pensado para la tranquilidad y el confort, se ha convertido en el espacio donde el DJ intenta recuperar fuerzas y mirar hacia adelante, rodeado de quienes más le importan.

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