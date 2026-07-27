El millonario patrimonio de Garbiñe Muguruza: cerca de 25 millones entre sus premios, su marca de tequila con Eva Longoria y su casa en Suiza

Garbiñe Muguruza, en imagen de archivo (Europa Press)

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Garbiñe Muguruza reaparecerá este lunes como madrina de El Grand Prix tras su retirada de las pistas en 2023. Actualmente, la extenista de 32 años vive tranquila gracias al abultado patrimonio que logró amasar durante su carrera deportiva, apoyada no solo en premios deportivos, sino también en contratos publicitarios e inversiones empresariales: cerca de 25 millones en total. La hispanovenezolana ingresó 8,8 millones de dólares en 2021, año en que Forbes la situó como la quinta atleta mejor pagada del mundo.

De esa cantidad, 6 millones procedieron de patrocinadores, una proporción que explica por qué su fortuna fue más allá de lo ganado en competición. Nacida en Caracas, con nacionalidad española y padres españoles, Garbiñe Muguruza cerró una carrera que la dejó como la tenista española más exitosa del siglo XXI. Fue número uno mundial, ganó Roland Garros en 2016 ante Serena Williams, Wimbledon en 2017 frente a Venus Williams y las WTA Finals de Guadalajara en 2021, el primer Masters femenino conquistado por una española.

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Tras 11 años como profesional en activo, acumuló 10 títulos individuales y cinco de dobles. Debutó en un torneo WTA en 2012 y levantó su primer trofeo dos años después. En 2021, solo la japonesa Naomi Osaka superó con claridad esa dimensión comercial, al encabezar la clasificación con 57,3 millones de dólares. En el caso de Muguruza, el peso de la publicidad fue decisivo en la composición de sus ingresos anuales. No obstante, en 2022 cayó hasta el puesto 24 de esa misma clasificación de Forbes. Aun así, se embolsó 5,2 millones de dólares, de los que 4,5 millones llegaron también a través de patrocinadores.

La tenista española posa con el trofeo que la acredita como campeona de las Finales WTA. EFE/Francisco Guasco

Los negocios de Garbiñe Muguruza

Ese tirón comercial le permitió firmar acuerdos con marcas como Rolex, Jaguar, Babolat, Nivea, Caser, Servana y BBVA. Con alrededor de 800.000 seguidores en Instagram, su perfil se convirtió durante años en un escaparate atractivo para sectores de todo tipo, como muestra su currículum publicitario, desde servicios financieros hasta productos de cosmética. La tenista también ha diversificado parte de su patrimonio hacia proyectos propios. Garbiñe Muguruza posee una participación en la marca de tequila prémium Casa del Sol, un negocio en el que también participa Eva Longoria.

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Al explicar esa inversión, la campeona afirmó: “Desde hace mucho tiempo busco oportunidades de inversión en proyectos con los que me identifico. Casa del Sol es un tequila maravilloso de alta calidad con un significado detrás que me llega mucho: empoderar a las mujeres de la comunidad donde se produce en México”. El ámbito empresarial siempre le ha interesado: “A medida que avanzo en mi carrera de tenis, buscaré aprovechar las relaciones que he creado y mi pasión por el espíritu empresarial, que aprendí en casa, para ayudar a hacer crecer un negocio como este”.

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La vida de Garbiñe Muguruza en Suiza

Muguruza fijó hace años su residencia en Ginebra, Suiza. Allí vive con su hijo y su marido, el empresario y exmodelo hispanofinlandés Arthur Borges, en una vivienda situada frente al lago Lemán. La propiedad fue diseñada para refugiarse del frío suizo, pero también para aprovechar el exterior en los esporádicos días soleados. La distribución prioriza la luz natural y la amplitud en todas las estancias, con una línea contemporánea y minimalista dominada por tonos blancos, beige y grises suaves.

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Los alrededores de la casa de Garbiñe Muguruza en Suiza (Instagram)

El exterior incluye un jardín amplio y cuidado, con césped, caminos de piedra y vegetación integrada. Ese espacio está pensado para pasar tiempo al aire libre, disfrutar en familia y hacer ejercicio, aunque para este propósito también cuenta con su propio gimnasio, clave para una deportista de élite, pese a que ya esté retirada. De esta manera, Garbiñe Muguruza sigue en forma años después de abandonar la raqueta. Aún así, todavía ostenta cargos como el de codirectora del Mutua Madrid Open y directora de la final del torneo WTA.