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La Aemet prevé “calor de pleno verano” con temperaturas cercanas a los 40 grados y una DANA que dejará chubascos en el oeste

Este viernes se han activado avisos amarillos por altas temperaturas en ocho provincias

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Personas caminando por el Puente Romano de Córdoba bajo el calor. (Rocío Ruz/Europa Press)
Personas caminando por el Puente Romano de Córdoba bajo el calor. (Rocío Ruz/Europa Press)

Calor de pleno verano”. Así ha definido Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas que viviremos en España en los próximos días. Ya en las anteriores jornadas, los termómetros se situaron en valores propios de la canícula (segunda mitad de julio y primera de agosto): por ejemplo, ayer jueves, 39 grados en Montoro (Córdoba), 38,9 en Badajoz y 38,7 en Andújar (Jaén).

La situación será similar este viernes, con valores altos para la época del año en buena parte del país, especialmente en zonas de la mitad norte. Allí, al igual que en el norte de la meseta sur, el mercurio ascenderá. Los aumentos térmicos serán sobre todo notables en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia.

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Según la Aemet, durante esta jornada se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y en el oeste de Galicia, e incluso los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Con respecto a las mínimas, estas también subirán en la mitad norte y en el suroeste, por lo que se esperan noches tropicales (sin bajar de los 20 grados) en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. Mientras tanto, en el Cantábrico, el noreste y el sureste se prevén descensos ligeros o pocos cambios.

Vista de la playa de La Malagueta en la ciudad de Málaga, a 2 de junio de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)
Vista de la playa de La Malagueta en la ciudad de Málaga, a 2 de junio de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)

Ante esta situación, la Aemet ha activado alertas amarillas por altas temperaturas en ocho provincias: de Andalucía, en Córdoba, Jaén y Sevilla; de Extremadura, Badajoz y Cáceres, y de Galicia, A Coruña, Pontevedra y Ourense, por valores de 34 grados o incluso 36 en el Miño de Ourense.

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Calima y rachas muy fuertes de levante

Una situación anticiclónica dejará durante la jornada tiempo estable, sin precipitaciones en general y con un predominio de cielos despejados. Sin embargo, por la tarde crecerán nubes en el interior peninsular, aunque en principio sin chubascos.

“Se notarán este día los cielos turbios, pues entrará polvo en suspensión procedente del norte de África, que dará lugar a calima”, ha explicado Del Campo. Esta afectará principalmente al sur peninsular y al mar de Alborán.

Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). (H.Bilbao/Europa Press)
Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). (H.Bilbao/Europa Press)

También se esperan rachas muy fuertes de levante, superiores a los 70 o 90 kilómetros por hora en el Estrecho, en el litoral de Almería y en las sierras de Cádiz, de Málaga y del sur de Sevilla. Así, hoy hay avisos por fenómenos costeros y/o viento en Almería, Granada, Málaga, Sevilla y Menorca, así como nivel naranja por ambos en Cádiz.

El domingo llegará una DANA no muy acusada

De cara al fin de semana, las temperaturas seguirán siendo altas, especialmente en el tercio norte, donde el calor será “muy intenso para lo que se acostumbra por allí”, ya que las máximas serán incluso de más de diez grados por encima de lo habitual.

“En buena parte de Galicia se podrán alcanzar o superar los 32 grados. Esa temperatura, 32 grados, podrá llegarse en la propia ciudad de A Coruña. Lugo incluso podría alcanzar los 35 grados”, ha explicado Del Campo. “Calor también en el resto del Cantábrico, con 33 grados, por ejemplo, en Bilbao y más de 36 grados se esperan el sábado en el valle del Ebro. 34 grados o más en la meseta norte y zona centro y 36 a 38 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir”.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

También seguirá la calima y el tiempo en general estable, aunque con posibilidad de que crezcan nubes de evolución en la zona centro, sin descartarse algún chubasco aislado y acompañado de tormenta por la tarde.

El domingo, por el oeste, la influencia de una DANA no muy acusada llegará desde el Atlántico. “Podrán crecer nubes de evolución y tener lugar algunos chubascos dispersos por la tarde en el interior del oeste de la península”, ha explicado el portavoz de la Aemet.

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