La Aemet pronostica una nueva subida del mercurio con máximas que rondarán los 40 grados: estas son las regiones en las que hará más calor

Bañistas en la playa de Ondarreta de San Sebastián, a 8 de junio de 2026. (EFE/Juan Herrero)

Tras varias jornadas de lluvias en el norte y temperaturas que han rondado los 35 grados en la mitad sur de la península, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa una semana marcada por un tiempo estable, salvo en el norte, y temperaturas al alza. Así, este martes se mantienen los cielos nubosos en el Cantábrico y el Alto Ebro, con lluvias débiles que tenderán a remitir durante la tarde. Desde el mediodía, crecerán nubes de evolución en zonas de montaña del este peninsular, donde se esperan chubascos y tormentas, especialmente en los Pirineos y sistema Ibérico.

Las temperaturas bajan en los tercios norte y este, así como en Baleares. El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que, en las comunidades cantábricas, las máximas apenas alcanzarán los 16 o 17 grados en ciudades como Oviedo y Vitoria. Pero, en general no superarán los 20 grados en la cornisa cantábrica. “En la mitad sur, las temperaturas serán superiores al promedio normal de estas fechas”, subraya el portavoz. Así, los termómetros subirán hasta 32 grados en Lleida, 33 en Madrid, 36 en Jaén y 37 en Sevilla y Córdoba.

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Vuelven las noches tropicales al sur

El miércoles se perfila como una jornada tranquila, sin lluvias salvo alguna tormenta aislada por la tarde en zonas de montaña del este peninsular. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad norte, mientras que las máximas subirán en el Cantábrico y bajarán en Aragón y Cataluña. Persistirá el fuerte contraste térmico entre norte y sur. “Ciudades de la meseta norte y del interior de las comunidades cantábricas amanecerán por debajo de los 10 grados y apenas rozarán los 20 en el momento más cálido”, explica Del Campo. Además, ya se registrarán noches tropicales, sin bajar de los 20 grados en lugares como Barcelona o Cádiz. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir, las máximas oscilarán entre 36 y 38 grados.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

El mercurio vuelve a subir

A partir del jueves, la incertidumbre en el pronóstico aumenta. No obstante, la mayoría de los escenarios apuntan a tiempo estable, ausencia de lluvias y subida de las temperaturas, más notable en el tercio norte. “Las máximas rondarán los 23 a 25 grados en las comunidades cantábricas, 30 a 32 en la meseta norte y sur de Galicia, 32 a 34 en el valle del Ebro y 34 a 36 en buena parte del centro y sur”, precisa el portavoz de la Aemet. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir, las temperaturas podrían alcanzar los 36 a 38 grados. El organismo prevé noches tropicales en puntos del área mediterránea y la mitad sur. Del Campo añade: “Incluso podrían superarse los 38 a 40 grados en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir”. Aún así, matiza que algunos escenarios se inclinan por temperaturas algo más moderadas.

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De cara al viernes, según la Aemet, lo más probable es que continúe el tiempo seco, aunque no se descarta la formación de tormentas en zonas del interior peninsular, sobre todo en el centro y la mitad oeste. La tendencia señala la persistencia del calor, con registros elevados en gran parte del país. “Veremos hacia dónde se acaba inclinando la balanza”, apunta Del Campo respecto a la posibilidad de que el calor sea extremo o más moderado.

En la recta final de la semana, la previsión de la Aemet mantiene el predominio del tiempo estable en la mayor parte de la península. Sin embargo, algunos modelos apuntan a la posibilidad de tormentas en zonas del interior. El calor, según la agencia, se mantendrá intenso en la mitad sur y en el valle del Ebro. La evolución de las temperaturas dependerá de la consolidación del escenario más cálido frente a la opción de registros menos extremos.

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Vientos alisios intensos y ascenso térmico en Canarias

En el archipiélago canario, los vientos alisios soplarán con fuerza a comienzos de la semana, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en zonas expuestas y arrastre de nubes hacia el norte de las islas, donde no se descarta alguna llovizna. “Las temperaturas serán suaves, máximas entre 23 y 25 grados en zonas costeras”, indica Del Campo. Desde el jueves, el viento irá perdiendo intensidad y las temperaturas subirán hasta superar los 30 grados en determinados puntos de medianías orientadas al sur.