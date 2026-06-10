La Aemet avisa de un repunte del calor: los termómetros volverán a rozar los 40 grados en estas regiones

Miles de personas disfrutan de la playa de la Malvarrosa, en Valencia a 31 de mayo de 2026. (EFE/ Kai Försterling)

Tras unos días de tregua, el mercurio ya ha empezado a remontar y se ha notado especialmente en Andalucía. Andújar, en la provincia de Jaén, alcanzó la temperatura más alta de la pasada jornada con 39,2 grados. Le siguieron Montoro, en Córdoba, con a 38,9 grados; y Córdoba capital con 37,8 grados. Salvo en el tercio norte de la península, las temperaturas van a volverán a superar los 35 grados y rozan los 40 grados en algunas regiones concretas.

“Ciudades de la meseta norte y del interior de las comunidades cantábricas amanecerán por debajo de los 10 grados y apenas rozarán los 20 en el momento más cálido”, detalla el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. El calor tampoco va a dar descanso durante las horas de sueño. Esta noche ya se registrarán noches tropicales -aquellas en las que el mercurio no baja de 20 grados- en ciudades como Barcelona, Jaén o Cádiz.

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En cuanto a los cielos, este miércoles se perfila como una jornada tranquila, sin lluvias salvo alguna tormenta aislada por la tarde en zonas de montaña del este peninsular.

El mercurio vuelve a subir

A partir del jueves, la mayoría de los escenarios apuntan a tiempo estable, ausencia de lluvias y subida de las temperaturas, más notable en el tercio norte. “Las máximas rondarán los 23 a 25 grados en las comunidades cantábricas, 30 a 32 en la meseta norte y sur de Galicia, 32 a 34 en el valle del Ebro y 34 a 36 en buena parte del centro y sur”, precisa el portavoz de la Aemet. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir, las temperaturas podrían alcanzar los 36 a 38 grados.

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A su vez, el organismo prevé noches tropicales en puntos del área mediterránea y la mitad sur. Del Campo añade: “Incluso podrían superarse los 38 a 40 grados en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir”. Aún así, matiza que algunos escenarios se inclinan por temperaturas algo más moderadas.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

De cara al viernes, según la Aemet, lo más probable es que continúe el tiempo seco, aunque no se descarta la formación de tormentas en zonas del interior peninsular, sobre todo en el centro y la mitad oeste. La tendencia señala la persistencia del calor, con registros elevados en gran parte del país. “Veremos hacia dónde se acaba inclinando la balanza”, apunta Del Campo respecto a la posibilidad de que el calor sea extremo o más moderado.

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En la recta final de la semana, la previsión de la Aemet mantiene el predominio del tiempo estable en la mayor parte de la península. Sin embargo, algunos modelos apuntan a la posibilidad de tormentas en zonas del interior. El calor, según la agencia, se mantendrá intenso en la mitad sur y en el valle del Ebro. La evolución de las temperaturas dependerá de la consolidación del escenario más cálido frente a la opción de registros menos extremos.

Vientos alisios intensos y ascenso térmico en Canarias

En el archipiélago canario, los vientos alisios soplarán con fuerza a comienzos de la semana, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en zonas expuestas y arrastre de nubes hacia el norte de las islas, donde no se descarta alguna llovizna. “Las temperaturas serán suaves, máximas entre 23 y 25 grados en zonas costeras”, indica Del Campo. Desde el jueves, el viento irá perdiendo intensidad y las temperaturas subirán hasta superar los 30 grados en determinados puntos de medianías orientadas al sur.

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