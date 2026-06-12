Cómo hacer arroz inflado casero, una receta fácil para dar vida a aperitivos y desayunos

¿Quién no ha comido en su niñez un puñado de arroz inflado? Es el típico snack que siempre triunfa y que, además, se puede preparar en casa para darle vida a un aperitivo o para preparar un capricho dulce.
La receta es muy sencilla, y se prepara utilizando ingredientes sencillos, de esos de estar por casa. El primer paso será cocer el arroz, que luego secaremos utilizando el calor del horno. Como paso final, freiremos los granos en abundante aceite caliente, consiguiendo así esa textura crujiente y ligera tan característica.
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Para finalizar, podemos añadirle nuestro toque personal con condimentos que cambiarán por completo el resultado. Si queremos un snack salado, perfecto para picar antes de las comidas o para dar vida a ensaladas, añadimos sal en escamas o incluso un punto de pimentón. Si, en cambio, lo queremos dulce, para completar un bol de yogur o preparar postres, por ejemplo, podemos ponerle azúcar, cacao en polvo o algún sirope. Listo para servir y disfrutar.
Receta de arroz inflado
El arroz inflado parte de arroz cocido que se deshidrata lentamente. Una vez seco, se fríe brevemente en aceite bien caliente para que los granos se hinchen y queden crujientes. La técnica es sencilla y permite personalizar el resultado con distintos condimentos.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción (cocer + horno + fritura): 1 hora y 15 minutos
Ingredientes
- 100 g de arroz redondo
- Agua suficiente para cocer
- 300 g de aceite de oliva o girasol
- Sal al gusto (opcional)
- Saborizantes al gusto (azúcar, cacao, especias, opcional)
Cómo hacer arroz inflado en el horno, paso a paso
- Cuece el arroz en abundante agua hirviendo durante 14-15 minutos (o según el fabricante) hasta que esté bien hecho.
- Escurre el arroz completamente y extiéndelo sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal, procurando que los granos no se amontonen.
- Precalienta el horno a 75 ºC (calor arriba y abajo) y hornea el arroz durante 50 minutos, moviéndolo a mitad de tiempo para que se seque por igual. Debe quedar totalmente seco. Es crucial que el arroz esté completamente seco antes de freírlo, de lo contrario no inflará correctamente y absorberá mucho aceite.
- Calienta el aceite en un cazo profundo hasta que esté muy caliente (aproximadamente 180-190 ºC). Un truco: usa un colador metálico para sumergir el arroz y sacarlo de golpe.
- Fríe el arroz en pequeñas tandas. Verás cómo los granos se hinchan y suben a la superficie. Sácalos rápidamente cuando el burbujeo se reduzca y estén ligeramente dorados.
- Escurre sobre papel absorbente y añade sal o el condimento deseado cuando aún esté caliente.
- Deja enfriar completamente antes de guardar en un recipiente hermético.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 4 porciones como topping o snack.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120 kcal
- Hidratos de carbono: 23 g
- Grasas: 4 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En un bote hermético, el arroz inflado se mantiene crujiente hasta 1 semana a temperatura ambiente, en lugar seco y alejado de la luz.
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