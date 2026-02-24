RTVE confirma la cuarta edición de ‘El Grand Prix’ y amplía la participación de pueblos para este verano

Ramón García junto a la vaquilla de 'El Grand Prix' (RTVE)

RTVE ya tiene todo listo para que el verano de 2026 vuelva a estar marcado por la diversión y la competición en pantalla. La cadena pública ha anunciado oficialmente la renovación de El Grand Prix del Verano por cuarto año consecutivo desde su regreso en 2023, confirmando que Ramón García repetirá como maestro de ceremonias de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión española.

En esta nueva edición, la competición contará con 12 pueblos participantes, dos más que en 2025, lo que augura más entregas y mayor emoción para los espectadores.

Los pueblos competirán por superar desafíos clásicos, como La patata caliente, Los bolos, Los troncos locos o El diccionario, a los que se sumarán nuevas pruebas diseñadas para mantener la esencia del programa, pero incorporando sorpresas que prometen risas y momentos memorables.

San Sebastián de la Gomera se lleva la victoria en la final del Grand Prix del verano 2025. (@grandprix_tve)

RTVE busca los 12 pueblos participantes

La cadena ha abierto el casting para seleccionar a los pueblos que formarán parte del programa, manteniendo la mecánica tradicional de enfrentamientos entre localidades que combina habilidad, estrategia y humor. Además, se confirma que, al igual que en la pasada edición, los padrinos y madrinas jugarán un papel crucial, apoyando y motivando a sus pueblos en cada reto.

Aunque RTVE no ha detallado todavía quién acompañará a Ramón García en esta nueva edición, en 2025 la conducción compartida recayó en Lalachus, de La Revuelta, y Ángela Fernández, de RNE, que tomaron el relevo de Cristinini, y se espera que este año también haya figuras que aporten frescura y dinamismo al programa.

El formato, producido por RTVE junto a EuroTV Producciones, mantiene su espíritu familiar y competitivo, pensado tanto para los más pequeños como para el público adulto, y sigue siendo una de las apuestas fuertes de la parrilla estival.

Ramón nos habla sobre los valores del programa y su estrecha relación con el mismo, que pese a arrebatarle las vacaciones de verano, para él es tan divertido que todo lo compensa.

En cuanto a audiencias, El Grand Prix del Verano del año 2025 logró un promedio del 12,4% de cuota de pantalla con 930.000 espectadores, alcanzando hasta el 28,9% entre público infantil y superando ampliamente a su competencia en todos los segmentos de edad. La gran final marcó un 13,9% y 1.049.000 espectadores, consolidando el regreso del programa como un fenómeno televisivo del verano.

El Grand Prix del verano dejó de emitirse de 2005, dejando a la población española sin este formato tan divertido durante los próximos 11 años. Hace tres años, en 2023, el programa volvió a salir a la luz, llenando de risas las casas durante las calurosas noches del verano.

Con su vuelta este 2026, El Grand Prix del verano aspira a repetir el éxito de 2023, cuando cerró su edición con un 19,2% de cuota y 1,6 millones de espectadores, y continuar siendo el espacio donde tradición, humor y competición se dan la mano para llenar de entretenimiento los veranos de La 1.