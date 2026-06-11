A la venta por 20 millones de euros el ático dúplex en el que Ariana Grande vivía mientras grababa ‘Wicked’ en Londres: con sala de cine y cinco dormitorios

A la venta el ático en el que vivió Ariana Grande mientras grababa 'Wicked' (Sotheby's International Realty)

El ático que Ariana Grande ocupó en Londres durante el rodaje de Wicked se ha puesto a la venta por 19,5 millones de euros, una operación que añade tirón mediático a una de las viviendas más caras del mercado residencial londinense por su tamaño, su ubicación y, ahora, su vínculo con la artista internacional.

La propiedad forma parte de Buxmead, un complejo de 20 apartamentos en Bishops Avenue, en Hampstead, y sale al mercado por 16,95 millones de libras, lo que son casi 20 millones de euros al cambio. El piso tiene casi 900 metros cuadrados, ocupa por completo la tercera planta del edificio y está a unos 30 minutos en coche de los estudios donde Ariana Grande rodó gran parte de las dos películas que forman la bilogía de Wicked.

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La vivienda se distribuye en dos niveles conectados por un ascensor privado. La planta superior reúne una gran recepción, una sala de televisión, la cocina y tres de los cinco dormitorios, incluida la suite principal. Ese mismo nivel está recorrido por ventanales desde el suelo hasta techo y puertas de cristal que dan acceso a una terraza perimetral.

Un dormitorio del ático en el que vivió Ariana Grande mientras grababa 'Wicked' (Sotheby's International Realty)

El ático en el que vivió Ariana Grande

El nivel inferior incorpora un comedor de planta circular, un estudio, un gimnasio, una sala de cine, otra de juegos, un bar y los dos dormitorios restantes, con salida directa a un patio privado. El garaje privado, situado en el sótano, tiene capacidad para seis vehículos y también se puede alcanzar desde el ascensor interior del inmueble. El edificio se levanta sobre una parcela de más de 1.000 metros cuadrados con jardines privados y destaca por su infraestructura de seguridad.

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Uno de los salones del ático en el que vivió Ariana Grande mientras grababa 'Wicked' (Sotheby's International Realty)

Los residentes de Buxmead tienen además acceso a servicios comunes propios de un complejo de alto nivel: piscina cubierta, centro fitness, spa con sauna y salas de tratamiento, cine privado con 18 butacas y sala de residentes. El conjunto está situado en una de las calles más exclusivas de la capital británica y en una zona conocida por el nivel de privacidad que ofrece.

El cine del que vivió Ariana Grande mientras grababa 'Wicked' (Sotheby's International Realty)

La cercanía a los estudios de rodaje convertía el ático en una base cómoda para Ariana Grande durante una producción de gran escala como Wicked. Esa conexión con la película explica parte del interés añadido de una vivienda que ya antes sobresalía en el mercado por superficie, distribución y servicios.

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El comedor del ático en el que vivió Ariana Grande mientras grababa 'Wicked' (Sotheby's International Realty)

La puesta a la venta coincide con una fase de alta exposición pública para Ariana Grande. Este movimiento llega en paralelo a su regreso a los escenarios con la gira Eternal Sunshine Tour, la primera que organiza desde 2019, tras varios años centrada en proyectos cinematográficos como Wicked. En esta vuelta a la música también estrena el próximo 31 de julio Petal, el que es su octavo álbum de estudio.

La sala de juegos del ático en el que vivió Ariana Grande mientras grababa 'Wicked' (Sotheby's International Realty)

Hampstead Heath, el barrio de los famosos

Hampstead Heath, uno de los barrios más exclusivos y verdes de Londres, se ha consolidado como un refugio para artistas, músicos y actores que buscan privacidad sin alejarse del centro de la ciudad. Ariana Grande eligió este enclave durante una etapa marcada por su ruptura con Dalton Gomez y que inspiró la canción Hampstead, incluida en su álbum de 2025 Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead. En declaraciones a la BBC, la cantante definió la zona como su “segundo hogar” y relató que disfrutaba recorrer sus calles y descubrir tiendas, lugares y pubs.

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Un equipo de más de 100 pasteleros y voluntarios en Londres estableció un nuevo Récord Guinness al crear un tiramisú de 440,58 metros de longitud. El postre gigante, que incluyó un mensaje para los reyes Carlos III y Camila, superó con creces la marca anterior.

A lo largo de los años, Hampstead Heath y sus alrededores han atraído a numerosas celebridades. Harry Styles ha sido propietario de varias viviendas en la zona, mientras que Taylor Swift la ha escogido como refugio durante sus largas estancias en Reino Unido. El humorista Ricky Gervais reside en el área y Jude Law ha vivido en barrios próximos, reforzando la reputación de Hampstead como uno de los espacios más codiciados por quienes buscan un entorno tranquilo y exclusivo en la capital británica.