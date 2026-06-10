Zendaya y Tom Holland visitarán ‘El Hormiguero’: su primera entrevista después de los rumores de boda

Zendaya y Tom Holland van a El Hormiguero. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El anuncio de Zendaya y Tom Holland como próximos invitados en El Hormiguero ha generado una oleada de expectación tanto en España como a nivel internacional. El programa conducido por Pablo Motos será el escenario de la primera entrevista internacional de la pareja desde que surgieron los rumores de que han contraído matrimonio. La noticia fue adelantada durante la emisión, cuando las populares hormigas del programa, Trancas y Barrancas, subrayaron la magnitud del acontecimiento destacando que, en este momento, “no hay nadie más famoso en el mundo”.

La visita de los protagonistas de la saga Spider-Man a la televisión española no solo potencia el atractivo del programa, sino que confirma la capacidad de El Hormiguero para sentar en su plató a celebridades de primer nivel global. Habitualmente, la presencia de estrellas internacionales en la televisión nacional es poco frecuente, especialmente en entrevistas en directo y con participación en las secciones de humor y juegos que caracterizan al formato de Antena 3. El equipo de producción ha logrado cerrar una de las entrevistas más solicitadas en la actualidad, lo que aporta un valor añadido a la recta final de la temporada del programa.

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La expectación se dispara por tratarse de la primera vez que Zendaya y Tom Holland participarán juntos en un espacio televisivo desde que se alimentaron las especulaciones sobre su boda secreta. La audiencia aguarda no solo declaraciones sobre sus proyectos cinematográficos, sino también detalles sobre su vida personal, un aspecto que ha fascinado a millones de seguidores y medios de comunicación en los últimos meses. La entrevista, que se emitirá la próxima semana, promete convertirse en uno de los mayores eventos televisivos del año y un referente en el entretenimiento de habla hispana.

Los rumores de la boda entre Zendaya y Tom Holland

En los últimos meses, la atención mediática sobre Zendaya y Tom Holland se ha intensificado por las señales que apuntan a que la pareja ya se habría casado en secreto. Una de las imágenes más comentadas fue captada en marzo, cuando ambos paseaban de la mano por las calles de Los Ángeles. En esa ocasión, Zendaya lucía un anillo que muchos interpretaron como una alianza matrimonial, lo que alimentó las especulaciones sobre una boda reciente.

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La actriz se emocionó y celebró haber completado las escenas de la última temporada (HBO)

Las campanas de boda resonaron aún más cuando, durante una sesión de fotos junto a Robert Pattinson, Zendaya volvió a aparecer con el mismo anillo. Este gesto reforzó la idea de que la pareja había formalizado su relación de manera privada. Desde entonces, la actriz no ha vuelto a mostrar el llamativo anillo de compromiso de 5,2 quilates que lució en los Globos de Oro de 2025. A esto se suman las declaraciones de Law Roach, amigo cercano y estilista de Zendaya, quien aseguró en un medio estadounidense que “la boda ya se ha celebrado” y que fue un evento íntimo, al que pocos tuvieron acceso.

La expectativa ante la entrevista en El Hormiguero radica en la posibilidad de que la pareja hable por primera vez sobre estos rumores y, tal vez, confirme el estado actual de su relación ante el público internacional. Esta circunstancia convierte su paso por el programa en un acontecimiento de alto interés tanto para los fans como para los medios especializados en entretenimiento y corazón.

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El fenómeno fan y la influencia de la pareja

Zendaya y Tom Holland no solo destacan por su relación personal, sino también por el impacto que tienen en la cultura popular gracias a su participación en la saga cinematográfica de Spider-Man. Cada aparición pública de la pareja moviliza a legiones de admiradores y genera tendencia en redes sociales. Su química en pantalla y fuera de ella ha sido determinante para consolidar el éxito de las películas y aumentar el interés del público joven por la franquicia.

Tom Holland y Zendaya visitan El Hormiguero. (Twitter/@ChicksInTheOff)

El anuncio de su visita a El Hormiguero coincide, además, con la próxima entrega de la saga, Spider-Man: Brand New Day, prevista para el verano. Este contexto refuerza la relevancia de su presencia en el programa, ya que permite a los espectadores obtener información exclusiva sobre sus proyectos profesionales y sobre la dinámica de pareja que ha trascendido la ficción para instalarse en la realidad mediática.

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El interés por la pareja se mantiene en constante crecimiento, lo que garantiza una audiencia multitudinaria para la entrevista. La cita con Zendaya y Tom Holland en El Hormiguero no solo es un evento televisivo, sino una muestra de la conexión global que pueden generar dos de las mayores estrellas del momento.