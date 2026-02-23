España

Un asesor de Carlos Mazón ofrece una nueva versión de lo que hizo el expresident el día de la DANA al asegurar que llegó al Palau a las 19:30

Esta declaración contradice lo relatado por los escoltas del político, que aseguraron que no llegó hasta las 20:00 y que solo estuvo unos pocos minutos allí

Josep Lacunza, asesor que acompañó a Carlos Mazón al Cecopi la noche de la DANA, ha declarado este lunes en la causa que investiga las 230 muertes que ocurrieron el 29 de octubre de 2024 y ha asegurado que el expresident no llegó al Palau hasta las 19:30, versión que contradice lo declarado por los escoltas que aseguraron que llegó a las 20:00.

También han chocado en el tiempo que pasó allí: Según Lacunza, fueron hasta 25 minutos, pero los escoltas relataron que fueron unos 10 minutos, contradicciones que ha sacado a relucir la propia jueza durante el interrogatorio, según informan fuentes presentes a Infobae.

En su declaración, el asesor ha remarcado que no está del todo seguro de si Mazón llegó a las 19:32 o a las 19:42 al patio gótico, pero sigue siendo casi media hora antes que la versión de los escoltas. Ha negado también que en algún momento de esa tarde informara al expresident de que hubiera “muchos muertos”.

Tres llamadas con Salomé Pradas

Ya en el edificio, se dirigieron al despacho de Mazón juntos, donde las primeras conversaciones fueron por una encuesta del CIS y otros temas relacionados. Entonces el propio Lacunza le advierte de que está habiendo “lio”, porque se acababa de inundar el metro y el expresidente está unos 20-25 minutos hablando por teléfono con diferentes personas, pero ninguna conversación sobre la DANA, según ha explicado.

Si que tuvo una llamada con la exconsellera de Justicia y Seguridad, Salomé Pradas, sobre las 19:45, en la que cree que fue ella quién llamó, en la que ya le indicaron que había un problema con la presa de Forata.

Abandonaron el edificio a las 20:00 y se dirigieron en coche al CECOPI, en cuyo trayecto recibieron el Es-Alert. Durante el viaje cree recordar que Mazón mantuvo dos conversaciones telefónicas con Pradas para decirle que están de camino, que por donde iban a acceder al Centro de Emergencias y vuelven a hablar de la preocupación por la presa de Forata, de que existía una posibilidad de que reventara.

Contradicción con la salida del CECOPI

Una vez llegaron al CECOPI, él se quedó fuera, en la zona de la sala auxiliar, mientras Mazón hablaba con Pradas y Vicente Mompó para que le informaran de la situación, pero de esta conversación no escucha nada. La única conversación en la que participó con Mazón y el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, en la que este último les traslada que hay un problema con las entradas de llamadas del 112 y cree recordar que dice que solo están entrando el 50% de las llamadas porque había caído la central de L´Eliana.

José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana, ha asegurado este lunes en el Congreso que el día de la dana que costó la vida a 229 personas sólo en la provincia de Valencia, el entonces presidente autonómico "conocía la situación y nunca estuvo ilocalizable" el 29 de octubre de 2024. (Fuente: Congreso)

Sobre la hora en la que abandonaron el Centro de Emergencias, ha indicado que fue a las 2:00 de la mañana, lo que ha vuelto a despertar las sospechas de la jueza, al existir una nueva contradicción con los escoltas y el chófer. Este último explicó que llevó a Mazón a su casa y se fue a la suya, que está a unos 10 minutos andando, y llegó a esta última a las 2:00, por lo que las horas vuelven a no coincidir.

