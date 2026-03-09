La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la región que devuelva al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja la investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, al considerar que todavía no existen “indicios suficientemente sólidos” para imputar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

