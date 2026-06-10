La sanidad de Castilla-La Mancha indemniza con un millón de euros a un paciente al que provocaron una grave lesión medular

El SESCAM ha acordado el pago millonario más de 12 años después de la lesión (Shutterstock)

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha acordado indemnizar con un millón de euros a un paciente de 83 años al que provocaron una grave lesión medular similar a una paraplejia tras una operación. El trato, alcanzado por el letrado Francisco Fernández-Bravo y los servicios jurídicos de la asociación EL Defensor del Paciente, llega más de 12 años después de que se produjese la lesión.

Según ha explicado la organización en un comunicado, el denunciante, identificado como don M.M.G., acudió al Hospital General Universitario de Ciudad Real el 28 de noviembre de 2013 para ser intervenido de un aneurisma de aorta abdominal. El equipo médico del centro decidió abordar la operación del entonces septuagenario con una reparación abierta, una cirugía invasiva con riesgo de lesión medular, entre otros.

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La intervención se hizo sin informar al paciente de la posibilidad de una alternativa terapéutica, la endoprótesis endovascular. Esta cirugía es menos invasiva y tiene menos riesgos, pero “ni tan siquiera consta que se estudiase”, denuncia el Defensor del Paciente.

Terminada la operación, se constató que el paciente había sufrido una lesión medular isquémica de extrema gravedad. Se trata de un daño tipo cola de caballo completa asimilable a una paraplejia, que provocó que perdiera movilidad en las piernas, control de sus esfínteres y vejiga y la sensibilidad desde la zona dorsal.

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12 años sin explicación por parte del Sescam

El Hospital General Universitario de Ciudad Real en una imagen de archivo. (Europa Press)

El afectado y sus familiares denunciaron los hechos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, que estimó parcialmente su recurso. En opinión del tribunal, los facultativos deberían haber informado al paciente de las alternativas terapéuticas disponibles. Aunque la decisión pertenece enteramente a los médicos, esta habría sido la única forma de que el M.M.G prestase su consentimiento verdaderamente informado.

El magistrado resalta igualmente “la inactividad” del Sescam para dar respuesta al incidente. “Lo primero que llama la atención en este caso”, establece el fallo judicial, “es la inexistencia de resolución administrativa”. El juez destaca que la administración autonómica se limitó a abrir un expediente, sin ir más allá. “La Administración ha tenido tiempo sobrado para dictar la resolución y no lo ha hecho”, critica el texto.

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La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha calificado de “vergonzoso” que el Sescam no cumpliese “con sus obligaciones médicas ni tampoco con las administrativas”. “¿No ha tenido tiempo suficiente en 12 años el Gerente del Sescam para dar contestación a un paciente y su familia?”, reclama.

La sentencia también pone de manifiesto diversas deficiencias intraquirúrgicas relevantes que pudieron provocar la lesión, entre ellas un tiempo de clampaje aórtico muy elevado y una situación de hipotensión mantenida durante casi toda la operación. El juzgado certifica, igualmente, una deficiencia en la asistencia cuando se detectaron los primeros síntomas de lesión medular.

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“Lo más grave, y así lo reconoce la sentencia, es que hasta la fecha no se le haya dado una explicación al paciente del motivo que ha causado una lesión tan intensa y que hayan escondido documentos trascendentales que podrían haber arrojado luz al caso”, ha valorado el abogado Fernández-Bravo. “Es muy grave que el Sescam no aporte el protocolo quirúrgico de una operación, circunstancias que la juzgadora resolvió muy certeramente”, ha añadido.