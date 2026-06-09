La imagen más comentada del día: el encuentro privado de la reina Sofía con el papa León XIV junto a las infantas y sus nietos

La reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y sus hijos junto el papa León XIV en la Nunciatura Apostólica. (EFE).

La visita del papa León XIV a España ha dejado varias imágenes históricas para la Casa Real española. Sin embargo, la más llamativa la protagonizó este lunes la reina Sofía, en un encuentro privado con el pontífice en la Nunciatura Apostólica de Madrid, una cita que no figuraba inicialmente en la agenda oficial y que permitió a la monarca emérita mantener un contacto directo con el nuevo líder de la Iglesia católica.

El encuentro adquiere una dimensión especial si se tiene en cuenta la larga relación de doña Sofía con el Vaticano. A lo largo de las últimas décadas, la madre de Felipe VI ha conocido a siete pontífices, desde los años de Juan XXIII hasta el actual León XIV, convirtiéndose en una de las figuras de la realeza europea que ha sido testigo privilegiada de una parte importante de la historia reciente de la Iglesia, a pesar de proceder ella de la rama ortodoxa.

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La audiencia se celebró a primera hora de la tarde en la residencia madrileña que alberga a la representación diplomática de la Santa Sede. La reina Sofía acudió acompañada por las infantas Elena y Cristina, además de tres de sus nietos: Victoria Federica de Marichalar, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin.

Las imágenes difundidas tras la reunión por la agencia EFE muestran una recepción cercana y cordial. Fue la propia reina emérita quien se encargó de presentar a cada uno de los miembros de la familia al pontífice. Durante varios minutos, los asistentes compartieron una conversación relajada en una de las salas de la Nunciatura, en un ambiente alejado de la solemnidad habitual de los grandes actos oficiales.

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La influencer Victoria Federica (c) durante el encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Según publica ¡Hola!, algunos de los comentarios giraron en torno a la intensa agenda que León XIV está desarrollando en España. Tanto la reina Sofía como las infantas destacaron la relevancia de los actos celebrados durante la jornada, especialmente aquellos relacionados con el diálogo institucional y la dimensión social del viaje apostólico. Además, destacaron sus palabras emitidas en el Congreso de los Diputados esa misma mañana.

Antes de concluir la audiencia también hubo intercambio de obsequios. El papa entregó pequeños presentes a los asistentes, los que aparentemente son unos rosarios, mientras la conversación derivó hacia cuestiones familiares, con referencias a algunos miembros de la familia que no pudieron estar presentes en el encuentro. “Faltan dos hijos de ella”, indicó la emérita sobre la infanta Cristina.

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El tercer día de León XIV en la capital fue un baño de masas que terminó en el templo del Real Madrid.

El primer cara a cara con León XIV

Esta audiencia supuso su primer encuentro con León XIV. La monarca emérita no pudo asistir a la ceremonia inaugural del pontificado celebrada en Roma el pasado año, por lo que esta visita a España se ha convertido en una oportunidad para mantener un contacto más personal con el nuevo papa. Además, tampoco acudió a la recepción del estadounidense en el Palacio Real ni a la misa celebrada en Cibeles.

Durante los últimos días, la representación institucional de la corona había recaído principalmente en los reyes, Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes participaron en varios de los actos centrales del viaje apostólico, incluida la multitudinaria misa.

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Florentino Pérez entrega al papa León XIV una camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal número 1. (REAL MADRID).

El protocolo vaticano y el privilegio del blanco

Uno de los aspectos que más llama la atención son la elección de vestuario de los asistentes. Como establece el protocolo para las audiencias papales, los hombres vistieron traje oscuro y corbata, mientras que las mujeres optaron por conjuntos discretos y de tonos sobrios. Pero la excepción fue la reina Sofía, que hizo uso del denominado “privilegio de blanco”, una prerrogativa reservada a determinadas reinas católicas europeas durante sus encuentros con el papa.

Para la ocasión eligió un elegante conjunto blanco compuesto por pantalón y chaqueta, firmado por el diseñador Alejandro de Miguel. La elección destacó además por romper con la tradición más habitual, ya que las audiencias papales suelen estar asociadas a vestidos o faldas. Complementó el estilismo con joyas en tonos dorados y perlas. Las infantas Elena y Cristina, por su parte, se inclinaron por estilismos más convencionales dentro de las normas vaticanas, mientras que Victoria Federica apostó por un traje negro de líneas sencillas.

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La reina Sofía llega para asistir a la oración del papa León XIV a Nuestra Señora de la Almudena en la catedral de Santa María de la Almudena (Foto de César MANSO / AFP)

Tras la reunión en la Nunciatura, la reina emérita continuó participando en algunos de los actos vinculados a la visita papal, entre ellos el homenaje celebrado en la Catedral de la Almudena. En ese escenario se vivió uno de los momentos más emotivos del viaje cuando León XIV concedió a la Virgen de la Almudena la Rosa de Oro, una de las distinciones más antiguas y prestigiosas otorgadas por la Santa Sede.