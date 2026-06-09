España

La imagen más comentada del día: el encuentro privado de la reina Sofía con el papa León XIV junto a las infantas y sus nietos

La reina emérita ha querido tener unos minutos en privado con el pontífice y sus hijas y nietos antes de recibirlo en la Catedral de la Almudena

Guardar
Google icon
La reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y sus hijos junto el papa León XIV en la Nunciatura Apostólica. (EFE).
La reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y sus hijos junto el papa León XIV en la Nunciatura Apostólica. (EFE).

La visita del papa León XIV a España ha dejado varias imágenes históricas para la Casa Real española. Sin embargo, la más llamativa la protagonizó este lunes la reina Sofía, en un encuentro privado con el pontífice en la Nunciatura Apostólica de Madrid, una cita que no figuraba inicialmente en la agenda oficial y que permitió a la monarca emérita mantener un contacto directo con el nuevo líder de la Iglesia católica.

El encuentro adquiere una dimensión especial si se tiene en cuenta la larga relación de doña Sofía con el Vaticano. A lo largo de las últimas décadas, la madre de Felipe VI ha conocido a siete pontífices, desde los años de Juan XXIII hasta el actual León XIV, convirtiéndose en una de las figuras de la realeza europea que ha sido testigo privilegiada de una parte importante de la historia reciente de la Iglesia, a pesar de proceder ella de la rama ortodoxa.

PUBLICIDAD

La audiencia se celebró a primera hora de la tarde en la residencia madrileña que alberga a la representación diplomática de la Santa Sede. La reina Sofía acudió acompañada por las infantas Elena y Cristina, además de tres de sus nietos: Victoria Federica de Marichalar, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin.

Las imágenes difundidas tras la reunión por la agencia EFE muestran una recepción cercana y cordial. Fue la propia reina emérita quien se encargó de presentar a cada uno de los miembros de la familia al pontífice. Durante varios minutos, los asistentes compartieron una conversación relajada en una de las salas de la Nunciatura, en un ambiente alejado de la solemnidad habitual de los grandes actos oficiales.

PUBLICIDAD

La influencer Victoria Federica (c) durante el encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).
La influencer Victoria Federica (c) durante el encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Según publica ¡Hola!, algunos de los comentarios giraron en torno a la intensa agenda que León XIV está desarrollando en España. Tanto la reina Sofía como las infantas destacaron la relevancia de los actos celebrados durante la jornada, especialmente aquellos relacionados con el diálogo institucional y la dimensión social del viaje apostólico. Además, destacaron sus palabras emitidas en el Congreso de los Diputados esa misma mañana.

Antes de concluir la audiencia también hubo intercambio de obsequios. El papa entregó pequeños presentes a los asistentes, los que aparentemente son unos rosarios, mientras la conversación derivó hacia cuestiones familiares, con referencias a algunos miembros de la familia que no pudieron estar presentes en el encuentro. “Faltan dos hijos de ella”, indicó la emérita sobre la infanta Cristina.

El tercer día de León XIV en la capital fue un baño de masas que terminó en el templo del Real Madrid.

El primer cara a cara con León XIV

Esta audiencia supuso su primer encuentro con León XIV. La monarca emérita no pudo asistir a la ceremonia inaugural del pontificado celebrada en Roma el pasado año, por lo que esta visita a España se ha convertido en una oportunidad para mantener un contacto más personal con el nuevo papa. Además, tampoco acudió a la recepción del estadounidense en el Palacio Real ni a la misa celebrada en Cibeles.

Durante los últimos días, la representación institucional de la corona había recaído principalmente en los reyes, Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes participaron en varios de los actos centrales del viaje apostólico, incluida la multitudinaria misa.

Florentino Pérez entrega al papa León XIV una camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal número 1. (REAL MADRID).
Florentino Pérez entrega al papa León XIV una camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal número 1. (REAL MADRID).

El protocolo vaticano y el privilegio del blanco

Uno de los aspectos que más llama la atención son la elección de vestuario de los asistentes. Como establece el protocolo para las audiencias papales, los hombres vistieron traje oscuro y corbata, mientras que las mujeres optaron por conjuntos discretos y de tonos sobrios. Pero la excepción fue la reina Sofía, que hizo uso del denominado “privilegio de blanco”, una prerrogativa reservada a determinadas reinas católicas europeas durante sus encuentros con el papa.

Para la ocasión eligió un elegante conjunto blanco compuesto por pantalón y chaqueta, firmado por el diseñador Alejandro de Miguel. La elección destacó además por romper con la tradición más habitual, ya que las audiencias papales suelen estar asociadas a vestidos o faldas. Complementó el estilismo con joyas en tonos dorados y perlas. Las infantas Elena y Cristina, por su parte, se inclinaron por estilismos más convencionales dentro de las normas vaticanas, mientras que Victoria Federica apostó por un traje negro de líneas sencillas.

El papa León XIV está de visita en España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias,donde se reunirá con migrantes y con organizaciones dedicadas a ayudarles.
La reina Sofía llega para asistir a la oración del papa León XIV a Nuestra Señora de la Almudena en la catedral de Santa María de la Almudena (Foto de César MANSO / AFP)

Tras la reunión en la Nunciatura, la reina emérita continuó participando en algunos de los actos vinculados a la visita papal, entre ellos el homenaje celebrado en la Catedral de la Almudena. En ese escenario se vivió uno de los momentos más emotivos del viaje cuando León XIV concedió a la Virgen de la Almudena la Rosa de Oro, una de las distinciones más antiguas y prestigiosas otorgadas por la Santa Sede.

Temas Relacionados

Reina SofíaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

Seguimos al pontífice en su cuarto día en nuestro país tras su jornada más intensa este lunes, que terminó con un baño de masas en el Bernabéu

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

El papa León XIV hablará catalán en Barcelona, pero ya estaba previsto antes de que se lo pidiese Míriam Nogueras: “La pau sigui amb vosaltres”

El Sumo Pontífice llegará a la Ciudad Condal este martes al mediodía y realizará, entre otros, una misa en la Sagrada Familia y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico

El papa León XIV hablará catalán en Barcelona, pero ya estaba previsto antes de que se lo pidiese Míriam Nogueras: “La pau sigui amb vosaltres”

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

Las declaraciones de Guillaume Faury, CEO de Airbus, a finales del año pasado, adelantaban que no era precisamente una garantía

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

La Aemet pronostica una nueva subida del mercurio con máximas que rondarán los 40 grados: estas son las regiones en las que hará más calor

Las lluvias que afectan al cantábrico se dispersarán durante las próximas jornadas

La Aemet pronostica una nueva subida del mercurio con máximas que rondarán los 40 grados: estas son las regiones en las que hará más calor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

El papa pide acoger y proteger al migrante, los políticos le aplauden siete minutos y, mientras tanto, Europa cierra fronteras y facilita la expulsión

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros