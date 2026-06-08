El Polisario afea a España su "doble estándar" y su "silencio" tras el ataque de Marruecos que deja tres muertos

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha condenado los "dobles estándares" mostrados por el Gobierno por su "silencio" tras la muerte de tres miembros, entre ellos un alto cargo e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, en un ataque con drones por parte de Marruecos la víspera.

En declaraciones a Europa Press, Arabi ha denunciado que el ataque en el que murió Lehbib Mohamed Abdelaziz, comandante del Ejército saharaui y miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, y otros dos integrantes "se suma a los numerosos ya cometidos, de manera indiscriminada, por Marruecos durante los últimos años, especialmente contra población civil saharaui".

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A juicio del delegado del Polisario, mediante estos ataques, la mayoría de los cuales se han llevado a cabo con drones, "Marruecos pone de manifiesto su nula predisposición a la resolución del conflicto" del Sáhara Occidental medio siglo después de la retirada de España de este territorio.

Arabi ha denunciado que cuando se producen estos ataques marroquíes "el Gobierno de España demuestra, si cabe, de manera todavía más notoria, los dobles estándares con los que rige actualmente su política exterior".

"Prueba de ello es que solamente cuestiona, investiga y condena los acontecimientos cuando son producidos por una de las partes", ha afeado, en referencia al hecho de que el Gobierno sí condenó, mediante un mensaje en redes sociales de la Embajada en Rabat, el ataque perpetrado por el Polisario el pasado 5 de mayo en Esmara, en la parte del Sáhara controlada por Marruecos, que se saldó sin víctimas.

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En cambio, el representante del Polisario ha lamentado que "cuando las víctimas son saharauis, el silencio se vuelve ensordecedor", aprovechando para expresar personalmente su más sentido pésame a las víctimas.

Asimismo, Arabi ha llamado la atención sobre el hecho de que el ataque llevado a cabo por Marruecos cerca del muro que separa la parte de la antigua colonia que controla el Polisario se ha producido coincidiendo con la visita del enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Steffan de Mistura, quien se encuentra en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).

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En este sentido, ha precisado que el Polisario aprovechará para reiterar a De Mistura "su determinación y convicción en la defensa de los legítimos derechos del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación e independencia, cueste lo que cueste".