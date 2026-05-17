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Pedro Sánchez, en el Día contra la LGTBIfobia: “España solo avanza cuando nadie tiene que esconder quién es”

El presidente del Gobierno asegura que el odio “nunca marcará el futuro del país”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso. (Matias Chiofalo / Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso. (Matias Chiofalo / Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo los derechos de las personas LGTBI con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra cada 17 de mayo, al destacar que “la igualdad no se discute”.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con una España libre, diversa y orgullosa de serlo. La igualdad no se discute. Los derechos no se negocian. El odio nunca marcará el futuro de nuestro país”, ha expresado Sánchez en un mensaje de la red social X. También ha defendido que el avance del país en materia de igualdad pasa por garantizar que ninguna persona tenga que ocultar su identidad. “España solo avanza cuando nadie tiene que esconder quién es”, ha añadido.

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Esta misma semana, en un contexto marcado por el avance de los discursos de odio contra el colectivo en numerosos países, España ha logrado por primera vez situarse como el país con mayor protección legal y reconocimiento de los derechos LGBTI+ de Europa, según el Mapa Arcoíris de ILGA-Europe, que evalúa las leyes y políticas LGBTI+ en 49 países europeos. Supera así a Malta, que había liderado la clasificación durante una década, aunque quienes forman parte de este colectivo siguen enfrentando desafíos que evidencian una realidad compleja.

Mapa Arcoíris de 2026. (ILGA-Europa)
Mapa Arcoíris de 2026. (ILGA-Europa)

El informe destaca que España alcanza una puntuación del 88,7% tras cumplir buena parte de los compromisos asumidos en los últimos años, especialmente los vinculados a las leyes LGBTI y trans de 2023. Entre los avances destacados figuran la adopción de planes de acción para la igualdad de derechos LGBTI y trans, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans dentro del sistema sanitario.

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Sin embargo, el propio informe advierte de que una buena posición en el Mapa Arcoíris solo refleja marcos legales y políticas públicas, no necesariamente la realidad cotidiana. En España, como en otros países europeos, la brecha entre el progreso normativo y la experiencia vivida sigue siendo significativa. Las agresiones contra personas LGBTI han aumentado un 15% desde 2024, según un informe reciente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), un dato que se relaciona con el crecimiento de discursos de odio que alimentan la violencia contra los colectivos más vulnerables.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

Los últimos puestos del Mapa Arcoíris de ILGA-Europe los ocupan Rusia y Azerbaiyán, ambos con un 2%, y Turquía, con un 5%. En la Unión Europea, Rumanía presenta la menor puntuación con un 19%, seguida de Bulgaria (20%) y Polonia (22%), lo que evidencia las profundas diferencias que aún persisten en el continente en materia de derechos LGBTI+.

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