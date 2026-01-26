La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

Imagen de archivo de grok, la herramienta de IA de X. (Europa Pres)

La Comisión Europea ha anunciado este lunes la apertura de una nueva investigación formal contra X y su herramienta de IA por una presunta vulneración de la Ley de Servicios Digitales.

Las autoridades europeas investigan si la compañía de Elon Musk ha evaluado y mitigado de forma suficiente los riesgos que conlleva la herramienta Grok, recién incorporada por la empresa en la Unión Europea, especialmente con la difusión de contenidos ilícitos en la UE, como las imágenes sexualmente explícitas manipuladas, particularmente aquellas susceptibles de ser clasificadas como material de abuso sexual infantil. Estos riesgos, ha subrayado el comunicado difundido por Ejecutivo comunitario, “parecen haberse materializado, exponiendo a los ciudadanos de la UE a graves daños”.

Según una investigación de los medios CCDH y The New York Times, Grok compartió más de 3 millones de imágenes sexualizadas en sus 11 días más activos, 23.000 de menores, con la opción de generar imágenes en X. Esta actuación se produce mientras la Comisión ha decidido ampliar la investigación que inició en diciembre de 2023 sobre la gestión de riesgos en los sistemas de recomendación de X. “Las falsificaciones sexuales profundas de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación”, ha subrayado la jefa de Tecnología de la UE, Henna Virkunnen.

Una investigación abierta sobre el sistema de recomendación de X

De forma paralela, la Comisión ha ampliado su procedimiento formal en curso abierto contra X el pasado diciembre de 2023, que centró la investigación en deficiencias en sus sistemas de recomendación, incluido el impacto de su cambio recientemente anunciado a un sistema de recomendación basado en Grok.

Elon Musk presenta Grok-3. (X: xAI)

Además, los procedimientos anteriores han abordado la presencia de elementos de diseño engañoso, la falta de transparencia en la publicidad y dificultades de acceso a datos para los investigadores. Todos estos motivos dieron lugar a una resolución de incumplimiento dictada por la Comisión el 5 de diciembre de 2025, que conllevó la imposición de una multa de 120 millones de euros a X. Si las autoridades comunitarias determinan que existe una vulneración de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión Europea podría prohibir la actividad de X en todo el espacio comunitario.

El presidente estadounidense, Donald Trumo, ha criticado en numerosas ocasiones las reglas tecnológicas de la UE, afirmando que la normativa “censura a los estadounidenses” e “impone costes” a sus empresas. Según manifestó, “están diseñadas para dañar o discriminar la tecnología estadounidense” y, a raíz de la primera sanción, amenazó con imponer aranceles y restricciones a las exportaciones de sus chips y semiconductores contra todos aquellos países que implementasen sus leyes digitales e impuestos contra las grandes tecnológicas estadounidenses como Meta, Amazon, Google o X.