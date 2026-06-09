Silvia Abril llega preparada a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’, con calculadora en mano: “Yo llego y necesito ‘petting’”

Las actrices Silvia Abril y Mafalda Carbonell visitan el programa de RTVE para promocionar su nuevo proyecto, 'Todos los colores'. / Captura de pantalla

Tras aterrizar en el escenario de La Revuelta desde el tobogán, David Broncano ha presentado a las actrices Silvia Abril (Mataró, 55 años) y Mafalda Carbonell (Cádiz, 17 años), quienes han acudido al programa de RTVE para promocionar Todos los colores, una película que aborda de lleno los tópicos sobre la discapacidad y que llega a la gran pantalla este viernes. El reparto, casi exclusivamente femenino, cuenta además con la atleta paralímpica Eva Moral, Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Su especialidad, el triatlón adaptado, forma parte de la trama de la película que ahora se estrena, ya que Carbonell interpreta a una joven que se ve forzada a enrolarse en el equipo de atletismo del instituto tras ser castigada. La cómica Silvia Abril es la madre de Carbonell en la ficción.

Dientes, cucarachas y mocos han sido los primeros temas, un tanto desagradables, que se han abordado en La 1 esta noche. A estos les ha seguido la promoción del nuevo proyecto de las actrices y las preguntas clásicas: sexo mensual y patrimonio en el banco. No obstante, dada la minoría de edad de Carbonell, no se le ha ofrecido a la joven actriz que responda.

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David y José Muñoz se encargarán, junto a Chenoa, de dar las Campanadas de la cadena pública tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. (RTVE)

Los logros sexuales del mes de Silvia Abril: “Me sale catorce”

Llegado el momento de las preguntas clásicas, hacia el final de la entrevista entre Broncano y las actrices, Silvia Abril ha optado por facilitarse la tarea: la cómica catalana ha pedido que le entregaran una calculadora, que traía ella dentro de una bolsa, para poder hacer sus sumas en relación al sexo mensual que ha mantenido sola o acompañada. “Teniendo en cuenta que tengo función de miércoles a domingo...”, ha empezado diciendo Abril.

David Broncano ha resaltado que la actriz es la primera invitada en aparecer sobre el escenario de La Revuelta que ha acudido con calculadora en mano. “Me sale catorce”, ha contabilizado en total. Hasta obtener la cifra mencionada, Silvia Abril ha contextualizado con sus trabajos en el teatro, su programa en La 2 y la película que ahora estrena. Pese a todas sus actuaciones en distintos formatos, la actriz ha admitido ante el presentador sus necesidades: “Yo llego y necesito petting”. Broncano ha bromeado entonces que si hay cinco funciones a la semana, va a “petting por función”. A lo que Abril ha contestado afirmativamente: “Yo necesito para relajarme”.

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Noticia en ampliación.