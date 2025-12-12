Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas de RTVE: el comunicado del presentador

El presentador catalán ha emitido un comunicado en el que explica que no podrá ponerse al frente de la última noche del año por sus problemas de salud: "No tengo que acelerar una recuperación".

Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán finalmente las Campanadas de RTVE. La que iba a ser una de las grandes apuestas navideñas de la cadena pública se ha caído del calendario después de que el presentador confirmara en las redes sociales de la corporación pública que su estado de salud le impide asumir el emblemático directo del 31 de diciembre. No solo causa baja el catalán, también su mujer y compañera de profesión.

La noticia llega apenas unas semanas después de que el propio Buenafuente anunciara un parón temporal en toda su actividad profesional. El exceso de carga laboral y un episodio de estrés le obligaron a frenar en seco para descansar y recuperarse. Una pausa que afectó primero a sus compromisos con la SER y con Futuro Imperfecto, el programa nocturno que presenta en La 1, y que ahora se extiende también a las Campanadas.

El humorista ha explicado la decisión en un vídeo que él mismo ha compartido en redes sociales. Se muestra sereno, agradecido y claro con sus razones: “Tuve un episodio de estrés, común, pero no agradable, por trabajos que yo mismo creo. Mi cuerpo me pidió parar”. Unas palabras con las que Buenafuente ha dado a entender que la recuperación avanza, pero que no puede ni debe precipitarla.

“Para llevar a cabo mi recuperación no hay que acelerar. Va a llevar un poco más de tiempo”, añade. Y, con la naturalidad que lo caracteriza, reconoce que forzarse para un único día de trabajo, por muy especial que sea, “no tendría nada bueno”.

La reflexión de Andreu Buenafuente tras cumplir 60 años (@andreubuenafuente)

En el vídeo agradece el apoyo de RTVE, de su equipo y también de la SER, cadena con la que coprotagoniza Nadie sabe nada junto a Berto Romero. Aunque el programa sigue emitiéndose con recopilatorios, su presencia ha quedado pausada hasta nuevo aviso.

RTVE busca relevo para la noche más televisada del año

La ausencia de Buenafuente y Abril obliga a la pública a mover ficha en plena cuenta atrás para Nochevieja. RTVE deberá buscar una nueva pareja de presentadores para las Campanadas, uno de los eventos más vistos del año y una tradición que cada cadena mima como si fuera un estreno de temporada.

Aun así, Buenafuente ha lanzado en este comunicado un mensaje optimista: “Voy a seguir recuperándome. Cuando sea posible volver, que sea”. No sabe cuándo, ni cómo, ni en qué formato, pero tiene claro que regresar con salud es la única condición indispensable. “Me encanta lo que hago y habrá más cosas en el futuro cuando uno esté en disposición”, ha afirmado.

Una decisión que afecta a toda su agenda: teatro y televisión, también en pausa

La situación no solo afecta a las Campanadas. Antes del anuncio, la productora El Terrat -de la que es fundador- ya había comunicado oficialmente que Buenafuente debía emprender un descanso por prescripción médica. “Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago”, decía el presentador en ese mensaje a los espectadores.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, en una fotografía de sus redes sociales. (@andreubuenafuente)

Ese parón también ha obligado a suspender El Tenoriu, la obra teatral que Andreu interpreta junto a su mujer, Silvia Abril, en el Teatro Balañá en Viu de Barcelona. Las funciones han quedado canceladas temporalmente, siguiendo la misma recomendación médica: nada de exigencias hasta estar completamente recuperado.

Silvia Abril, por su parte, acompañará a su marido en este proceso y tampoco estará en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, pese a que inicialmente la pareja iba a mantener esa cita incluso con el parón en marcha. Ahora, con la recuperación como prioridad absoluta, ambos se retiran de la tradicional retransmisión.