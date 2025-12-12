España

Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas de RTVE: el comunicado del presentador

El comunicador catalán ha compartido un vídeo en las redes sociales de la corporación en el que explica que continúa en proceso de recuperación y que no desea acelerarlo

Guardar
El presentador catalán ha emitido un comunicado en el que explica que no podrá ponerse al frente de la última noche del año por sus problemas de salud: "No tengo que acelerar una recuperación".

Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán finalmente las Campanadas de RTVE. La que iba a ser una de las grandes apuestas navideñas de la cadena pública se ha caído del calendario después de que el presentador confirmara en las redes sociales de la corporación pública que su estado de salud le impide asumir el emblemático directo del 31 de diciembre. No solo causa baja el catalán, también su mujer y compañera de profesión.

La noticia llega apenas unas semanas después de que el propio Buenafuente anunciara un parón temporal en toda su actividad profesional. El exceso de carga laboral y un episodio de estrés le obligaron a frenar en seco para descansar y recuperarse. Una pausa que afectó primero a sus compromisos con la SER y con Futuro Imperfecto, el programa nocturno que presenta en La 1, y que ahora se extiende también a las Campanadas.

El humorista ha explicado la decisión en un vídeo que él mismo ha compartido en redes sociales. Se muestra sereno, agradecido y claro con sus razones: “Tuve un episodio de estrés, común, pero no agradable, por trabajos que yo mismo creo. Mi cuerpo me pidió parar”. Unas palabras con las que Buenafuente ha dado a entender que la recuperación avanza, pero que no puede ni debe precipitarla.

“Para llevar a cabo mi recuperación no hay que acelerar. Va a llevar un poco más de tiempo”, añade. Y, con la naturalidad que lo caracteriza, reconoce que forzarse para un único día de trabajo, por muy especial que sea, “no tendría nada bueno”.

La reflexión de Andreu Buenafuente
La reflexión de Andreu Buenafuente tras cumplir 60 años (@andreubuenafuente)

En el vídeo agradece el apoyo de RTVE, de su equipo y también de la SER, cadena con la que coprotagoniza Nadie sabe nada junto a Berto Romero. Aunque el programa sigue emitiéndose con recopilatorios, su presencia ha quedado pausada hasta nuevo aviso.

RTVE busca relevo para la noche más televisada del año

La ausencia de Buenafuente y Abril obliga a la pública a mover ficha en plena cuenta atrás para Nochevieja. RTVE deberá buscar una nueva pareja de presentadores para las Campanadas, uno de los eventos más vistos del año y una tradición que cada cadena mima como si fuera un estreno de temporada.

Aun así, Buenafuente ha lanzado en este comunicado un mensaje optimista: “Voy a seguir recuperándome. Cuando sea posible volver, que sea”. No sabe cuándo, ni cómo, ni en qué formato, pero tiene claro que regresar con salud es la única condición indispensable. “Me encanta lo que hago y habrá más cosas en el futuro cuando uno esté en disposición”, ha afirmado.

Una decisión que afecta a toda su agenda: teatro y televisión, también en pausa

La situación no solo afecta a las Campanadas. Antes del anuncio, la productora El Terrat -de la que es fundador- ya había comunicado oficialmente que Buenafuente debía emprender un descanso por prescripción médica. “Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago”, decía el presentador en ese mensaje a los espectadores.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril,
Andreu Buenafuente y Silvia Abril, en una fotografía de sus redes sociales. (@andreubuenafuente)

Ese parón también ha obligado a suspender El Tenoriu, la obra teatral que Andreu interpreta junto a su mujer, Silvia Abril, en el Teatro Balañá en Viu de Barcelona. Las funciones han quedado canceladas temporalmente, siguiendo la misma recomendación médica: nada de exigencias hasta estar completamente recuperado.

Silvia Abril, por su parte, acompañará a su marido en este proceso y tampoco estará en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, pese a que inicialmente la pareja iba a mantener esa cita incluso con el parón en marcha. Ahora, con la recuperación como prioridad absoluta, ambos se retiran de la tradicional retransmisión.

Temas Relacionados

CampanadasAndreu BuenafuenteSilvia AbrilTVERTVELa1Televisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La operación contó con la colaboración de la DEA de Estados Unidos y la policía colombiana

Llegan a España las pastillas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

El cuerpo sabe cuándo tiene que levantarse: por qué nos despertamos minutos antes de que suene la alarma

Tener un patrón regular de sueño ayuda a nuestro organismo a prever el momento de despertarse

El cuerpo sabe cuándo tiene

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

El Ministerio de Consumo detecta cobros indebidos a los arrendatarios, seguros obligatorios ilegales y restricciones al derecho de desistimiento en los contratos de arrendamiento

El Gobierno multa con 3,6

El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la revalorización del 2,7% de las pensiones en 2026

El INE atribuye la desaceleración de la inflación al descenso del coste de la electricidad, cuya bajada el pasado mes ha impulsado el cambio de tendencia desde la subida de precios del 3,1% de octubre

El IPC se modera al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan a España las pastillas

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la revalorización del 2,7% de las pensiones en 2026

Pagar con efectivo o con tarjeta: esta es la mejor opción, según un abogado

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”