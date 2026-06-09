‘MasterChef 14’ expulsa a su última concursante antes de la semifinal y desvela su mayor preocupación: “Mi novio ha tenido una recaída”

Gema en 'Masterchef 14' (RTVE).

La recta final de MasterChef 14 ya está en marcha y cada decisión del jurado es más decisiva que la anterior. Con la semifinal a un solo paso, los aspirantes afrontaron una de las noches más decisivas de la temporada, una entrega cargada de emociones, reencuentros familiares y una eliminación especialmente difícil tanto para los concursantes como para los jueces.

La gala arrancó con un momento inesperado para los aspirantes. Antes de encender los fogones, recibieron mensajes escritos por familiares y seres queridos, un gesto que provocó lágrimas y emoción entre los participantes después de semanas de convivencia y presión constante. La sorpresa fue aún mayor cuando esos familiares aparecieron en el plató para cocinar junto a ellos.

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El primer reto consistió en reproducir elaboraciones creadas por prestigiosos chefs con estrellas Michelin, todas ellas con el vinagre como elemento protagonista. Escabeches, encurtidos y preparaciones complejas pusieron a prueba la técnica de los concursantes. La actriz Blanca Romero, antigua participante de la versión Celebrity del programa, fue la encargada de acompañar la prueba.

Los jueces de la edición 'Masterchef 14' (Masterchef)

En un cocinado marcado por los nervios y la intensidad, Chambo logró destacar sobre el resto y consiguió el codiciado delantal dorado. El reconocimiento le otorgó inmunidad y lo convirtió automáticamente en el primer semifinalista de la edición.

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La competición continuó lejos del plató. Los aspirantes viajaron hasta la localidad castellonense de Vall d’Uixó para afrontar la tradicional prueba de exteriores en un escenario tan espectacular como singular: las Cuevas de Sant Josep, conocidas por albergar el río subterráneo navegable más largo de Europa.

En esta ocasión, los concursantes tuvieron que trabajar sin capitanes, una circunstancia que les obligó a compartir decisiones y responsabilidades. El desafío consistía en elaborar un menú diseñado por la chef Lucía Ruiz Lafita para 60 vecinos de la zona.

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El equipo formado por Chambo, Annie y Pepe fue el más sólido durante el servicio. Su coordinación y resultados convencieron al jurado, que les otorgó el pase directo a la semifinal. Annie recibió además una mención especial por su destacado rendimiento durante la prueba.

Las concursantes de 'Masterchef 14' (RTVE).

La prueba de eliminación

La derrota del equipo integrado por Camilla, Carlota y Gema las condujo directamente al último reto de la noche: una prueba de eliminación inspirada en la alta cocina francesa. La exigencia fue máxima. Las concursantes tuvieron que reproducir algunas de las recetas más emblemáticas de grandes referentes gastronómicos como Paul Bocuse, Joël Robuchon o Antoine Carême. Para valorar el trabajo realizado, el programa contó con dos invitados de excepción: el chef Martín Berasategui y la atleta olímpica Ana Peleteiro.

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Camilla, considerada la mejor de su grupo en la prueba anterior, tuvo la ventaja de escoger las elaboraciones. Optó por preparar unos raviolis de langostinos con trufa, mientras que Carlota asumió una compleja lubina en hojaldre y Gema se enfrentó al desafío dulce de la clásica Croquembouche francesa.

Aunque las tres lograron completar sus propuestas con resultados aceptables, el jurado tuvo que tomar una decisión. Finalmente, Pepe Rodríguez anunció que Gema sería la aspirante que abandonaría la competición. Quedándose así a las puertas de luchar por un puesto en la gran final.

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Los concursantes de los dos equipos durante la prueba en Jerez de la Frontera (MasterChef)

Su difícil situación personal

Lejos de mostrarse decepcionada, la concursante afrontó la despedida con serenidad y una notable dosis de autocrítica: “Estoy muy contenta por mis compañeras, estoy feliz, me voy sexta que es mi número preferido, no tengo ningún problema en perder, al revés. Creo que es todo un aprendizaje. Tengo un problema con rendirme, pero no me he rendido, he perdido”.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando recordó la difícil situación personal que tuvo que afrontar durante el concurso. Gema explicó que recibió noticias preocupantes sobre una recaída de su pareja mientras permanecía aislada en la competición: "Conocí a mi novio en terapia de grupo, intentando quitarnos del vicio de la mala vida. Le conocí en reunión, donde tratamos de convertirnos en mejores personas", comenzó sincerándose. Y admitió: “Tengo muchísimas ganas de verle y de estar con él. Creo que igual eso es lo que debo hacer ahora... Mi novio ha tenido una recaída gigantesca y no sé en qué punto se encuentra, no sé nada, y eso no ha sido fácil".

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