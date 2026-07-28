La receta de solomillo de cerdo a la sidra definitiva: cómo lograr una carne tierna y una salsa llena de sabor con el toque tradicional asturiano

Un solomillo de cerdo en rodajas se presenta con una salsa de sidra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En España solemos ser muy tradicionales con nuestros menús. Los mismos platos de siempre suelen apoderarse de la mesa en las ocasiones especiales. Sin embargo, la comida también está para innovar. El solomillo de cerdo es una carne que admite numerosas preparaciones y, acompañado de una salsa diferente, puede convertirse en un plato delicioso y diferente, con sabores que fusionan la gastronomía asturiana y mediterránea.

A menudo se asocia este tipo de platos con largas horas en la cocina o elaboraciones muy complejas. Nada más lejos de la realidad, esta receta se convierte en una comida sencilla para hacer tanto en una comida familiar como sorprender a paladares más exigentes.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

1 solomillo de cerdo (aprox. 500 g) 2 cebollas grandes 2 dientes de ajo 1 vaso (250 ml) de sidra natural asturiana 1 vaso (250 ml) de caldo de carne 2 cucharadas de harina 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra al gusto

Cómo hacer solomillo a la sidra, paso a paso

Limpia el solomillo de grasa y córtalo en medallones gruesos. Salpimenta los medallones por ambos lados. Calienta el aceite en una sartén amplia y sella bien los medallones a fuego fuerte por ambos lados para que conserve los jugos, solo hasta dorar. Retira y reserva. En la misma sartén, añade la cebolla cortada en juliana y los ajos picados. Pocha a fuego medio hasta que la cebolla esté blanda y dorada. Incorpora la harina y remueve bien durante 1 minuto para que la salsa espese ligeramente. Vierte la sidra y sube el fuego para que evapore el alcohol. Remueve bien para que se integre todo. Añade el caldo de carne y mezcla. Devuelve los medallones a la sartén y cocina todo junto a fuego bajo durante 10-15 minutos, hasta que la salsa esté ligada y la carne jugosa. No sobrecocines el solomillo, para que quede rosado por dentro y tierno. Ajusta de sal y pimienta. Sirve caliente, acompañado de patatas o arroz blanco.

Solomillo en salsa. (Adobe Stock)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para unas 3 o 4 personas siempre que las raciones sean para un plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal aprox.

Proteínas: 32 g

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Si te sobra alguna ración de la receta o quieres dejarlo hecho de un día para otro, lo mejor es que guardes el solomillo a la sidra en un recipiente hermético o bien tapado con film transparente si ya está servido en un plato. Así durará en la nevera hasta un máximo de dos días. Para mejor sabor, recalienta a fuego suave y añade un chorrito de caldo si la salsa espesa mucho.

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Además, si quieres conservar el solomillo a la sidra durante más tiempo, puedes optar por congelarlo una vez esté completamente frío. Colócalo en un táper apto para congelador o en bolsas de cierre hermético, procurando eliminar el aire antes de cerrarlas. Cuando vayas a consumirlo, descongélalo en la nevera y después caliéntalo a fuego suave, removiendo con cuidado para que la salsa recupere su textura y la carne no se reseque. Evita recalentar varias veces la misma porción, ya que perdería jugosidad y sabor.