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Jordi Cruz, chef Michelin: “Esta hamburguesa ‘healthy’ se prepara con lechuga crujiente en vez de pan, mahonesa ligera de huevo cocido y poca grasa”

El contraste entre el crujiente de la lechuga y la cremosidad del aguacate, sumados a una carne sabrosa y tostada, consiguen una experiencia diferente, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación o simplemente quieren innovar

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La hamburguesa 'healthy' de Jordi Cruz (Montaje Infobae)
La hamburguesa 'healthy' de Jordi Cruz (Montaje Infobae)

Comerse una hamburguesa es, para muchos, sinónimo de excesos. Pero este icono del fast food, de las cenas de fin de semana y de las salsas, puede ser también una comida saludable, ligera y nutritiva si se hacen algunos pequeños cambios. Bien lo sabe el chef Jordi Cruz, presentador de televisión y líder del restaurante ABaC, con tres estrellas Michelin.

Dejando a un lado su faceta como cocinero de autor, el catalán suele compartir a través de sus redes sociales recetas sencillas y asequibles, platos fáciles que cualquiera puede replicar en casa. En una de sus últimas publicaciones, Cruz ha compartido una receta muy especial, una hamburguesa ‘light’ que el chef recrea con toques dignos de alta cocina. Se trata, en sus palabras, de una “hamburguesa sabrosa, rápida y más ligera, sin renunciar al placer de una buena burger”.

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En esta versión, la clave se encuentra en sustituir el pan por lechuga crujiente y la mayonesa clásica por una mayonesa ligera de huevo cocido. “Utilizamos pocos ingredientes y controlamos la grasa para conseguir un plato equilibrado pero lleno de sabor”, explica el jurado de MasterChef. En cuanto a la carne, la cocinaremos en la sartén, con una gota de aceite. “Vamos a dorar con intensidad, aplastándolas un poquito para que suelten los juguitos. Y cuando esté trabajando la sartén con potencia, bajaremos el fuego para que no se nos queme”.

Para completar el relleno de esta hamburguesa, se suman una capa de aguacate laminado, queso cheddar y tomate. “El tomate lo voy a salar en el plato para que suelte un poquito de agua”, explica el cocinero. “Cuando hayan pasado dos o tres minutitos, lo colocaremos en nuestra burger. Este va a ser nuestro ketchup”. La mayonesa casera de huevo cocido y unas láminas de pepinillo completan esta combinación de sabores. Unas patatas fritas en airfryer completan este riquísimo plato saludable.

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Receta de hamburguesa ‘healthy’ de Jordi Cruz

En esta hamburguesa ‘healthy’, el clásico bollo se sustituye por hojas grandes de lechuga iceberg, que aportan frescor y textura. El interior lleva una carne dorada en sartén, además de aguacate, tomate, pepinillo y queso cheddar, rematado con una salsa estilo mahonesa ligera. La técnica principal consiste en dorar la carne a fuego alto y montar el conjunto entre capas de lechuga.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 1 hamburguesa de carne (aprox. 150 g)
  • Muy poco aceite de oliva
  • Hojas grandes de lechuga iceberg
  • 1 aguacate
  • 1 tomate
  • 2 láminas de pepinillo
  • 1 loncha de queso cheddar (o el que prefieras)
  • 1 cucharadita de salsa estilo mahonesa ligera de huevo cocido
  • Sal
  • Opcional: patatas fritas en airfryer para acompañar

Cómo hacer la hamburguesa ‘healthy’ de Jordi Cruz, paso a paso

  1. Calienta una sartén y añade dos gotas de aceite de oliva. Dora la hamburguesa a fuego fuerte, presionando ligeramente para que caramelice bien. Cuando coja color, baja el fuego para terminar la cocción sin que se queme.
  2. Separa cuidadosamente las hojas grandes de lechuga iceberg para usarlas como base y tapa. Intenta que no se rompan.
  3. Corta el aguacate en láminas finas y prepara el resto de ingredientes.
  4. Sobre la base de lechuga, coloca el aguacate y una cucharadita de salsa mahonesa ligera.
  5. Corta el tomate en rodajas, añade un poco de sal y déjalo reposar unos minutos para que suelte parte del agua.
  6. Coloca el tomate sobre la base, seguido de las láminas de pepinillo y el queso cheddar.
  7. Añade la hamburguesa recién hecha encima, para que el queso se funda ligeramente. Si te gusta más cremosidad, pon otra loncha de queso antes de cerrar con la tapa de lechuga.
  8. Sirve inmediatamente para mantener el crujiente de la lechuga. Si acompaña con patatas en airfryer, sírvelas aparte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

1 hamburguesa (1 ración individual)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 350 kcal
  • Proteínas: 22 g
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 8 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La hamburguesa cocinada y los ingredientes por separado pueden conservarse en la nevera hasta 2 días, bien tapados. No montar la hamburguesa con la lechuga hasta el momento de servir, para evitar que pierda el crujiente.

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