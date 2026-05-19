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La amistad de estos dos aspirantes se ve truncada tras su expulsión de ‘Masterchef 14′: la maldición del delantal negro

Paloma se despide de Pepe y abandona los fogones definitivamente tras haber sido readmitida en el programa de repesca

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Paloma y Pepe de 'Masterchef 14'
Paloma y Pepe se juegan la expulsión en una prueba en la que ambos elaboran malos platos. / Captura de pantalla

La última emisión de MasterChef 14 ha supuesto la salida definitiva de Paloma del concurso, en una noche dominada por el juego estratégico y una prueba culinaria de alta dificultad. La edición ha estado marcada por la sorpresa en las dinámicas habituales del programa, así como por la separación de uno de los dúos de amigos más destacados de esta temporada. La expulsión de Paloma ha tenido lugar tras un reto de eliminación en el que los concursantes debían transformar platos dulces en salados y viceversa. Esta salida ha sido especialmente significativa al producirse una semana después de su repesca, lo que ha supuesto su marcha definitiva del talent.

El programa número ocho ha comenzado con la presencia de Miguel Ángel Muñoz, ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity, quien, acompañado por los jueces, ha planteado a los aspirantes el juego de rol ‘Lobos’. En este reto, varios participantes debían sabotear a sus compañeros al cocinar un plato libre cuyo ingrediente principal era el cordero. El funcionamiento consistía en lograr que los ‘lobos’ no fuesen descubiertos, obteniendo así un pase directo a la siguiente semana.

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Chambo ha destacado en esta primera parte del concurso al conseguir entorpecer las elaboraciones del resto sin ser descubierto, lo que le ha reportado inmunidad para la siguiente semana. Germán, que ha delatado a Chambo, ha recibido un delantal negro como sanción. Además, Gema ha sido identificada por error como lobo y también ha sido penalizada. En paralelo, Carlota ha brillado por su destreza en la cocina al firmar la mejor caldereta de cordero, lo que le ha asegurado la publicación de su receta en el libro del ganador de la edición.

Qué se sabe del reto en Estepona y la dinámica de equipos en ‘MasterChef 14′

En la prueba por equipos, celebrada en Estepona (Málaga), los concursantes han trabajado en el restaurante Sublim Beach bajo la dirección de Raquel Meroño, ganadora de MasterChef Celebrity 5, quien ha diseñado el menú. Carlota ha liderado el equipo rojo, junto a Annie, Camilla, Javier y Gema; mientras Chambo ha encabezado el equipo azul, conformado por Germán, Paloma y Pepe. El menú elaborado ha sido degustado por 80 comensales, entre los que se encontraban personalidades locales y clientes habituales.

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La actuación de Camilla al preparar pasta fresca, siguiendo la receta que le transmitió su abuela paterna, ha sido reconocida por el jurado. El equipo rojo ha resultado vencedor gracias a la dirección de Carlota y al trabajo técnico de sus componentes. Por el contrario, Chambo, pese a su estreno como capitán, ha suspendido por dar indicaciones incorrectas, lo que ha desembocado en errores en algunos platos. Como resultado, Chambo, Germán, Paloma y Pepe han recibido el delantal negro y han pasado directamente a la prueba de eliminación, salvo Chambo, que ha estado exento al haber logrado la inmunidad en la primera prueba.

En la ronda final, los delantales negros han tenido que transformar platos salados en dulces y viceversa ante la mirada de los jueces y los invitados: Torito, finalista de MasterChef Celebrity 10, y el chef Víctor Infantes. Chambo ha presentado una propuesta de arroz, setas y chocolate, Germán ha realizado una quiche reinterpretando una receta de natillas, y Gema ha pasado a la siguiente ronda tras transformar un escabeche en una emulsión dulce. Paloma y Pepe han quedado en la cuerda floja, siendo el plato de Paloma, una crema de piñones, el que menos ha convencido al jurado, provocando su expulsión definitiva.

Entre los datos numéricos destacados, los equipos han servido un menú para 80 comensales en Estepona. Además, la estrategia individual y los errores de liderazgo han sido claves en la resolución de esta edición del programa. En un momento central del resumen, el jurado ha premiado la calidad técnica y la estrategia, mientras que los errores de liderazgo, como los cometidos por Chambo en el reparto de platos, han supuesto consecuencias directas como la imposición del delantal negro y la exposición a la eliminación.

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