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Las vestimentas que ha lucido el papa León XIV en su visita a Madrid: muceta roja como signo de respeto o túnica blanca para la pureza espiritual

El pontífice termina este martes su recorrido por la capital española y pone rumbo a Barcelona

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El papa León XIV en Madrid (MONTAJE INFOBAE).
El papa León XIV en Madrid (MONTAJE INFOBAE).

La visita del papa León XIV a Madrid no solo ha estado marcada por multitudinarios actos religiosos y encuentros institucionales. El protocolo detrás de cada evento ha delimitado muchas cuestiones, como el estilismo que debe llevar la reina Letizia, con el conocido ‘privilegio de blanco’, además de las vestimentas que el pontífice ha lucido durante su estancia en la capital española, una indumentaria cargadas de simbolismo, tradición e historia que ayudan a comprender mejor el mensaje que la Iglesia quiere transmitir en cada momento.

Desde su llegada al aeropuerto hasta la multitudinaria misa celebrada en la plaza de Cibeles, cada prenda ha respondido a una función concreta dentro del ceremonial pontificio. Nada ha sido casual. Al contrario, cada detalle ha formado parte de un lenguaje visual que la Iglesia ha desarrollado durante siglos.

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Uno de los elementos que más atención ha generado ha sido la recuperación de la muceta roja, una capa corta que cubre los hombros y se abrocha en la parte frontal. León XIV apareció con ella desde su llegada a Madrid, una elección que podría responder a una recuperación de ciertos signos tradicionales del papado después de que Francisco se despojara de ellos.

El rey Felipe VI y la reina Letizia asisten a la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real. (IMAGEN DE ARCHIVO).
El rey Felipe VI y la reina Letizia asisten a la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Esta pieza, cuyo nombre procede del término italiano mozzetta, tiene sus raíces en la Edad Media y surgió como una versión más corta de las capas utilizadas antiguamente por miembros del clero. Su color rojo no es meramente decorativo. Dentro de la tradición católica simboliza el sacrificio de los mártires, la autoridad espiritual del sucesor de San Pedro y la continuidad histórica de la Iglesia.

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La presencia de la muceta ha llamado especialmente la atención porque durante el pontificado de Francisco apenas se utilizó. Una elección que, según afirmó el teólogo Massimo Faggioli en su libro El papa Francisco: Tradición y Transición, era parte de una “reconfiguración del imaginario papal hacia una figura menos imperial y más pastoral”. León XIV, sin embargo, ha optado por reincorporarla a algunas de sus apariciones más solemnes, reforzando una imagen más cercana a la tradición ceremonial de sus predecesores.

El ex presidente del Gobierno Felipe González (d) saluda al papa León XIV. (EFE/J.J. Guillén POOL).
El ex presidente del Gobierno Felipe González (d) saluda al papa León XIV. (EFE/J.J. Guillén POOL).

Junto a esta prenda, el papa ha vestido la clásica sotana blanca, la pieza más reconocible de su indumentaria. Utilizada tanto en actos oficiales como en encuentros pastorales, representa la pureza y la vocación espiritual. Se trata de la vestimenta diaria del pontífice y constituye la base sobre la que se añaden otros elementos según la naturaleza de cada acto.

Durante su llegada oficial y en la recepción institucional, León XIV completó su imagen con un roquete blanco, una prenda de mangas largas que suele emplearse en ceremonias solemnes. Además, en algunos encuentros oficiales incorporó una estola ceremonial, reservada habitualmente para ocasiones de especial relevancia protocolaria.

Un segundo look menos serio

En los actos de carácter más cercano y pastoral, como encuentros con jóvenes o reuniones con distintos colectivos, el pontífice optó por una imagen más sencilla. En estas ocasiones se le pudo ver únicamente con la sotana blanca, una faja con el escudo pontificio, la tradicional capa corta conocida como pelegrina y la cruz pectoral que porta reliquias vinculadas a santos de la Orden de San Agustín.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hace entrega al Papa León XIV de la Llave de Oro de Madrid antes de la masiva misa del Corpus Christi en Cibeles. (EUROPA PRESS).
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hace entrega al Papa León XIV de la Llave de Oro de Madrid antes de la masiva misa del Corpus Christi en Cibeles. (EUROPA PRESS).

Otro de los elementos permanentes durante la visita fue el solideo blanco, la pequeña pieza circular que cubre parcialmente la cabeza del Papa y que únicamente se retira durante determinados momentos de la celebración eucarística.

León XIV critica en el Congreso la "descalificación permanente del adversario" y dice que el poder tiene límites. (IMAGEN DE ARCHIVO).
León XIV critica en el Congreso la "descalificación permanente del adversario" y dice que el poder tiene límites. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Vestimentas ceremoniales y solemnes

La ceremonia más importante del viaje tuvo lugar durante la misa celebrada en la plaza de Cibeles con motivo del Corpus Christi. Para esta ocasión, León XIV vistió los paramentos litúrgicos propios de una de las festividades más solemnes del calendario católico.

El Papa León XIV celebra la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (Simone Risoluti /Vatican Media/Handout vía REUTERS).
El Papa León XIV celebra la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (Simone Risoluti /Vatican Media/Handout vía REUTERS).

Sobre la sotana utilizó el alba, una túnica blanca que simboliza la pureza espiritual. Encima llevó una estola litúrgica y una casulla blanca decorada con detalles dorados, reservada exclusivamente para la celebración de la misa.

El Papa León XIV celebra la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (Simone Risoluti /Vatican Media/Handout vía REUTERS).
El Papa León XIV celebra la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (Simone Risoluti /Vatican Media/Handout vía REUTERS).

A ello se sumó el palio, una banda confeccionada con lana blanca y adornada con cruces negras que representa la misión pastoral del papa y su vínculo con la Iglesia universal. Esta pieza es uno de los distintivos más característicos del ministerio pontificio.

El Papa León XIV saluda a la multitud durante la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (Simone Risoluti /Vatican Media/Handout vía REUTERS).
El Papa León XIV saluda a la multitud durante la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (Simone Risoluti /Vatican Media/Handout vía REUTERS).

En la cabeza lució una mitra blanca con ornamentación dorada, mientras que en su mano derecha llevó el tradicional Anillo del Pescador, una joya única elaborada específicamente para cada pontífice y vinculada a la figura de San Pedro. Como símbolo de su papel como guía espiritual, también utilizó la férula, el bastón papal rematado con una cruz que sustituye al báculo empleado habitualmente por otros obispos.

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