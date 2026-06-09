Rusia advierte que seguirá persiguiendo sus objetivos por la vía militar si Ucrania mantiene sus "ultimátums"

El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha amenazado este lunes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con seguir persiguiendo sus objetivos por la vía militar si no abandona su "lenguaje grosero" y de "ultimátums" contra su país.

"Hasta que Zelenski no entienda plenamente la falacia de su discurso, alcanzaremos nuestros objetivos no por vías políticas o diplomáticas, sino militares", ha advertido Nebenzia durante una intervención en la sesión del Consejo de Seguridad celebrada este lunes en la cual ha afeado el, a su juicio, lenguaje "grosero" y de "ultimátums" del mandatario ucraniano.

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En esa línea, tras asegurar que mientras Zelensky no abandone tales modos "no hay forma" posible de "hablar de negociaciones reales", el embajador ha arremetido contra la carta abierta del presidente ucraniano a su par ruso, Vladimir Putin, en la cual ofrece la posibilidad de reunirse en un tercer país, cara a cara, para poner fin al conflicto entre ambos.

Concretamente, se ha referido a ella como una "provocación torpe" destinada a, según ha defendido, enmascarar los intentos de Kiev de socavar cualquier perspectiva de negociación. "Esto revela su verdadera cara neonazi", ha aseverado cargando contra lo que ha calificado como la "diplomacia del megáfono".

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"No es, en absoluto, una iniciativa de paz, sino una torpe provocación destinada a camuflar los intentos desesperados de Kiev por entorpecer cualquier negociación para encontrar vías de resolución del conflicto", ha defendido Nebenzia tras lo cual ha sostenido que "con el pretexto de pedir un diálogo y con la esperanza de conseguir el efecto mediático que buscaba, Zelensky no hace más que repetir viejas amenazas y propaganda".

Tales "maniobras sin escrúpulos", ha precisado, son "muy claras y evidentes" y no solo "no acercan la paz", sino que, a su juicio, "solo confirman la incapacidad de negociar de la banda neonazi atrincherada en Kiev".

Los términos empleados durante la intervención del alto representante ruso ante el Consejo de Seguridad no son nuevos en la medida en que ya este domingo la presidencia rusa cuestionó las intenciones de Zelenski, criticando la misiva a bombo y platillo en lo que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, tachó de ejercicio de vanidad.

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