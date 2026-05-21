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La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

Tráfico apuesta por la transparencia al publicar el porcentaje de aprobados de las autoescuelas, una medida que busca motivar la mejora de los centros y ofrecer más información a los ciudadanos

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La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas (VisualesIA Scribnews)
La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas (VisualesIA Scribnews)

Este lunes, decía Pere Navarro - director la DGT - en el Congreso de los Diputados que su departamento lleva “dos cruces con resignación”. La primera cruz, decía, es la de que en Tráfico todo se hace “para recaudar”, y la segunda es que “hay miles y miles de jóvenes que no pueden examinarse”. Según Navarro, “Ni la una ni la otra son exactamente ciertas”. “Cada año aumenta un 5% el volumen de ciudadanos que optan por sacarse el permiso de conducir. Cada año hacemos más de 1.160.000 exámenes teóricos y más de 1.200.000 pruebas de circulación”, detalló en la Cámara Baja.

La DGT publicará el porcentaje de aprobados en las autoescuelas

Durante la comparecencia, el director general de Tráfico anunció una de las novedades en las que trabaja la DGT: el desarrollo de una aplicación web en la que se podrá consultar el porcentaje de aprobados de cada autoescuela. Según Navarro, esta iniciativa busca “aumentar el esfuerzo de mejora” en los centros de formación y servir como “incentivo” para que los alumnos puedan decidir “libremente” dónde prepararse. Insistió en que la idea es que “el ciudadano que entre, que mire las de su entorno y él libremente tome la decisión”.

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El asunto de la falta de examinadores también centró parte del debate. La plantilla de examinadores de la DGT es de 1.033, con 13 itinerantes que pueden desplazarse entre comunidades autónomas según las necesidades. Navarro comunicó que en septiembre se sumarán 100 nuevos examinadores procedentes de la Oferta Pública de Empleo de 2025 y que se ha convocado otra con 120 plazas más.

Pere Navarro, director de la DGT, durante su intervención en la segunda jornada del Global Mobility Call. (Dirección General de Tráfico)
Pere Navarro, director de la DGT, durante su intervención en la segunda jornada del Global Mobility Call. (Dirección General de Tráfico)

De acuerdo con Navarro, la capacidad de Tráfico para organizar los exámenes es “razonable”, y los refuerzos previstos permitirán aliviar la situación. El año pasado, Tráfico expidió 977.056 permisos de conducir, de los cuales 663.541 correspondieron a la clase B.

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Las cifras y explicaciones del director general de Tráfico no convencieron a todos los diputados. Bella Verano, del Partido Popular, planteó que existen “autoescuelas asfixiadas” y trabajadores que dependen del permiso para su actividad profesional. Francisco José Alcaraz, de Vox, insistió: “Llevan aquí años y años y sigue el problema de los exámenes. ¿Han minimizado? Sí, pero realmente usted no ha solucionado el problema de los exámenes. Sigue siendo un caos”. Inés Granollers, de ERC, se refirió a la situación en Cataluña y calificó de “muy preocupante” la normalización del colapso para obtener el carnet.

Permiso de conducir
Permiso de conducir.

La CNAE expresa su “profundo desacuerdo” con Navarro

En cuanto a la bolsa de exámenes y la situación de las autoescuelas, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) mostró su “profundo desacuerdo” con las declaraciones de Navarro en un comunicado publicado en su portal web. Desde la confederación consideran “inaceptable que se minimice la realidad que viven miles de alumnos de autoescuelas en toda España”, y las palabras del director de la DGT reflejan “un desconocimiento de cómo funciona el proceso formativo” y “desvían la atención del verdadero problema: la insuficiencia estructural y crónica de examinadores en numerosas provincias”.

Aseguran desde la confederación que, si existiese una mayor capacidad de examen, las autoescuelas podrían contratar a más profesores, formar a más alumnos y reducir progresivamente la bolsa de aspirantes pendientes, pero “mientras el cuello de botella siga en la DGT, no es justo responsabilizar al sector”.

De acuerdo con el comunicado de la CNAE, no todos los alumnos “están listos para examinarse al día siguiente, pero sí existe un porcentaje significativo que podría hacerlo si existiera una capacidad de examen adecuada y estable”. Sobre el Plan PRO (una iniciativa que consiste en hacer exámenes extra los sábados en las provincias con mayores retrasos), la confederación agradece la medida, pero la considera un “parche temporal”, ya que aunque “ayuda a aliviar la situación” no resuelve “el problema estructural: jubilaciones no cubiertas, bajas prolongadas, plantillas insuficientes y una demanda creciente que el sistema actual no puede absorber”.

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