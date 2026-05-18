El director de la DGT anuncia el “nuevo impulso” a la baliza V-16 para este verano: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”

El director de la DGT anuncia en el Congreso el “nuevo impulso” a la baliza V-16 para la campaña de verano (Montaje Infobae)

La Dirección General de Tráfico (DGT) se prepara para dar un “nuevo impulso” a la baliza luminosa V-16 durante la operación verano, con el objetivo de “extender su uso y su normalización” como una herramienta de seguridad vial. Así lo ha anunciado el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Navarro ha remarcado que la baliza V-16, que es obligatoria en todos los vehículos desde el pasado 1 de enero, representa “ventajas” claras frente al tradicional triángulo de señalización.

De nuevo, Navarro ha destacado que el hecho de no tener que bajar del vehículo para encender la luz es un claro beneficio. Pese a la mala fama de este dispositivo, el director de la DGT insiste en que “es un elemento importante de seguridad vial porque es un tema que salva vidas”. Pese a que los datos de la institución de tráfico registran 2.500 conexiones diarias de la baliza V-16, Pere Navarro ha admitido “un cierto estancamiento” en la compra de estos dispositivos, posiblemente influenciada por una “confusión” e “incertidumbre” sobre su utilidad.

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El director ha responsabilizado al PP de este reconocimiento debido a “las denuncias en Bruselas”. Recordemos que el partido presentó el pasado mes de febrero una queja formal en el Parlamento Europeo al ser “una preocupación que afecta a millones de ciudadanos, que ha generado enormes costes económicos, confusión y muchas dudas jurídicas”.

La baliza V-16 conectada será el único dispositivo válido para señalizar una avería o un siniestro en carretera a partir del 1 de enero de 2026, momento en el que quedarán definitivamente los triángulos de emergencia (Europa Press)

“Una campaña de refuerzo para impulsar su uso y normalización”

El propio Pere Navarro, en una reciente intervención en A Coruña durante una jornada sobre peatones, defendió que con las balizas de señalización de emergencia y avería todo son “ventajas” y advirtió: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”. A su juicio, “no hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos”, y subrayó que se trata de un instrumento “importante y obligatorio” para “evitar atropellos”, según ha informado Europa Press.

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Frente a las críticas, Navarro ha anunciado el lanzamiento de “una campaña de refuerzo para impulsar su uso y normalización”. Durante su comparecencia, también ha informado sobre los avances en el uso de “conos conectados” en España, dispositivos que, al igual que la baliza V-16, emiten una señal para alertar a los navegadores sobre la presencia de operarios en la carretera. Esta innovación tecnológica forma parte de los esfuerzos por incrementar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores en las vías nacionales.

Asimismo, se ha pronunciado sobre las preguntas que han surgido estas últimas semanas sobre la vida útil de estos dispositivos. “Hace poco vi una publicación que decía: ‘No, pero es que la V-16 caduca’”, ha añadido. No obstante, Navarro ha asegurado que esto no es cierto del todo: “Caduca a los 11 años, que es cuando acaba la SIM”, ha matizado. Por otro lado ha mencionado que una persona con discapacidad le envió una carta de agradecimiento. ““Nos daba las gracias porque no podía antes bajar del coche”, ha asegurado.

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Un conductor sostiene una botella de alcohol cubierta mientras maneja un vehículo por las calles iluminadas de Sacramento de noche, ilustrando el peligro de la conducción bajo los efectos del alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro sobre la reducción de la tasa de alcohol: “Está maduro. Caerá como fruta madura”

Durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Pere Navarro también ha respondido a las preguntas sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol permitida en la conducción. Recordemos que el pasado mes de marzo, la Comisión de Interior del Congreso rechazó la Proposición de Ley del PSOE que proponía rebajar la tasa de 0,5 a 0,2 gramos por litro de sangre (de 0,25 a 0,1 miligramos por litro de aire espirado).

Ante esta decisión, Navarro sigue convencido de que la reducción será aprobada en el futuro: “Está maduro. Caerá como fruta madura”. En pocas palabras, “es un tema solo de cuestión de tiempo”, ha añadido.

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