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La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

La vivienda cuenta con tres plantas distribuidas entre cocina equipada, salón con chimenea, tres dormitorios y un espacio abuhardillado bajo cubierta apto para teletrabajo

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La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid. (Montaje Infobae con imágenes de Idealista)
La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid. (Montaje Infobae con imágenes de Idealista)

Una propiedad de origen histórico en la localidad oscense de Ena, perteneciente al municipio de Las Peñas de Riglos, se ha puesto a la venta por 310.000 euros a través del portal inmobiliario Idealista. Un precio que está por debajo de la media de ciudades como Madrid, donde los pisos estándar ya superan los 400.000 euros. El inmueble, levantado originalmente en el siglo XVI, fue derribado y reconstruido íntegramente desde sus cimientos para combinar la arquitectura tradicional de piedra con las comodidades propias de una vivienda convertida en hogar.

La casa, situada en el pequeño municipio de apenas 23 habitantes, según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentra al pie de la Sierra de San Juan de la Peña, a 39 kilómetros de Huesca y a pocos minutos de Jaca, una de las ciudades con mayor dinamismo inmobiliario de la provincia.

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Tres plantas de piedra sin obra pendiente

La vivienda, de carácter unifamiliar, se distribuye en tres plantas. En la planta baja se encuentran la cocina, equipada en su totalidad, y el salón con chimenea de hogar tradicional, desde el que se accede a una terraza exterior. La primera planta alberga tres dormitorios, uno de ellos con baño privado en suite, y un segundo cuarto de baño completo. La segunda planta, bajo cubierta, presenta un espacio abuhardillado que puede destinarse como despacho para teletrabajar o como trastero para almacenar pertenencias.

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid. (idealista)
La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid. (idealista)

El proceso de reconstrucción, que comenzó con la demolición total del edificio original, preservó la estética de piedra característica de la arquitectura de montaña aragonesa. El resultado es un inmueble con aspecto rústico y prestaciones contemporáneas, sin necesidad de acometer reforma alguna por parte del comprador.

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Suelo para hasta cinco viviendas en pleno auge inmobiliario pirenaico

Uno de los aspectos que distingue esta oferta en el mercado es la superficie de la parcela sobre la que se asienta el inmueble, que se extiende por 3.000 metros cuadrados de suelo urbano y urbanizable. En ese terreno se incluye, además de la vivienda principal, una construcción independiente de madera habilitada como bodega.

La calificación urbanística del suelo abre las puertas a poder levantar hasta cuatro viviendas adicionales en la misma parcela, lo que convierte la propiedad en una opción de interés para quienes busquen desarrollar un proyecto de turismo rural o una pequeña promoción residencial en la zona. La demanda de alojamiento en el Prepirineo aragonés suele superar la oferta disponible, una tendencia que el mercado inmobiliario oscense ha registrado de forma sostenida en los últimos años.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Según datos de Idealista, el precio del metro cuadrado en la provincia de Huesca se situaba en 1.711 euros en febrero de 2026, con una subida anual del 8,3%. En Jaca, el municipio de referencia más próximo a la zona, el precio alcanza los 2.401 euros por metro cuadrado, el máximo histórico registrado para esa localidad.

Aunque hay que tener en cuenta que el precio de venta de 310.000 euros no incluye el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), estimado en torno al 8% sobre el valor de venta, ni los gastos de notaría y registro, calculados en aproximadamente 1.000 euros adicionales.

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