Se venden menos casas, pero a precios récord: el metro cuadrado se encarece en España un 6,7% y ya cuesta casi 2.000 euros

Las operaciones caen un 1,9% mientras el importe medio de las hipotecas alcanza los 177.656 euros, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado

Foto de archivo de un cartel de 'se vende' (Europa Press)

El mercado inmobiliario español empieza a mostrar signos de enfriamiento, pero solo en cuanto al número de operaciones se refiere, pues tanto los precios como el esfuerzo financiero de los compradores continúan en aumento. En octubre de 2025, la compraventa de viviendas cayó un 1,9% interanual, mientras que el precio medio del metro cuadrado subió un 6,7% y el importe medio de las hipotecas para la adquisición de vivienda se incrementó un 12,8%, hasta situarse en 177.656 euros, según los últimos datos publicados este martes por el Centro de Información Estadística del Notariado.

En total, durante el mes de octubre se registraron 64.290 compraventas de viviendas en España. La moderación de la actividad contrasta con la evolución de los precios, que se mantienen al alza pese a la pérdida de dinamismo del mercado. El precio medio del metro cuadrado alcanzó los 1.921 euros, encadenando un nuevo incremento interanual y consolidando niveles significativamente elevados.

La financiación hipotecaria, lejos de estancarse, sigue mostrando un avance. Los préstamos para la adquisición de vivienda aumentaron un 6,7% interanual, hasta las 32.651 operaciones, y más de la mitad de las compras, el 50,8%, se realizaron con hipoteca. Además, el préstamo medio cubrió el 72,5% del precio de la vivienda, lo que refleja una creciente dependencia del crédito para acceder al mercado residencial.

Menos operaciones, especialmente en los pisos

La caída en las operaciones afectó sobre todo a los pisos. Las compraventas de este tipo de inmuebles descendieron un 4,6% interanual, hasta las 47.391 operaciones. En cambio, las viviendas unifamiliares registraron un comportamiento opuesto, con un aumento del 6,3% en las operaciones, que alcanzaron las 16.899 unidades.

Esta dinámica desigual se produce en un contexto de encarecimiento generalizado. El precio medio de los pisos subió un 9,4% interanual, hasta los 2.232 euros por metro cuadrado, mientras que el de las viviendas unifamiliares aumentó un 4,7%, con un promedio de 1.441 euros por metro cuadrado, tal y como muestra el informe del Centro de Información Estadística del Notariado.

El precio de la vivienda sigue al alza en todo el país

El incremento del precio del metro cuadrado fue generalizado en la mayor parte del territorio. En 15 comunidades autónomas se registraron subidas interanuales, con aumentos de dos dígitos en Cantabria (20,4%), Navarra (17,2%), Asturias (16,4%), Comunidad Valenciana (14,2%) y Castilla-La Mancha (13,4%).

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

También se observaron subidas relevantes, aunque más moderadas, en regiones como la Comunidad de Madrid (8,7%), País Vasco (9,6%), Región de Murcia (9,8%) o Andalucía (6,4%). En contraste, los precios retrocedieron en La Rioja, donde cayeron un 20,5%, y en Extremadura, con un descenso del 2,2%.

Más hipotecas y por importes más elevados

La evolución de la financiación hipotecaria refuerza la presión sobre los compradores. El número de préstamos para la adquisición de vivienda creció un 6,7% interanual en octubre, mientras que la cuantía promedio de estos préstamos aumentó un 12,8%, hasta los 177.656 euros.

El crecimiento de las hipotecas fue especialmente intenso en comunidades como Islas Baleares (20,2%), Castilla y León (13,2%), Galicia (12,6%) y Asturias (11,9%). Por el contrario, el número de préstamos cayó en La Rioja (-11,5%) y Navarra (-4,7%).

En cuanto al importe medio de los préstamos, los mayores incrementos se registraron en Islas Canarias (37,4%) y Cantabria (28,7%), mientras que se observaron ligeros retrocesos en Extremadura (-1,6%) y La Rioja (-1,3%).

Madrid sufre la mayor caída de compraventas

Desde el punto de vista territorial, la Comunidad de Madrid destacó como la región con el mayor descenso de compraventas en octubre, con una caída del 13,8% interanual, muy por encima de la media nacional. También se registraron descensos relevantes en La Rioja (-12,3%) e Islas Baleares (-7,6%).

En cambio, las compraventas aumentaron en comunidades como Navarra (7,6%), País Vasco (4,7%), Galicia (2,1%) y Andalucía (2,1%), dibujando un mapa inmobiliario cada vez más desigual.

