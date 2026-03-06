España

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Con esta nueva subida, 4,3 puntos por encima del 8,4% registrado en 2024, la vivienda libre encadena ya 12 años consecutivos al alza, con máximos tanto en usada como en nueva construcción

Un edificio de viviendas. (UGT-A)
El precio de la vivienda no cesa en su senda alcista y se dispara un 12,7% en 2025, según los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta nueva subida, 4,3 puntos superior al 8,4% registrado en 2024, el coste medio del metro cuadrado de la vivienda libre encadena ya 12 años consecutivos de tasas de variación positivas.

Además, el precio de la vivienda sufre la subida más pronunciada desde el repunte de 9,8% de 2007, año de comienzo de la serie histórica, y anota su cifra más alta desde que el INE empezó a tomar registros.

En concreto, los inmuebles nuevos se encarecieron un 11,3% en el conjunto del año, lo que representa también un récord histórico, solo superado por el alza de 11,9% de 2007. En su decimosegundo año consecutivo de subidas en el precio, la nueva construcción ha contabilizado un incremento cuatro décimas superior al de 2024. La de segunda mano, por su parte, subió un 12,9 % de media anual, cifras que no se veían desde hace 18 años, al inicio de la serie estadística.

El precio sube un 12,9% en el último trimestre

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda experimentó una subida del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este fue el incremento más elevado desde el primer trimestre de 2007, y supuso el 43º trimestre consecutivo de subidas, según el INE, que analiza casi el 95% de las operaciones de compraventa realizadas en el país.

Por tipo, la vivienda de segunda mano fue la que más se encareció entre octubre y diciembre, con un 13,1%, mientras que la nueva subió un 11,2%. Además, todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas experimentaron aumentos de dos dígitos en el último trimestre del año. Castilla y León lideró el alza con un 15,3%, seguida de Aragón, Murcia y La Rioja con un 14,4% cada una. Madrid y Galicia también registraron aumentos superiores al 14%. Los menores incrementos se dieron en Cataluña, Canarias y Navarra, aunque en todos los casos superaron el 10%.

El presidente de la Asociación Española de Tasadores Inmobiliarios, Francisco Riaza, cuenta los motivos por los que los trabajadores han acudido a la huelga y pide aumentos salariales para el sector.

Si se compara con el trimestre anterior, el aumento fue del 1,8% en el conjunto nacional, siendo este el menor incremento intertrimestral de 2025. La vivienda nueva subió un 2,2% y la de segunda mano un 1,8%.

El encarecimiento no se modera y el acceso se dificulta

El encarecimiento fue progresivo durante todo el año: en el primer trimestre, el precio subió un 12,2% interanual; en el segundo, un 12,7%; en el tercero, un 12,8%; y en el cuarto, un 12,9%. Esta evolución está estrechamente relacionada con la falta de vivienda disponible para atender a una demanda que no deja de aumentar, lo que ha generado presión sobre los precios y ha dificultado aún más el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y quienes disponen de menos recursos.

Según las cifras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por su parte, el precio de la vivienda finalizó el año con un incremento interanual del 13,1%, situándose en 2.230 euros por metro cuadrado, el valor más alto desde que existe la estadística de valor tasado, iniciada en 1995. Este dato significa que se han superado los precios del anterior “boom” inmobiliario, y que la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó como la más cara, superando los 2.600 euros por metro cuadrado.

