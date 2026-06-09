El papa León XIV hablará catalán en Barcelona, pero ya estaba previsto antes de que se lo pidiese Míriam Nogueras: “La pau sigui amb vosaltres”

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)

Quedan escasas para que el papa León XIV emprenda su viaje hacia Barcelona, después de cuatro días de actos en Madrid, ciudad de la que se despedirá con una reunión con los voluntarios que han colaborado en las actividades de la capital. Dos días pasará el Sumo Pontífice en la Ciudad Condal, donde aterrizará este martes en torno a las 12:30 horas.

Por delante quedan todavía decenas de actos en los que el Papa participará en nuestro país, tanto en Barcelona como en las islas Canarias, a donde llegará el jueves. Sin embargo, además de las misas y las vigilias, otro aspecto ha adquirido protagonismo en los últimos días con motivo de la visita a España del líder de la Iglesia Católica: el uso del catalán en los discursos que se realizarán en Barcelona.

PUBLICIDAD

Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, ha anunciado que el papa León XIV va a utilizar el español en las intervenciones que realice en todo el país, a excepción de un discurso en francés que tendrá lugar en el centro de acogida de Las Raíces, en Tenerife, que alberga a migrantes de África de habla francófona. Además, usará el catalán este miércoles 10 de junio en la misa en la Sagrada Familia.

El tercer día de León XIV en la capital fue un baño de masas que terminó en el templo del Real Madrid.

“El Papa sabe que tiene que hablar algo en catalán. Pero hay gente que le gusta hacer polémica, y esto hay que evitarlo. Estamos demasiado confrontados en esta sociedad”, ha señalado Omella. “Hay algunos que les gusta encender fuegos donde no hay fuego. No encendamos fuegos, ayudemos a que las cosas vayan bien. Desde el primer momento era razonable que el Papa dijera alguna cosa en catalán. Hará lo que pueda”.

PUBLICIDAD

Así, el Sumo Pontífice pronunciará al inicio del acto las palabras “En el nom del Pare, i del fill, i de l’Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres”. También dirá en catalán algunas palabras durante la bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

Nogueras pide al Papa el uso del catalán

Distintas asociaciones y figuras políticas han trasladado a Prevost su deseo de que emplee el catalán en su visita a Barcelona, algo que ya estaba previsto de antemano. Así, Omella señalo que el Sumo Pontífice tiene en cuenta el catalán “desde el primer momento”, por lo que ha preparado sus discursos y homilía valorando esta lengua.

PUBLICIDAD

Las palabras que pronunciará el Papa en catalán, sin embargo, son insuficientes para algunos. Este pasado lunes, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, pedía a León XIV que hablase en catalán durante su viaje, algo que también le solicito Eduard Pujol, portavoz en el Senado.

El saludo entre el papa León XIV y la diputada Miriam Nogueras. (Captura de vídeo)

“Su santidad, como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación”, expresó en inglés al Pontífice Nogueras aprovechando el saludo con León XIV, según informaron posteriormente fuentes de su grupo parlamentario.

PUBLICIDAD

La previsión de que el Papa utilizase el catalán en Barcelona ya estaba prevista antes de estas peticiones, al igual que lo hicieron con anterioridad Juan Pablo II y Benedicto XVI. En las últimas semanas, distintas organizaciones e instituciones catalanas también han trasladado al Vaticano la importancia de reforzar la presencia del catalán durante los actos, como la Generalitat a través de su portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque; el presidente del Parlament, Josep Rull; el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o Les Comuns.

También La Xarxa d’Entitats Cristianes, que reclamó que la presencia del idioma fuese “muy significativa y no meramente testimonial”, y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República y la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que remitieron una carta al Papa.

PUBLICIDAD

*Con información de Europa Press