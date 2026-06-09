Cortes de tráfico en Barcelona por la visita del papa León XIV: calles afectadas, y horarios y ubicaciones de los actos

La torre de Jesucristo en la parte superior de la basílica de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, antes de la visita del papa León XIV a Barcelona, ​​España, el 5 de junio de 2026. REUTERS/Nacho Doce

La visita del papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio ha activado un dispositivo de movilidad que ya ha afectado a Madrid y lo hará, a partir de hoy, a Barcelona. El viaje del pontífice incluirá cierres de tráfico, estaciones sin servicio y desvíos en autobuses en la ciudad condal este martes y miércoles, hasta que León XIV abandone Barcelona el miércoles 10 de junio. No obstante, los trabajos de desmantelación de las infraestructuras para acoger al papa desaparecerán en Madrid a partir del viernes próximo; y en Barcelona, lo harán a partir del mismo día.

En Madrid, las dos áreas más condicionadas han sido la plaza de Lima, frente al estadio Santiago Bernabeu, y la plaza de Cibeles. La primera ha estado cerrada totalmente al tráfico desde el jueves 4 y la segunda desde el viernes, al concentrar la vigilia con jóvenes del sábado 6 y la misa del domingo 7.

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El cierre al tráfico este martes en Barcelona afectará a la catedral de Barcelona y al Estadio Olímpico

El papa León XIV ha salido desde el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, a las 11:10 horas con dirección a Barcelona, donde aterrizará a las 12:25 horas, concretamente en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Para este martes, está previsto que el pontífice tenga dos únicos actos en la ciudad condal: una homília en la catedral de Barcelona a las 13 horas; seguida de una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys a las 20 horas, con un discurso propio.

En el entorno de la catedral y el Palacio Episcopal, las restricciones completas de tráfico y aparcamiento se aplican desde las 7:00 horas de ayer hasta las 10:00 horas del jueves 11. Los vecinos no podrán utilizar vehículos privados salvo en emergencias, y la prohibición alcanza también a motos, ciclomotores y bicicletas en la avenida de la Catedral y las plazas Nova y de Antoni Maura.

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Por otro lado, las limitaciones en el entorno del Estadio Olímpico se dan desde la mañana del lunes hasta las 2:00 horas del miércoles en el entorno del anillo olímpico, con circulación cerrada a vehículos privados y aparcamientos, aunque los vecinos sí podrán acceder a sus domicilios.

El papa León XIV visitará Barcelona el 9 y 10 de junio de 2026 para una agenda que incluye actos litúrgicos, encuentros sociales e inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles, el papa visitará tres núcleos urbanos en Cataluña

El miércoles será el último día del recorrido papal por España, pero estará divido entre distintos enclaves de la provincia de Barcelona: una visita al Centro Penitenciario Brians, en Sant Esteve Sesrovires; un rezo y una comida en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat; un encuentro en la Iglesia de San Agustín de Barcelona; y la inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

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La mañana del miércoles incluirá un desplazamiento por carretera al centro penitenciario de Brians 1, lo que implicarán, de acuerdo a lo publicado por los Mossos d’Esquadra, cortes puntuales al paso de la comitiva encapsulada. Después, León XIV acudirá a Montserrat para reunirse con los monjes de la abadía y participar en un rezo público del Rosario. Los asistentes solo podrán acceder en autocares especiales o en transporte público desde Monistrol mediante el Cremallera de Ferrocarriles de la Generalitat o el Aeri, con reserva nominativa y una tarifa plana de 7,5 euros ida y vuelta.

El miércoles 10 por la tarde se concentrará el mayor volumen de restricciones urbanas. Por ello, las calles del entorno de la parroquia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya estarán completamente cerradas los días 9 y 10, con controles de acceso para vecinos, participantes y prensa y regulación de peatones en momentos de máxima afluencia. En ese sector del Raval, la prohibición de circular y aparcar afecta a la calle del Hospital entre la Rambla y la rambla del Raval, toda la plaza de la Gardunya, toda la plaza de Sant Agustí, la calle de Jerusalem hasta Hospital y la calle Arc de Sant Agustí entre Hospital y Sant Pau.

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La afectación más intensa se trasladará después al Eixample por la misa del centenario de la muerte de Gaudí en la Sagrada Familia y la bendición de la torre de Jesucristo. El recorrido entonces en papamóvil irá desde la confluencia de la Diagonal con Rosselló hasta la entrada a la basílica por Sardenya.

León XIV ha llegado a plaza de Lima, donde miles de personas abarrotan las calles aledañas desde hace más de cuatro horas. Allí está teniendo lugar la gran Vigilia de Oración con miles de jóvenes.

La circulación de autobuses y el servicio de metro se verán afectados hasta la madrugada del 11 de junio

Durante toda la jornada del día 10 y la madrugada del 11 habrá un amplio perímetro de seguridad con corte total de circulación y estacionamiento. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha confirmado que la visita obligará a introducir modificaciones sustanciales en la circulación de autobuses y en el servicio de metro, y recomienda usar el suburbano en los desplazamientos hacia las zonas de actos oficiales.

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La estación de metro de Sagrada Familia cerrará, directamente, mañana 10 de junio y los trenes de las líneas 2 y 5 pasarán sin detenerse. Según TMB, los viajeros deberán bajar en Verdaguer o en Sant Pau; además, el pasillo de enlace entre las líneas 4 y 5 de Verdaguer sigue cerrado por obras hasta octubre.

Los cortes viarios en torno a la basílica alcanzan la Diagonal entre Cinc d’Oros y Bruc, Rosselló entre Pau Claris y Lepant y las calles contiguas al recorrido papal entre Còrsega y Rosselló: Pau Claris, Llúria, Bruc, Girona, Bailén, paseo de Sant Joan y Roger de Flor. La prohibición de aparcar se extenderá todavía más, prácticamente en todos los casos, desde Còrsega hasta València.

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