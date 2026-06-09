España

Cortes de tráfico en Barcelona por la visita del papa León XIV: calles afectadas, y horarios y ubicaciones de los actos

La ciudad condal forma parte del itinerario que seguirá el pontífice, quien continuará hasta Canarias para acabar su gira

Guardar
Google icon
La torre de Jesucristo en la parte superior de la basílica de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, antes de la visita del papa León XIV a Barcelona, ​​España, el 5 de junio de 2026. REUTERS/Nacho Doce
La torre de Jesucristo en la parte superior de la basílica de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, antes de la visita del papa León XIV a Barcelona, ​​España, el 5 de junio de 2026. REUTERS/Nacho Doce

La visita del papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio ha activado un dispositivo de movilidad que ya ha afectado a Madrid y lo hará, a partir de hoy, a Barcelona. El viaje del pontífice incluirá cierres de tráfico, estaciones sin servicio y desvíos en autobuses en la ciudad condal este martes y miércoles, hasta que León XIV abandone Barcelona el miércoles 10 de junio. No obstante, los trabajos de desmantelación de las infraestructuras para acoger al papa desaparecerán en Madrid a partir del viernes próximo; y en Barcelona, lo harán a partir del mismo día.

En Madrid, las dos áreas más condicionadas han sido la plaza de Lima, frente al estadio Santiago Bernabeu, y la plaza de Cibeles. La primera ha estado cerrada totalmente al tráfico desde el jueves 4 y la segunda desde el viernes, al concentrar la vigilia con jóvenes del sábado 6 y la misa del domingo 7.

PUBLICIDAD

El cierre al tráfico este martes en Barcelona afectará a la catedral de Barcelona y al Estadio Olímpico

El papa León XIV ha salido desde el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, a las 11:10 horas con dirección a Barcelona, donde aterrizará a las 12:25 horas, concretamente en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Para este martes, está previsto que el pontífice tenga dos únicos actos en la ciudad condal: una homília en la catedral de Barcelona a las 13 horas; seguida de una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys a las 20 horas, con un discurso propio.

En el entorno de la catedral y el Palacio Episcopal, las restricciones completas de tráfico y aparcamiento se aplican desde las 7:00 horas de ayer hasta las 10:00 horas del jueves 11. Los vecinos no podrán utilizar vehículos privados salvo en emergencias, y la prohibición alcanza también a motos, ciclomotores y bicicletas en la avenida de la Catedral y las plazas Nova y de Antoni Maura.

PUBLICIDAD

Por otro lado, las limitaciones en el entorno del Estadio Olímpico se dan desde la mañana del lunes hasta las 2:00 horas del miércoles en el entorno del anillo olímpico, con circulación cerrada a vehículos privados y aparcamientos, aunque los vecinos sí podrán acceder a sus domicilios.

Infografía detallando la agenda de la visita del Papa León XIV a Barcelona en 2026, con un dibujo del Papa saludando frente a la Sagrada Familia.
El papa León XIV visitará Barcelona el 9 y 10 de junio de 2026 para una agenda que incluye actos litúrgicos, encuentros sociales e inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles, el papa visitará tres núcleos urbanos en Cataluña

El miércoles será el último día del recorrido papal por España, pero estará divido entre distintos enclaves de la provincia de Barcelona: una visita al Centro Penitenciario Brians, en Sant Esteve Sesrovires; un rezo y una comida en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat; un encuentro en la Iglesia de San Agustín de Barcelona; y la inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

La mañana del miércoles incluirá un desplazamiento por carretera al centro penitenciario de Brians 1, lo que implicarán, de acuerdo a lo publicado por los Mossos d’Esquadra, cortes puntuales al paso de la comitiva encapsulada. Después, León XIV acudirá a Montserrat para reunirse con los monjes de la abadía y participar en un rezo público del Rosario. Los asistentes solo podrán acceder en autocares especiales o en transporte público desde Monistrol mediante el Cremallera de Ferrocarriles de la Generalitat o el Aeri, con reserva nominativa y una tarifa plana de 7,5 euros ida y vuelta.

El miércoles 10 por la tarde se concentrará el mayor volumen de restricciones urbanas. Por ello, las calles del entorno de la parroquia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya estarán completamente cerradas los días 9 y 10, con controles de acceso para vecinos, participantes y prensa y regulación de peatones en momentos de máxima afluencia. En ese sector del Raval, la prohibición de circular y aparcar afecta a la calle del Hospital entre la Rambla y la rambla del Raval, toda la plaza de la Gardunya, toda la plaza de Sant Agustí, la calle de Jerusalem hasta Hospital y la calle Arc de Sant Agustí entre Hospital y Sant Pau.

La afectación más intensa se trasladará después al Eixample por la misa del centenario de la muerte de Gaudí en la Sagrada Familia y la bendición de la torre de Jesucristo. El recorrido entonces en papamóvil irá desde la confluencia de la Diagonal con Rosselló hasta la entrada a la basílica por Sardenya.

León XIV ha llegado a plaza de Lima, donde miles de personas abarrotan las calles aledañas desde hace más de cuatro horas. Allí está teniendo lugar la gran Vigilia de Oración con miles de jóvenes.

La circulación de autobuses y el servicio de metro se verán afectados hasta la madrugada del 11 de junio

Durante toda la jornada del día 10 y la madrugada del 11 habrá un amplio perímetro de seguridad con corte total de circulación y estacionamiento. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha confirmado que la visita obligará a introducir modificaciones sustanciales en la circulación de autobuses y en el servicio de metro, y recomienda usar el suburbano en los desplazamientos hacia las zonas de actos oficiales.

La estación de metro de Sagrada Familia cerrará, directamente, mañana 10 de junio y los trenes de las líneas 2 y 5 pasarán sin detenerse. Según TMB, los viajeros deberán bajar en Verdaguer o en Sant Pau; además, el pasillo de enlace entre las líneas 4 y 5 de Verdaguer sigue cerrado por obras hasta octubre.

Los cortes viarios en torno a la basílica alcanzan la Diagonal entre Cinc d’Oros y Bruc, Rosselló entre Pau Claris y Lepant y las calles contiguas al recorrido papal entre Còrsega y Rosselló: Pau Claris, Llúria, Bruc, Girona, Bailén, paseo de Sant Joan y Roger de Flor. La prohibición de aparcar se extenderá todavía más, prácticamente en todos los casos, desde Còrsega hasta València.

Temas Relacionados

Papa León XIVVisita Barcelona papa León XIVBarcelonaTráfico EspañaCochesEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fascinación por un eclipse no es solo mirar al cielo: la brecha de información, la dopamina y un recuerdo que se queda

Un investigador de la Universidad Complutense de Madrid describe cómo la mente persigue lo desconocido cuando la Luna tapa el Sol

La fascinación por un eclipse no es solo mirar al cielo: la brecha de información, la dopamina y un recuerdo que se queda

Cortes de tráfico este martes 9 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: la vuelta a la normalidad se extenderá hasta el viernes

El tráfico en las plazas de Cibeles, de Lima y de la Independencia seguirá afectado por la visita del papa León XIV, quien abandonará la ciudad a lo largo de esta mañana

Cortes de tráfico este martes 9 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: la vuelta a la normalidad se extenderá hasta el viernes

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

Seguimos al pontífice en su cuarto día en nuestro país tras su jornada más intensa este lunes, que terminó con un baño de masas en el Bernabéu

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

El conjunto de Luis de la Fuente cierra así su preparación de cara al Mundial 2026, donde debutará el próximo día 15 ante Cabo Verde

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Zaragoza: el estado del tiempo para este 9 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: el estado del tiempo para este 9 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

El papa pide acoger y proteger al migrante, los políticos le aplauden siete minutos y, mientras tanto, Europa cierra fronteras y facilita la expulsión

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

ECONOMÍA

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros