Dónde va a dormir el papa León XIV en Barcelona: un palacio único junto a la catedral de la ciudad

El Palacio Episcopal de Barcelona (Wikimedia Commons)

El papa León XIV continúa su ruta a España y hoy se traslada a Barcelona, la segunda parada de su visita. Durante los días que estará en la ciudad, su residencia oficial será el Palacio Episcopal de Barcelona, que ya alojó en 2010 a Benedicto XVI durante la consagración de la Sagrada Familia y a Juan Pablo II en 1982.

El Palacio Episcopal es la residencia oficial del arzobispo y la sede del Archivo Diocesano de la ciudad. Se encuentra en pleno Barrio Gótico, junto a la Catedral de Barcelona, y es uno de los enclaves más bonitos y turísticos de la ciudad.

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Su origen se remonta al siglo XIII, aunque existen vestigios de edificaciones anteriores en el subsuelo, asociados a la Barcelona romana y paleocristiana. El edificio ocupa una ubicación estratégica junto a la Catedral y, en sus cimientos, está integrada parte de la antigua muralla romana, lo que subraya su relevancia histórica y arquitectónica dentro del entramado urbano barcelonés.

Un palacio que engloba varios estilos arquitectónicos

La construcción del palacio comenzó en 1253 bajo la iniciativa del obispo Arnau de Gurb y se desarrolló a lo largo de los siglos, incorporando sucesivas ampliaciones y reformas. El edificio presenta una composición de estilos arquitectónicos que reflejan la evolución de la ciudad: desde el románico de sus galerías y columnas gemelas, el gótico de ventanas y ampliaciones del siglo XIV, hasta elementos renacentistas y barrocos añadidos posteriormente. Su fachada principal, que está orientada a la Plaça Nova (Plaza Nueva), exhibe esgrafiados con motivos eclesiásticos y figuras relevantes de la historia local.

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Patio del Palacio Episcopal de Barcelona (Wikipedia)

Este palacio está catalogado como Bien Cultural de Interés Local y constituye un testimonio del patrimonio eclesiástico y arquitectónico barcelonés. Aunque el acceso regular al interior está restringido, existen ocasiones, como visitas guiadas o eventos patrimoniales, en las que es posible conocer sus patios, capillas y salones históricos.

La agenda del papa León XIV en Barcelona

El papa pasa en Barcelona dos días, en los que la agenda está llena de actos. Su llegada se espera para hoy al mediodía. Su primer acto es en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde rezará la Hora Media junto al cardenal, la curia y los seminaristas. Por la noche, el pontífice oficiará una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, donde recorrerá la pista en papamóvil para saludar a los presentes.

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El Papa León XIV se dirige al Congreso de los Diputados en España con un contundente discurso sobre la inmigración y el valor de la vida. Ante la clase política, el Pontífice subraya que "el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad" y pide leyes que no avergüencen a la conciencia.

El miércoles 10 de junio, León XIV visitará el Centro Penitenciario Brians 1. Más tarde, en la Abadía de Montserrat, rezará el Santo Rosario ante la imagen de La Moreneta junto a la comunidad benedictina y la Escolanía, y compartirá un almuerzo privado con los monjes.

Y por la tarde, se reunirá con asociaciones de caridad en la Iglesia de San Agustín, vinculada a su propia formación agustiniana. La jornada culminará en la Basílica de la Sagrada Familia, donde celebrará una misa solemne e inaugurará la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

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