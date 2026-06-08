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El papa León XIV aboga por la “justicia y reparación” de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia: “Han sido heridos por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”

A las 16:15 horas se reunirá con las víctimas

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El papa León XIV durante su encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid este lunes durante su visita a España. (EFE/JJ Guillén)
El papa León XIV durante su encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid este lunes durante su visita a España. (EFE/JJ Guillén)

Tras su discurso en el Congreso de los Diputados, el papa León XIV se ha dirigido este lunes a la Conferencia Episcopal donde ha vuelto a tomar la palabra frente a los obispos y ha mencionado, aunque de forma velada, a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia en España. El pontífice se ha referido a una “plaga” y ha pedido a la Iglesia española que responda desde “la verdad, justicia, la reparación y un compromiso”, pero también con el fomento de la “prevención".

“No faltan los que viven momentos de oscuridad y nos reclama que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", ha expresado.

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El papa ha pronunciado estas palabras horas antes del encuentro privado que tendrá lugar esta tarde con algunas víctimas de religiosos pederastas. No obstante, esta reunión no ha sentado bien a muchos de ellos, que no estarán presentes.

El papa León XIV en la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid este lunes durante su visita a España. (EFE/JJ Guillén)
El papa León XIV en la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid este lunes durante su visita a España. (EFE/JJ Guillén)

Las asociaciones de víctimas de abusos sexuales critican el encuentro

León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le trasladó desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, limitándose a señalar que “sigue siendo una herida abierta”. Hasta ahora, esa había sido la única mención que había realizado al respecto durante su visita. No obstante, pese a que no figuraba en el itinerario del pontífice en un primer momento, este lunes a las 16:15 horas se reunirá con algunas de las víctimas.

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Ahora bien, las principales asociaciones y colectivos de supervivientes de abusos sexuales han querido trasladar su preocupación por la falta de pluralidad en el encuentros. En un comunicado conjunto difundido este lunes, la Asociación Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España, AVA Navarra, Lulacris, Colectivo El Vedat y Plataforma de Víctimas de la Salle denuncian que los espacios de diálogo previstos con el pontífice “no reflejan la diversidad ni la representatividad” de las víctimas.

La denuncia de estos colectivos llega después de que la Iglesia haya dejado fuera a las asociaciones y seleccionado a víctimas vinculadas al plan Repara, un proyecto impulsado en 2020 por el Arzobispado de Madrid que ha sido ampliamente criticado por las asociaciones por excluir a los supervivientes en su diseño, no establecer obligatoriedad para las diócesis y no garantizar la reparación.

“Denunciamos la narrativa impulsada por la Iglesia española, que presenta iniciativas como el Plan PRIVA -creado en 2024 por la Iglesia y con un alcance limitado- o el Programa Repara como respuestas suficientes, cuando resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Consideramos que esta estrategia ha contribuido a silenciar a las asociaciones formadas por las propias víctimas y a imponer una versión parcial de la realidad", explican.

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