La cena que ha degustado el papa León XIV la noche del domingo en Madrid: del jamón Cinco Jotas al mero del Cantábrico

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hace entrega al Papa León XIV de la Llave de Oro de Madrid antes de la masiva misa del Corpus Christi en Cibeles. (AYUNTAMIENTO DE MADRID)

En la visita del papa León XIV a España, la primera de un pontífice al país en los últimos 15 años desde la llegada de Benedicto XVI en 2011, no está faltando ningún detalle. Desde que aterrizó en Madrid el pasado sábado 6 de junio, ha mantenido una intensa agenda institucional y pastoral que le ha llevado a reunirse con los Reyes, presidir una Vigilia de Oración con jóvenes, intervenir en el Congreso de los Diputados y participar en diversos actos religiosos y culturales, entre muchos otros.

Como no podía ser de otra manera, también ha habido tiempo para la gastronomía. Este domingo, tras una jornada marcada por la celebración de la Santa Misa, la tradicional procesión del Corpus Christi por el centro de Madrid y varios encuentros institucionales, León XIV puso el broche al domingo con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo Cano.

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La velada, celebrada en el Palacio Episcopal de Madrid, sirvió además para mostrar al Pontífice una selección de algunos de los productos y recetas más representativos de la gastronomía española, en un menú diseñado por la Real Academia de Gastronomía y elaborado por la histórica casa madrileña Lhardy, ubicada en la céntrica Carrera de San Jerónimo.

Un menú con los mejores productos de la marca España

Según el menú compartido por la Real Academia de Gastronomía y elaborado por el restaurante, el Pontífice pudo degustar una propuesta compuesta por varios aperitivos y entrantes, un plato principal, postre y una selección de vinos procedentes de la provincia de León.

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Menú de la cena del Papa León XIV en el Palacio Episcopal de Madrid (Real Academia de la Gastronomía / Europa Press)

El recorrido gastronómico comenzó con una selección de aperitivos que sirvieron como carta de presentación de algunos de los productos más emblemáticos de la despensa española. Así, Robert Francis Prevost, nombre de pila del papa León XIV, empezó probando salmón ahumado ecológico de Pescaderías Coruñesas, croquetas de cocido madrileño y jamón ibérico Cinco Jotas.

Siguiendo con los entrantes, en primer lugar, se sirvió un gazpacho con txangurro de centollo gallego y a continuación una ensaladilla de quisquilla de Motril, elaborada con uno de los productos más reconocidos de la costa granadina.

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Como plato principal, el León XIV degustó mero del Cantábrico al horno, poniendo el foco en la calidad de los pescados del norte de España. El broche dulce de la velada lo puso el histórico soufflé de Lhardy, una receta ligada a la emblemática casa madrileña desde su fundación en 1839.

La cena estuvo acompañada por una selección de vinos de las denominaciones de origen León y Bierzo: Trapa Rosado 2024, Alma Vitis 2023 y Cuvée Lhardy Godello de Raúl Pérez 2024.

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El papa León XIV sorprendió al modificar la agenda oficial y acercarse a saludar personalmente a las personas que aguardaban a la entrada del Congreso. El gesto fue recibido con entusiasmo por los presentes, que respondieron con aplausos y muestras de afecto.

¿Cuánto costaría el menú del papa?.Según la carta del restaurante, en la que solo aparece el salmón ahumado (24 euros), el jamón ibérico (33 euros), la ensaladilla de quisquilla ( (26 euros), las croquetas de cocido (4 euros la unidad) o el emblemático soufflé de la casa (12 euros). Solo estos productos suman ya 99 euros por comensal, sin incluir bebidas ni el resto de elaboraciones preparadas para la ocasión.