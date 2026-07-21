Medinaceli, uno de los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar del 12 de agosto: tiene el único arco romano de triple arcada de toda la península ibérica

Medinaceli, en Soria (Turismo España).

Ya se están contando los días para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la última década. El próximo 12 de agosto, España se convertirá en el escenario privilegiado de un evento astronómico que no se repetía en la península desde 1912: un eclipse solar total que cruzará de noroeste a sureste buena parte del territorio español y portugués. Entre otras provincias, por su baja densidad de población, la escasa contaminación lumínica y un paisaje de meseta abierta y horizontes amplios, la de Soria será una de las principales protagonistas.

Las localidades más despobladas del interior peninsular se han convertido este año en grandes destinos vacacionales para aquellos visitantes que llegarán atraídos por uno de los mayores espectáculos astronómicos. Y uno de los que pueden beneficiarse de esta redistribución del flujo turístico es el municipio soriano de Medinaceli.

PUBLICIDAD

Enclavado en una montaña de 1.210 m de altitud ubicada entre las cuencas del Duero, del Ebro y del Tajo, en las estribaciones del Sistema Central, Medinaceli es un pueblo con una población de 686 habitantes (según el Instituto Nacional de Estadística) y una extensión de 205,37 km², declarado Conjunto Histórico Artístico en 1964 y ganador del Premio Municipio Turístico de la Provincia de Soria en dos ocasiones.

El gran atractivo de Mendinaceli

El avistamiento del eclipse no es el único atractivo que ofrece esta pequeña localidad. Medinaceli reúne en un solo enclave más de 2000 años de historia. Su leyenda se remonta a la antigua Occilis (ciudad celtíbera de la tribu de los belos) situada al oeste del actual casco urbano. Aunque este asentamiento no estaba exactamente en el lugar del actual municipio, sino que fueron los romanos, tras su conquista, quienes ocuparon el cerro donde hoy se alza la villa.

PUBLICIDAD

De la presencia de esta civilización se conserva en la ciudad el único arco romano de triple arcada de toda la península ibérica, levantado en el siglo I, restos de la muralla original y algunos interesantes mosaicos. Esta zona, junto a la carretera nacional, se sitúa en la ladera oeste de la localidad, que actúa como mirador natural y ofrece horizontes despejados perfectos para ver el eclipse.

Medinaceli, en Soria (Turismo España).

Tras la conquista musulmana de Medinaceli, el pueblo se convirtió en la capital de la Marca Media. Y, durante siglos, fue frontera entre cristianos y musulmanes. Sus calles laberínticas y estrechas, donde en algunos puntos se pueden tocar las paredes con los brazos extendidos, reflejan este pasado. Sin embargo, su esplendor llegaría en el siglo XVI, cuando se consolidaría el patrimonio cultural y arquitectónico que convierte el recorrido por sus calles en una lección de historia al aire libre.

PUBLICIDAD

Además de su trazado urbanístico, en el pueblo actual queda una amplia Plaza Mayor, cerrada y porticada, multitud de casas blasonadas de piedra y el palacio renacentista de los Duques de Medinaceli, la Casa del Consejo y la Alhóndiga como telón de fondo. Por todo ello, se sitúa como el escenario ideal para reunirse antes o después del eclipse.

Precauciones para disfrutar del eclipse con seguridad

El eclipse solar del 12 de agosto será un espectáculo único, pero también requerirá tomar una serie de precauciones. Cualquier persona puede disfrutar del evento con total seguridad siempre que se tomen las medidas adecuadas para evitar, principalmente, daños en la vista.

PUBLICIDAD

La única excepción se produce durante la totalidad, cuando la Luna oculta completamente el Sol. Ese momento dura apenas unos minutos; por ello, durante todas las fases parciales del eclipse es imprescindible utilizar protección ocular. Es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses, que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías o cualquier otro método casero no ofrecen la protección necesaria y no deben utilizarse bajo ningún concepto.

Varias personas observan un eclipse solar utilizando gafas certificadas para proteger su vista durante el fenómeno astronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los incentivos de los visitantes será inmortalizar el momento. Por ello, hay que recordar que los prismáticos, telescopios y cámaras fotográficas nunca deben utilizarse para observar el Sol sin un filtro solar específico colocado delante del objetivo.

PUBLICIDAD

Además, se recomienda organizar el viaje con tiempo, prever la llegada anticipada y llevar agua, protección solar y vestimenta apropiada para enfrentar el calor característico de agosto. También es fundamental ubicarse en zonas seguras y atender las instrucciones de las autoridades para observar el eclipse en condiciones óptimas.