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Ensalada veraniega con granada, nueces y pollo: una receta diferente para sorprender a tus invitados estas vacaciones

Es una guarnición fresca y diferente para combatir los días de calor

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Ensalada. (Magnific)
Ensalada. (Magnific)

El verano es la época del año ideal para disfrutar de las ensaladas, pero en muchos casos se suele recurrir al mismo tipo de combinaciones. Si eres una de esas personas que está buscando innovar, esta receta puede ser una gran opción.

Este plato es una mezcla peculiar que tiene como ingredientes principales el pollo, las nueces y la granada. Se caracteriza por su contraste de sabores dulces, ácidos y salados, además de una textura muy llamativa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Montaje y mezclado: 5 minutos

Ingredientes

  1. 100 g de hojas verdes (lechuga, espinaca o mezcla)
  2. 1/2 pimiento rojo
  3. 1 pechuga de pollo cocida o asada (puede ser pavo)
  4. 40 g de nueces peladas
  5. 1/2 granada desgranada
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra molida al gusto
  8. Zumo de 1/2 limón

Cómo hacer ensalada, paso a paso

  1. Lava y seca muy bien las hojas verdes para eliminar el exceso de agua. A continuación, córtalas en tiras gruesas y resérvalas en un bol grande.
  2. Lava el pimiento rojo, retira las semillas y las partes blancas del interior, y córtalo en tiras finas.
  3. Desmenuza la pechuga de pollo cocida o córtala en dados para que se integre mejor con el resto de ingredientes.
  4. Parte la granada por la mitad, desgránala con cuidado y reserva, procurando retirar cualquier resto de membrana.
  5. Trocea las nueces de forma grosera para que aporten un agradable toque crujiente en cada bocado.
  6. En un bol grande, mezcla las hojas verdes, el pimiento, el pollo, los granos de granada y las nueces hasta repartir los ingredientes de manera uniforme.
  7. Incorpora una pizca de sal, pimienta al gusto y el zumo de limón recién exprimido.
  8. Remueve con suavidad utilizando una espátula o unas cucharas grandes para que el aliño impregne todos los ingredientes sin aplastarlos.
  9. Sirve la ensalada y, si quieres decorarla, añade más granada y unas nueces machacadas por encima para darle un acabado más vistoso y un extra de textura crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Si se sirve en platos grandes, rinde para dos personas. Sin embargo, dependiendo del tamaño de las raciones puede servir para más personas como entrante.

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La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 300 kcal
  • Proteínas: 15-18 g
  • Grasas: 18-22 g
  • Hidratos de carbono: 14-18 g
  • Fibra: 4-5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta ensalada puede conservarse en la nevera durante un máximo de 24 horas, siempre que se guarde en un recipiente hermético para mantener su frescura. No obstante, lo más recomendable es añadir el zumo de limón justo antes de servir, ya que el aliño puede hacer que las hojas verdes pierdan firmeza y se humedezcan con el paso de las horas. Si es posible, conserva los ingredientes por separado y mézclalos en el último momento para disfrutar de una textura más crujiente y un sabor más fresco.

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