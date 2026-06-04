‘El Hormiguero’ firma su mejor dato en cuatro meses con Enrique Riquelme en una noche histórica para el Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha anunciado a Erling Haaland como su primer fichaje estrella si consigue la presidencia (El Hormiguero)

El Hormiguero vivió este miércoles una de esas noches difíciles de repetir. La visita de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, disparó las audiencias del programa de Pablo Motos hasta convertirlo en su emisión más vista desde abril y en la de mayor cuota de pantalla de los últimos cuatro meses.

El espacio de Antena 3 reunió a 1.855.000 espectadores y alcanzó un sobresaliente 16,1% de share, su mejor resultado desde el pasado 5 de febrero, cuando la histórica victoria de Rosa en Pasapalabra impulsó el formato hasta el 23,5%. Además, la entrevista con Riquelme se convirtió en la emisión más vista del día en toda la televisión española, congregando a más de 4,3 millones de espectadores únicos.

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La expectación generada por las elecciones a la presidencia del Real Madrid fue clave para explicar el éxito de la noche. El empresario alicantino acudió al programa para presentar algunas de las medidas estrella de su candidatura de cara a los comicios del próximo 7 de junio y acabó protagonizando uno de los momentos televisivos más comentados del día.

Enrique Riquelme ha continuado con su campaña en el programa de Antena 3, donde ha anunciado a Haaland como fichaje estrella (El Hormiguero)

Durante la entrevista, Riquelme anunció que su gran fichaje para el nuevo proyecto deportivo sería nada menos que Erling Haaland. El candidato mostró en directo una camiseta del delantero noruego con el dorsal número nueve y aseguró disponer de un acta notarial que respaldaría la operación en caso de resultar elegido presidente.

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“Si soy presidente del Real Madrid, no venderé nada del club y seguirá siendo al 100% de sus socios”, defendió durante su intervención. Además, fue un paso más allá al comprometerse a devolver la cuota íntegra a todos los socios si incumple algunas de las promesas incluidas en su programa electoral.

Las promesas de Enrique Riquelme si es presidente del Real Madrid

La candidatura de Riquelme ya había generado titulares en los últimos días tras anunciar la llegada de Rodri y la incorporación de Raúl González como director deportivo. A ello se sumaría Fernando Hierro al frente de la cantera madridista.

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Enrique Riquelme en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Sin embargo, lo más sorprendente de la noche estaba todavía por llegar. Mientras El Hormiguero seguía en emisión, Florentino Pérez reaccionó públicamente a los movimientos de su rival electoral. El actual presidente del Real Madrid anunció a través de un vídeo difundido en redes sociales que José Mourinho será el entrenador del equipo si logra revalidar su mandato en las elecciones.

La situación generó un escenario insólito. Riquelme conoció la noticia prácticamente en directo durante la entrevista con Pablo Motos y respondió con deportividad. “Es un gran entrenador, pero para nuestro proyecto tenemos otro perfil diferente”, aseguró, aunque evitó desvelar el nombre del técnico que lideraría su candidatura.

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Por si fuera poco, la sorpresa continuó tras finalizar el programa. El primer bloque publicitario emitido por Antena 3 incluyó precisamente el spot electoral de Florentino Pérez anunciando el fichaje de Mourinho, una coincidencia que terminó de convertir la velada en una noche inédita para el madridismo tanto en el terreno deportivo como en el mediático.

El empresario Enrique Riquelme confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid, destaca que después de 20 años los socios podrán volver a votar. Presenta su proyecto como "tremendamente ilusionante, serio y profesional".

En cuanto a la competencia, La Revuelta firmó un 10,9% de cuota y 1.250.000 espectadores en La 1, mientras que Horizonte se mantuvo fuerte en Cuatro con un 9,7% y 1.104.000 seguidores. First Dates registró un 9,2% en Telecinco y El Intermedio un 6,5% en laSexta.

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Con estos resultados, El Hormiguero encadena una nueva semana de liderazgo absoluto en el access prime time y confirma el excelente momento que atraviesa el formato de Pablo Motos. No en vano, durante el pasado mes de mayo volvió a ser el programa más visto de la televisión española, con una media del 13,5% de cuota y más de 1,6 millones de espectadores diarios. Una hegemonía que este miércoles alcanzó una nueva dimensión gracias a una noche que mezcló televisión, fútbol y elecciones en el Real Madrid como pocas veces se recuerda.