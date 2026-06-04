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Enrique Riquelme revela su fichaje estrella para el Real Madrid, pero también su película favorita: “Conoces mucho a una persona por esto”

El candidato a la presidencia del Real Madrid pasó por El Hormiguero para confesar algunas de sus debilidades más allá del fútbol

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El noruego llegaría al Bernabéu la próxima temporada
El candidato a la presidencia del Real Madrid ha anunciado a Erling Haaland como su primer fichaje estrella si consigue la presidencia (El Hormiguero)

Dicen que se puede saber mucho de una persona por sus gustos cinematográficos. Aficionado al terror, a la comedia romántica, al cine de acción... cada persona tiene un tipo de cine predilecto, y eso de alguna manera dice bastante de su personalidad. Basta conocer las películas favoritas de alguien para detectar ciertos patrones, y en el caso de Enrique Riquelme no iba a ser diferente. El hombre que está en boca de todos desde hace una semana con motivo de su candidatura a la presidencia del Real Madrid y en oposición a Florentino Pérez también tiene una película predilecta, y quizá es una que casi nadie esperaría.

El empresario socio fundador de la compañía COX y desde hace unos días candidato a las elecciones del Real Madrid acudió a El Hormiguero para repasar la actualidad, anunciar su fichaje estrella y de paso contestar a algunas cuestiones más concretas. Una de ellas, cuál es su película favorita, dentro de un gran cuestionario junto a Pablo Motos y las míticas hormigas Trancas y Barrancas. “¿Cuál es tu película favorita de Disney? Conoces mucho a una persona por esto", le advertían a Riquelme.

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Tarzán”, respondía contundente el empresario, sin dar más detalles, y provocando la reacción inmediata de las hormigas, que intentaban razonar la respuesta del candidato nacido en Cox (Alicante). “Por el tema de las lianas, los monos...el Real Mandril”, bromeaban, haciendo alusión a una de las “mascotas” propuestas en el programa en caso de que fuese elegido presidente, junto a otras como el Oso Madroño o el churro Ginés, en homenaje a la mítica churrería y chocolatería del centro de Madrid.

Imagen de 'Tarzán' de Disney
Imagen de 'Tarzán' de Disney

Una película generacional

Estrenada en 1999, cuando Enrique Riquelme tendría justo diez años, Tarzán es considerada todo un clásico de Disney, una de las últimas películas de la considerada era del Renacimiento Disney, que precisamente puso fin esta cinta, aunque hay quien añade títulos como Fantasía 2000 o Tiana y el sapo en la medida en la que continúan la animación tradicional del estudio. La película narra la historia de un peculiar niño que es criado en la jungla por gorilas, desarrollando un instinto más animal que humano, hasta que una expedición lo cambia todo. Tarzán conocerá a Jane, una joven de la que poco a poco se irá enamorando, al tiempo que descubre su identidad como ser humano y se plantea su vida en la jungla, pero también nuevos peligros que le rodean.

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Disponible en Disney+, Tarzán está considerada una de las mejores películas de Disney de todos los tiempos, y aunque aun es pronto para saber qué presidente sería Enrique Riquelme en caso de ser elegido, su elección cinéfila no puede tener más sentido. El alicantino ha irrumpido con fuerza en el mundo del fútbol, con el mismo ímpetu que el protagonista pero aun sin los apoyos necesarios. En Rodri o Erling Haaland buscará a sus aliados para convencer al madridismo, y con suerte salir elegido el domingo como rey indiscutible de esa jungla particular que es el Real Madrid.

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