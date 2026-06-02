España bate récord con 26,6 millones de turistas hasta abril y un gasto de 36.703 millones

Madrid, 2 jun (EFE).- España recibió 26,6 millones de turistas internacionales en los cuatro primeros meses del año, el 3,4 % más que un año antes, que gastaron 36.703 millones de euros, un 6,7 % más, marcando en ambos casos cifras récord, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Solo en abril se contabilizaron 9,05 millones de turistas intenacionales, el 5,2 % más que en el mismo mes de 2025, y un gasto asociado de 11.686 millones, un 7,4 % superior, siendo las cifras más altas que se registran en un mes de abril de toda la serie histórica del INE. EFE
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(Infografía)
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