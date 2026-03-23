¿Por qué ha sustituido Marc Giró RTVE por Atresmedia? El presentador lo explica en ‘Lo de Évole’

El presentador catalán durante una de sus apariciones en el 'Late Xou', programa de RTVE al que ha sustituido por 'Cara al show', en La Sexta. / Imagen de archivo

Los rostros de RTVE enmarcados en la etapa de José Pablo López Sánchez como presidente de la corporación, tales como David Broncano, Andreu Buenafuente, Henar Álvarez o Marc Giró, entre otros, dejan huella (y titulares) con sus apariciones. Del mismo modo, la salida de este último presentador de la cadena pública también la ha dejado. Marc Giró anunció que abandonaba RTVE, donde presentaba el Late Xou, para fichar por Atresmedia, con el Cara al show este enero pasado. Con ello, un aluvión de sentimientos encontrados azuzó las redes sociales y alguna crítica de partido.

En su aparición en Lo de Évole, este domingo pasado, Marc Giró (Barcelona, 51 años) ha repasado los motivos de su salida de la televisión pública para acudir al grupo Atresmedia. Durante la entrevista, además, ha conversado con Jordi Évole sobre el auge de la extrema derecha, charla a la que se ha asomado el propio Pedro Sánchez; ha divagado sobre su familia y la extravagancia, a la par que ha publicitado su nuevo programa a pie de calle en Cornellà de Llobregat (Catalunya), de donde es oriundo Évole.

El presentador catalán afirma tener “seguridad” y “continuidad” en su nueva etapa profesional

El presentador barcelonés, a menos de un mes de estrenar su nuevo programa en La Sexta, ha explicado en Lo de Évole por qué de su salida de la televisión pública para fichar por Atresmedia: “Me caían simpáticos”. Más allá del chiste inicial, Marc Giró ha relatado que entiende el tipo de programa que le han propuesto desde la cadena privada, así como una verdadera voluntad de hacerlo de la manera que a él le apetece. También ha destacado “la seguridad” y la “continuidad” como valores por los que apostar por este cambio.

No obstante, desde que se anunciase su salida de RTVE en enero de este año, la noticia ha sido cuestionada en varias ocasiones. Jordi Évole ha querido incidir en el asunto preguntando a Giró cómo lidia con la “complejidad” del grupo de comunicación del que ahora forma parte. “Vivo en España”, ha contestado el presentador entre risas, a lo que ha añadido: “Tengo la sensación de que a Atresmedia y a España nos vendría bien un lugar de encuentro tirando a progresista”. Pese a la variedad ideológica que acoge el grupo, Giró ha concluido el inciso en la entrevista con un “el problema no lo tengo yo, lo tiene Atresmedia”.

Marc Giró, nuevo fichaje de Atresmedia, estrena en abril 'Cara al show'. / Imagen de archivo

El alegato de Marc Giró, en ‘Lo de Évole’: “Yo le pido a Dios... socialdemocracia”

Arrancando en un ambiente literario y terminando a pie de calle, la entrevista de Jordi Évole a su nuevo compañero de cadena ha profundizado en la trayectoria personal del presentador, a la vez que se ha ido tejiendo con la actualidad. Como ya es habitual en Giró, los titulares han salido de su boca con soltura y precisión durante el encuentro en el programa de La Sexta: “La vida que yo he tenido, la quiero para el resto”.

En este impás entre la presentación del Late Xou, en La 1, y ponerse al frente de Cara al show, en La Sexta, Giró ha resumido su postura política en un alegato: “Yo le pido a Dios... socialdemocracia”. Con ello, trataba de profundizar con su interlocutor, Jordi Évole, para desentramar el porqué de ser de izquierdas, según el presentador barcelonés.

No obstante, Giró también ha reconocido ciertas dificultades en ser progresista: “Ser de izquierdas es aceptar una pérdida”. Ante la rotunda afirmación, Évole no ha podido evitar preguntar por qué y qué se pierde. “El heteropatriarcado va a desaparecer”, ha desarrollado Giró, quien ha explicado que, pese a la exigencia de “ser de izquierdas”, es de vital importancia avanzar y cambiar. “No estoy esperanzado, pero estoy por la labor”, reconocía Giró ante la dimensión realista de su anhelo.

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.

La alternativa que parece empañar el escenario político internacional es la extrema derecha, lo que Marc Giró considera “aliarse con la destrucción”. Del mismo modo, el presentador reconocía sentir preocupación por el auge del fascismo, el que considera que “acaba en violencia, sacando la pistola y disparando”.