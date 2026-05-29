Ivonne Reyes, obligada a abandonar ‘Supervivientes’ tras sufrir una grave lesión: “Tengo rabia, impotencia y tristeza”

Ivonne Reyes ha abandonado 'Supervivientes' tras romperse una pierna. (Telecinco)

La aventura de Ivonne Reyes en Supervivientes ha terminado de la forma más dolorosa posible. Cuando el reality entra ya en su fase decisiva y los concursantes comienzan a visualizar la gran final, la venezolana se ha visto obligada a abandonar Honduras tras sufrir una aparatosa caída durante una prueba de recompensa. Una salida inesperada, forzosa y especialmente amarga por producirse cuando más cerca estaba de culminar su aventura.

Todo ocurrió durante la última gala de Tierra de nadie, en una prueba física en la que los supervivientes debían superar un circuito de obstáculos en el agua mientras transportaban un pesado cofre. Ivonne formaba equipo junto a Aratz Lakuntza y Alvar Seguí cuando sufrió el accidente que cambió por completo su paso por el programa.

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La concursante intentaba superar una estructura de red antes de lanzarse al agua cuando perdió el equilibrio y cayó de forma violenta. El impacto fue inmediato y las imágenes dejaron completamente paralizados tanto a sus compañeros como al equipo del programa. Nada más caer, Ivonne comenzó a gritar de dolor mientras la organización detenía automáticamente la prueba para asistirla.

El salto tras superar la red provoca la lesión en la pierna de la concursante (Telecinco)

Desde plató, Ion Aramendi informó de que los servicios médicos estaban actuando de inmediato y, poco después, se confirmó que la concursante había sido evacuada en helicóptero hasta un hospital para realizarle varias pruebas médicas. Desde entonces, la gran incógnita era si podría continuar o no en el concurso.

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La respuesta llegó finalmente durante la gala de este jueves. Ivonne apareció conectada desde la cama, visiblemente emocionada pero intentando mantener la serenidad. “Estoy un poquito contrariada con mis emociones, físicamente pachuchilla, pero fuerte después de todo lo que he vivido”, explicó antes de conocer la decisión definitiva del equipo médico.

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez leyó el comunicado oficial que confirmaba su salida del programa: “Ivonne Reyes sufrió un traumatismo en la pierna derecha. Tras ser atendida y trasladada al hospital, se ha determinado que el grado de la lesión obliga a su regreso a España para continuar con la recuperación”.

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Ivonne Reyes ha abandonado 'Supervivientes' tras romperse una pierna. (Telecinco)

La reacción de la concursante fue inmediata y completamente sincera. “Hasta aquí llegó mi aventura. Tengo una contradicción de emociones: rabia, impotencia y tristeza. Me da mucha pena porque quedaba tan poco para llegar”, confesó rota de dolor.

Pero más allá de la decepción competitiva, Ivonne quiso destacar el mensaje personal que había intentado transmitir durante todo su paso por el reality. “Quería demostrar que las mujeres de mi edad podemos seguir adelante”, aseguró emocionada, dejando claro que su participación había sido también una reivindicación de fortaleza y superación personal.

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Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando pudo despedirse de sus compañeros mediante una videollamada. Los supervivientes celebraron verla de nuevo en pantalla y rápidamente le trasladaron cariño y apoyo. Sin embargo, el ambiente cambió cuando ella misma les comunicó la noticia. “Me he roto la pierna y no voy a poder continuar”, anunció entre lágrimas.

Ivonne Reyes ha abandonado 'Supervivientes' tras romperse una pierna. (Telecinco)

La concursante explicó además que deberá ser operada una vez regrese a España, aunque quiso tranquilizar a todos asegurando que estaba bien atendida y rodeada por el equipo médico. “Estoy muy bien cuidada y voy a mandar la mejor energía a todos”, dijo antes de despedirse definitivamente del concurso.

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